Антипрививочное движение привело к взрывному росту детских инфекций в Татарстане
Резкий рост заболеваемости коклюшем и гемофильной инфекцией — в 3,3 и 3,5 раза соответственно зарегистрировали в Татарстане в 2019 году, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Значительно — от полутора до двух раз — выросли показатели по ряду других опасных инфекций. Эксперты уверены — причина кроется в тенденции к отказу от прививок.
Есть рост — есть вопрос
Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в Татарстане в 2019 году заболеваемость коклюшем выросла на 331% по сравнению с 2018-м. Инфекцией в 2019 году переболели 418 человек, тогда как в 2018-м — 97. Предыдущий скачок — до 372 заболевших — был зарегистрирован в 2016 году, в последующие 2 года показатели были намного ниже: 63 в 2017-м и 97 в 2018-м.
Еще более резкий рост в 2019-м по отношению к предыдущему году наблюдался в отношении заболеваемости гемофильными инфекциями — распространенными в основном среди детей острыми инфекционные болезнями, которые вызывает гемофильная палочка. Они поражают органы дыхания, центральную нервную систему и вызывают возникновение гнойных очагов в различных органах. Если в 2018 году гемофильными инфекциями в Татарстане заболели два человека, то в 2019-м — девять. В абсолютных цифрах — вроде бы ничего страшного, а вот если оценить рост, не может не возникнуть вопрос — почему, ведь 3 года инфекция, что называется, не поднимала голову?
Существенный — более чем в два раза — скачок наблюдается в 2019-м и по заболеваемости вирусными лихорадками, передаваемыми членистоногими, и вирусными геморрагическими лихорадками с почечным синдромом: с 551 случая до 1 113 и с 512 до 1 107. Учитывая тяжесть последствий (поражение органов вплоть до инвалидизации, а то и смертельный исход) вкупе с тем, что, в отличие от многих инфекций, для этого вида заболеваний вакцины еще не изобрели, невольно задаешься вопросом, что в 2019-м пошло не так.
Разбушевались в прошлом году также шигеллез (бактериальная дизентерия) — 67 случаев против 41 в 2018-м и клещевой бореллиоз (болезнь Лайма) — 51 против 35.
«Это не катастрофа, но нужно принимать меры»
— Оперировать абсолютными показателями при оценке заболеваемости — некорректно, считает главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов. — Статистически правильно оценивать относительные показатели — количество случаев на 100 тысяч населения. И эти цифры по Татарстану Роспотребнадзор озвучил еще на итоговой коллегии в начале года.
Рост был отмечен по семи инфекционным заболеваниям: коклюшем — в 4,3 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — в 2,1 раза, дизентерией — на 62,8%, скарлатиной — на 50%, клещевым бореллиозом — на 45,1%, норовирусной инфекцией — на 37,8%, энтеровирусной инфекецией — на 32,2%.
Комментируя ситуацию «Реальному времени», Дмитрий Лопушов подчеркнул:
— Это не катастрофа, но принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости, необходимо.
Но тут, как следует из его объяснений, далеко не все зависит от врачей.
Не откладывай на послезавтра — не поможет
— Рост заболеваемости коклюшем наблюдается по всей России, — говорит Лопушов. — И это напрямую связано с отношением родителей к прививкам. В последние годы растет тенденция к отказам от прививок, и еще значительное количество откладывают прививки на потом, говорят: пусть вначале ребенок подрастет. Но проблема в том, что коклюш больше всего опасен именно для детей самого младшего возраста! Не случайно в национальном календаре прививок предусмотрено прививать от него — вводить вакцину КДС (коклюш, дифтерия, столбняк) в три, шесть и восемнадцать месяцев.
По словам Лопушова, откладывая прививку зачастую вплоть до школы, родители подвергают ребенка серьезной опасности:
— Только полноценный курс прививок защищает от инфекции! К шести-семи годам даже у привитого ребенка иммунитет иссякает, и, если он или взрослые заболевают коклюшем, они приносят инфекцию в семью, а там заражаются непривитые младшие братья и сестры. Беда в том, что в отличие от старших детей малыши переносят коклюш гораздо тяжелее, и родители должны понимать, что откладывая прививку на будущее, они рискуют их жизнью. А причины роста заболеваемости коклюшем в 2019 году надо искать в 2012—2013-м, когда шел рост отказов от прививок. Это сейчас сказалось…
Стоит ли бояться осложнений
Главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии сообщил «Реальному времени», что правительство республики буквально на днях выделило дополнительные средства на борьбу с коклюшем и другими инфекциями, и часть из них будет направлена на закупку вакцины против коклюша, которая применяется для детей старше 4 лет(прививка вакциной КДС вводится только до 4–летнего возраста).
А несостоятельность доводов «антирививочников», не желающих подвергать детей «рискам осложнений», Дмитрий Лопушов доказал, отослав «Реальное время» к статданным управления организации деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ. Согласно им, в 2019 году было зарегистрировано всего два случая поствакцинальных осложнений — вдвое меньше, чем в 2018-м. А больше пяти случаев осложнений за последние 5 лет в Татарстане не регистрировалось. Риск умереть от того же коклюша в раннем возрасте у ребенка гораздо выше, говорит Лопушов.
— На сегодня не прививать детей — это преступление, — еще жестче сформулировала свою позицию Кадрия Галеева.
Прививайся, одевайся, мой!
Не ходить в лес без прививки или, по крайней мере, без плотной защитной одежды, исключающей укус клеща, советует Дмитрий Лопушов тем, кто не хочет подцепить клещевой энцефалит. А вот против передающейся теми же клещами болезни Лайма (клещевого боррелиоза) вакцины пока не придумали, и рост заболеваемости этой инфекцией в 2019 году специалист объясняет исключительно пренебрежением грибников-ягодников элементарным правилами безопасности.
От геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) также нет вакцины. Рост заболеваемости связан с беспечностью дачников: территории СНТ от грызунов никто не обрабатывает, а владельцы дачных домиков, приезжая туда после зимы, забывают, что ГЛПС передается воздушным путем, — без защитных масок, предварительно не проветрив моют-чистят дома, где зимовали мыши..
— Шигеллез или дизентерия — это болезнь грязных рук, как и сальмонеллез, и ротавирусная инфекция, и для защиты от них прививки не нужны, — говорит Дмитрий Лопушов. — Метод борьбы простой — надо как следует мыть руки, приходя с улицы, перед едой. Мыть фрукты-овощи, причем обязательно под проточной водой. А то ведь у нас самое большое удовольствие — съесть клубничку или огурчик прямо с грядки, не задумываясь, что вместе с витаминами получаешь инфекцию. Рост заболеваемости тут объясняется просто, и сейчас появилась надежда, что коронавирус приучит людей соблюдать элементарные правила и показатели заболеваемости пойдут на спад.
|Название инфекции
|2019
|2018
|2017
|2016
|2015
|2019/2018
|Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации
|686 960
|643 284
|684 154
|642 850
|661 445
|7%
|Ветряная оспа
|21 490
|19 749
|25 518
|25 123
|23 888
|9%
|Укусы, ослюнения, оцарапывания животными
|11 244
|11 041
|10 765
|11 295
|12 551
|2%
|Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии
|7 886
|8 303
|8 306
|10 051
|8 219
|-5%
|Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии
|4 531
|4 993
|4 920
|4 902
|4 445
|-9%
|Микроспория
|3 880
|3 724
|3 960
|3 370
|3 187
|4%
|Педикулез
|1 484
|1 374
|1 262
|1 782
|2 011
|8%
|Туберкулез (впервые выявленный) активные формы
|1 127
|1 154
|1 300
|1 427
|1 524
|-2%
|Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки
|1 113
|521
|478
|780
|1 078
|114%
|Геморрагические лихорадки с почечным синдромом
|1 107
|512
|474
|776
|1 076
|116%
|Туберкулез органов дыхания
|1 071
|1 079
|1 220
|1 340
|1 445
|-1%
|Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные)
|982
|1 336
|1 185
|1 357
|1 487
|-26%
|Грипп
|930
|748
|310
|689
|263
|24%
|Другие сальмонеллезные инфекции
|799
|895
|627
|656
|667
|-11%
|Хронический вирусный гепатит С
|779
|934
|937
|1 043
|1 128
|-17%
|Туберкулез бациллярные формы
|483
|479
|541
|613
|625
|1%
|Сифилис (впервые выявленный) все формы
|472
|486
|564
|716
|769
|-3%
|Чесотка
|456
|407
|488
|569
|823
|12%
|Коклюш
|418
|97
|63
|372
|209
|331%
|Гонококковая инфекция
|396
|430
|570
|744
|955
|-8%
|Энтеровирусные инфекции
|333
|251
|685
|547
|91
|33%
|Хронический вирусный гепатит В
|198
|395
|237
|311
|349
|-50%
|Острые вирусные гепатиты — всего
|176
|163
|252
|223
|246
|8%
|Острый гепатит А
|118
|108
|182
|169
|182
|9%
|Бактериальная дизентерия (шигеллез)
|67
|41
|33
|81
|43
|63%
|Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма)
|51
|35
|28
|32
|67
|46%
|Острый гепатит С
|50
|43
|51
|42
|47
|16%
|Гемофильная инфекция
|9
|2
|3
|3
|6
|350%
|Острый гепатит В
|8
|10
|12
|12
|14
|-20%
|Корь
|7
|12
|0
|1
|4
|-42%
|Паротит эпидемический
|6
|16
|2
|5
|16
|-63%
|Менингококковая инфекция
|4
|7
|12
|7
|10
|-43%
|Поствакцинальные осложнения
|2
|4
|5
|3
|3
|-50%
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