Антипрививочное движение привело к взрывному росту детских инфекций в Татарстане

Резкий рост заболеваемости коклюшем и гемофильной инфекцией — в 3,3 и 3,5 раза соответственно зарегистрировали в Татарстане в 2019 году, выяснила аналитическая служба «Реального времени». Значительно — от полутора до двух раз — выросли показатели по ряду других опасных инфекций. Эксперты уверены — причина кроется в тенденции к отказу от прививок.

Есть рост — есть вопрос



Как выяснила аналитическая служба «Реального времени», в Татарстане в 2019 году заболеваемость коклюшем выросла на 331% по сравнению с 2018-м. Инфекцией в 2019 году переболели 418 человек, тогда как в 2018-м — 97. Предыдущий скачок — до 372 заболевших — был зарегистрирован в 2016 году, в последующие 2 года показатели были намного ниже: 63 в 2017-м и 97 в 2018-м.

Еще более резкий рост в 2019-м по отношению к предыдущему году наблюдался в отношении заболеваемости гемофильными инфекциями — распространенными в основном среди детей острыми инфекционные болезнями, которые вызывает гемофильная палочка. Они поражают органы дыхания, центральную нервную систему и вызывают возникновение гнойных очагов в различных органах. Если в 2018 году гемофильными инфекциями в Татарстане заболели два человека, то в 2019-м — девять. В абсолютных цифрах — вроде бы ничего страшного, а вот если оценить рост, не может не возникнуть вопрос — почему, ведь 3 года инфекция, что называется, не поднимала голову?

Существенный — более чем в два раза — скачок наблюдается в 2019-м и по заболеваемости вирусными лихорадками, передаваемыми членистоногими, и вирусными геморрагическими лихорадками с почечным синдромом: с 551 случая до 1 113 и с 512 до 1 107. Учитывая тяжесть последствий (поражение органов вплоть до инвалидизации, а то и смертельный исход) вкупе с тем, что, в отличие от многих инфекций, для этого вида заболеваний вакцины еще не изобрели, невольно задаешься вопросом, что в 2019-м пошло не так.

Разбушевались в прошлом году также шигеллез (бактериальная дизентерия) — 67 случаев против 41 в 2018-м и клещевой бореллиоз (болезнь Лайма) — 51 против 35.

«Это не катастрофа, но нужно принимать меры»

— Оперировать абсолютными показателями при оценке заболеваемости — некорректно, считает главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии Дмитрий Лопушов. — Статистически правильно оценивать относительные показатели — количество случаев на 100 тысяч населения. И эти цифры по Татарстану Роспотребнадзор озвучил еще на итоговой коллегии в начале года.

Рост был отмечен по семи инфекционным заболеваниям: коклюшем — в 4,3 раза, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом — в 2,1 раза, дизентерией — на 62,8%, скарлатиной — на 50%, клещевым бореллиозом — на 45,1%, норовирусной инфекцией — на 37,8%, энтеровирусной инфекецией — на 32,2%.

Комментируя ситуацию «Реальному времени», Дмитрий Лопушов подчеркнул:

— Это не катастрофа, но принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости, необходимо.

Но тут, как следует из его объяснений, далеко не все зависит от врачей.

Не откладывай на послезавтра — не поможет

— Рост заболеваемости коклюшем наблюдается по всей России, — говорит Лопушов. — И это напрямую связано с отношением родителей к прививкам. В последние годы растет тенденция к отказам от прививок, и еще значительное количество откладывают прививки на потом, говорят: пусть вначале ребенок подрастет. Но проблема в том, что коклюш больше всего опасен именно для детей самого младшего возраста! Не случайно в национальном календаре прививок предусмотрено прививать от него — вводить вакцину КДС (коклюш, дифтерия, столбняк) в три, шесть и восемнадцать месяцев.

По словам Лопушова, откладывая прививку зачастую вплоть до школы, родители подвергают ребенка серьезной опасности:

— Только полноценный курс прививок защищает от инфекции! К шести-семи годам даже у привитого ребенка иммунитет иссякает, и, если он или взрослые заболевают коклюшем, они приносят инфекцию в семью, а там заражаются непривитые младшие братья и сестры. Беда в том, что в отличие от старших детей малыши переносят коклюш гораздо тяжелее, и родители должны понимать, что откладывая прививку на будущее, они рискуют их жизнью. А причины роста заболеваемости коклюшем в 2019 году надо искать в 2012—2013-м, когда шел рост отказов от прививок. Это сейчас сказалось…

— Чтобы не получить новый подъем заболеваемости коклюшем, необходимо срочно наверстывать время, упущенное для прививок в этом году в связи с мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, — считает директор казанского медицинского центра «Любимый доктор», педиатр, кандидат медицинских наук Кадрия Галеева. — Опыт показал, что прививки необходимы. Удалось же нормализовать ситуацию с корью, когда начали прививать даже взрослое население. Рост показателей заболеваемости коклюшем в 2019 году — это результат отказов «антипрививочников» и роста количества детей, которых прививают несвоевременно.

Стоит ли бояться осложнений

Главный специалист татарстанского Минздрава по эпидемиологии сообщил «Реальному времени», что правительство республики буквально на днях выделило дополнительные средства на борьбу с коклюшем и другими инфекциями, и часть из них будет направлена на закупку вакцины против коклюша, которая применяется для детей старше 4 лет(прививка вакциной КДС вводится только до 4–летнего возраста).

А несостоятельность доводов «антирививочников», не желающих подвергать детей «рискам осложнений», Дмитрий Лопушов доказал, отослав «Реальное время» к статданным управления организации деятельности системы государственного санитарно-эпидемиологического надзора РФ. Согласно им, в 2019 году было зарегистрировано всего два случая поствакцинальных осложнений — вдвое меньше, чем в 2018-м. А больше пяти случаев осложнений за последние 5 лет в Татарстане не регистрировалось. Риск умереть от того же коклюша в раннем возрасте у ребенка гораздо выше, говорит Лопушов.

— На сегодня не прививать детей — это преступление, — еще жестче сформулировала свою позицию Кадрия Галеева.

Прививайся, одевайся, мой!

Не ходить в лес без прививки или, по крайней мере, без плотной защитной одежды, исключающей укус клеща, советует Дмитрий Лопушов тем, кто не хочет подцепить клещевой энцефалит. А вот против передающейся теми же клещами болезни Лайма (клещевого боррелиоза) вакцины пока не придумали, и рост заболеваемости этой инфекцией в 2019 году специалист объясняет исключительно пренебрежением грибников-ягодников элементарным правилами безопасности.

— Надо надевать плотную одежду, не оставляющую открытых участков кожи, заправлять ее в сапоги, а в лесу каждые 2 часа осматривать себя и снимать обнаруженных клещей. Если успел укусить — клеща надо нести на исследование: по его результатам в случае необходимости врач назначит курс антибиотиков для профилактики боррелиоза.

От геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) также нет вакцины. Рост заболеваемости связан с беспечностью дачников: территории СНТ от грызунов никто не обрабатывает, а владельцы дачных домиков, приезжая туда после зимы, забывают, что ГЛПС передается воздушным путем, — без защитных масок, предварительно не проветрив моют-чистят дома, где зимовали мыши..

— Шигеллез или дизентерия — это болезнь грязных рук, как и сальмонеллез, и ротавирусная инфекция, и для защиты от них прививки не нужны, — говорит Дмитрий Лопушов. — Метод борьбы простой — надо как следует мыть руки, приходя с улицы, перед едой. Мыть фрукты-овощи, причем обязательно под проточной водой. А то ведь у нас самое большое удовольствие — съесть клубничку или огурчик прямо с грядки, не задумываясь, что вместе с витаминами получаешь инфекцию. Рост заболеваемости тут объясняется просто, и сейчас появилась надежда, что коронавирус приучит людей соблюдать элементарные правила и показатели заболеваемости пойдут на спад.



Инфекционные заболевания с наибольшим числом зарегистрированных случаев в Республике Татарстан

Название инфекции 2019 2018 2017 2016 2015 2019/2018 Острые инфекции верхних дыхательных путей множественной или неуточненной локализации 686 960 643 284 684 154 642 850 661 445 7% Ветряная оспа 21 490 19 749 25 518 25 123 23 888 9% Укусы, ослюнения, оцарапывания животными 11 244 11 041 10 765 11 295 12 551 2% Острые кишечные инфекции, вызванные неустановленными инфекционными возбудителями, пищевые токсикоинфекции неустановленной этиологии 7 886 8 303 8 306 10 051 8 219 -5% Другие острые кишечные инфекции, вызванные установленными бактериальными, вирусными возбудителями, а также пищевые токсикоинфекции установленной этиологии 4 531 4 993 4 920 4 902 4 445 -9% Микроспория 3 880 3 724 3 960 3 370 3 187 4% Педикулез 1 484 1 374 1 262 1 782 2 011 8% Туберкулез (впервые выявленный) активные формы 1 127 1 154 1 300 1 427 1 524 -2% Вирусные лихорадки, передаваемые членистоногими и вирусные геморрагические лихорадки 1 113 521 478 780 1 078 114% Геморрагические лихорадки с почечным синдромом 1 107 512 474 776 1 076 116% Туберкулез органов дыхания 1 071 1 079 1 220 1 340 1 445 -1% Хронические вирусные гепатиты (впервые установленные) 982 1 336 1 185 1 357 1 487 -26% Грипп 930 748 310 689 263 24% Другие сальмонеллезные инфекции 799 895 627 656 667 -11% Хронический вирусный гепатит С 779 934 937 1 043 1 128 -17% Туберкулез бациллярные формы 483 479 541 613 625 1% Сифилис (впервые выявленный) все формы 472 486 564 716 769 -3% Чесотка 456 407 488 569 823 12% Коклюш 418 97 63 372 209 331% Гонококковая инфекция 396 430 570 744 955 -8% Энтеровирусные инфекции 333 251 685 547 91 33% Хронический вирусный гепатит В 198 395 237 311 349 -50% Острые вирусные гепатиты — всего 176 163 252 223 246 8% Острый гепатит А 118 108 182 169 182 9% Бактериальная дизентерия (шигеллез) 67 41 33 81 43 63% Клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) 51 35 28 32 67 46% Острый гепатит С 50 43 51 42 47 16% Гемофильная инфекция 9 2 3 3 6 350% Острый гепатит В 8 10 12 12 14 -20% Корь 7 12 0 1 4 -42% Паротит эпидемический 6 16 2 5 16 -63% Менингококковая инфекция 4 7 12 7 10 -43% Поствакцинальные осложнения 2 4 5 3 3 -50%