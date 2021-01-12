С масштабной вакцинацией от COVID-19 вырос и спрос на липовые справки о прививках

В Татарстане стартовала массовая вакцинация работников первой группы риска по направлению от работодателей

В Татарстане после новогодних праздников возобновилась широкомасштабная компания по вакцинации от коронавируса. В понедельник несколько поликлиник Казани «ставили» прививки от COVID-19 федеральным и республиканским госслужащим, которых направили работодатели. Правда, у медицинских учреждений Казани с декабря остался малый запас неизрасходованных доз вакцины «Спутник V», поэтому тех, кто особо не спешил прививаться, «отпустили». Между тем, как выяснило «Реальное время», в Казани вслед за Москвой начинает расцветать теневой бизнес по продаже липовых справок о прививках от ковида. Казанские адвокаты предупреждают, что использование поддельных справок грозит штрафом как минимум в 80 тысяч рублей.

Госслужащие вышли на прививку

С началом новой рабочей недели крупные медицинские учреждения Казани вернулись к вакцинации работников первой группы риска. К ним относятся врачи, учителя, работники социальной сферы и госслужащие, а также транспортники и представители торговли. Одним словом, все, кто ежедневно контактирует с неограниченным кругом людей.



По данным «Реального времени», в предновогодние дни медклиники получили списки всех, кто должны пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. Исходя из этого был создан график получения работниками бесплатной прививки от COVID-19 по заявкам работодателей.

Конечно, каждый из работников должен дать добровольное согласие на прививку. По этой схеме, по данным источников «Реального времени», вчера несколько поликлиник Казани «ставили» прививки от COVID-19 федеральным и республиканским госслужащим. По словам источников, применялась российская вакцина «Спутник V». Однако раскрывать другие подробности первого в этом году «прививочного» дня медики не вправе: казанским поликлиникам запрещено самостоятельно комментировать эту работу прессе. По этой причине отказались ответить на вопросы «Реального времени» руководители сразу двух больших поликлиник Казани: №8, которая уполномочена проводить вакцинацию в Советском районе, и №11, делающая ее в Авиастроительном.

Отказались ответить на вопросы «Реального времени» руководители сразу двух больших поликлиник Казани: №8, которая уполномочена проводить вакцинацию в Советском районе, и №11, делающая ее в Авиастроительном. Фото: yandex.ru

На Татарстан 6 тысяч доз вакцины

Как известно, массовая прививочная компания стартовала в Татарстане в начале декабря прошлого года. По данным «Реального времени», республика получила на тот момент около 6 тысяч доз противовирусной вакцины «Спутник V», опережая остальные российские регионы. Они были распределены между всеми медицинскими учреждениями.

Часть доз была передана для профилактической вакцинации здоровых работников, входящих в первую группу риска. По данным пресс-службы Минздрава РТ, на сегодняшний день привито более 2 400 человек, из них около половины — медработники. Вторую дозу вакцины получили свыше 100 человек. Вакцинация проводится бесплатно. Ее проводят в поликлинике по месту жительства по предварительной записи.

«Реальному времени» удалось в исключительном порядке поговорить о ходе прививочной компании с заведующей эпидемиологическим отделом горбольницы №7 Натальей Шайхразиевой.

Почти 200 доз ушло за декабрь

Первая партия из 195 доз вакцины «Спутник-V» клиника получила на эти цели в конце ноября — начале декабря, сообщила медик.



— Но уже 30 декабря вакцина закончилась, потому что было очень много желающих, — отметила Наталья Шайхразиева. — Все очень хотят и ждут возобновления вакцинирования. Но если в городской поликлинике №10 (обслуживает Ново-Савиновский район, — прим. ред.) дозы остались, то у нас ничего. Call-центр просто не успевает отвечать на звонки желающих.

По ее словам, клиника не оставляет звонки без внимания, а формирует из них очередь желающих. Сейчас на листе ожидания находится свыше 100 человек, уточнила Шайхразиева.

Заведующая эпидемиологическим отделом ГКБ 7 Казани призналась, что клиника чрезвычайно экономно подходит к расходованию вакцины. В одной ампуле, как пояснила врач, содержится объем, достаточный для прививки сразу 5 человек. Поэтому отбирается сразу целая группа.

В одной ампуле содержится объем, достаточный для прививки сразу 5 человек. Поэтому отбирается сразу целая группа. Фото: sntat.ru

«Первыми пришли на прививку наши патологоанатомы»

В первую декабрьскую волну приоритет отдали медицинским работникам.



— Например, первыми пришли наши патологоанатомы. Потом медсестры хирургических отделений. Затем поступили врачи и акушерки родильного дома. Тот, кто мотивирован, у кого есть родители, дети, и тот, кто не хочет болеть, идут сами прививаться, — назвала она первых участников вакцинации.

Сейчас в медучреждении составлен большой список желающих привиться от республиканских органов — Минкульта, Минмолодежи, Минспорта. «Эти списки лежат отдельной стопочкой, все хотят привиться», — рассказала Шайхразиева. Если бы не дефицит, им бы давно сделали прививки, считает она.



— С удовольствием приходят: на месте сдали антитела, осмотр терапевта и укол вакциной, — говорит глава отделения. Но заявок от крупных предприятий в этой клинике не было: «не так много вакцин дали».

С января антитела не проверяют



По словам Шайхразиевой, в декабре клиника получила экспресс-тесты на антитела к ковиду, поэтому проверки на наличие иммуноглобулина М или G перед вакцинацией проводились. В арсенале клиники было около 500 штук экспресс-тестов. Они показывают результат в течение 10 минут.

Однако пресс-служба Минздрава РТ накануне вечером поправила, заявив, что требование об обязательном тестировании на антитела перед прививкой в этом году отменено. Вероятно, это было сделано ради экономии. Стоимость проведения предварительного тестирования не называется, но по данным медпортала ibolid.ru, на одного пациента анализ обходится в пределах 3 тысяч рублей.

Заведующая эпидемиологическим отделом ГКБ 7 Казани призналась, что из первой группы 60 вакцинируемых ни у одного не было найдено антител, хотя многие уверяли, что переболели, однако тестирование не выявило антител.

«Видимо, переболели в легкой форме с малым количеством выработанных антител, либо они закончились к моменту прививки», — пояснила она, добавив, что субъективные ощущения могут быть обманчивы. Тем не менее поначалу тестирование было обязательным и для тех, «кто говорил, что точно не болел», и для тех, кто говорил, что «вроде бы что-то было или терял запах».

Наталья Шайхразиева обрадовала, что на днях Минздрав разрешил применять вакцину «Спутник V» и для граждан старше 60 лет:



— Если раньше было написано до 60 лет и все боялись, то сейчас очень охотно идут пенсионеры. Они даже идут активнее, чем все остальные. Многие из них мобильные: им постоянно приходится ездить за внуками и по другим личным делам.



Когда возобновится вакцинирование в этой клинике, остается неизвестным. Разнарядки на поступление очередной партии вакцины еще не поступало.

Из первой группы 60 вакцинируемых ни у одного не было найдено антител, хотя многие уверяли, что переболели, однако тестирование не выявило антител. Фото: sntat.ru

Купить справку о прививке против COVID-19? Легко

Дефицит вакцины оказался на руку тем, кто сомневается в ее эффективности и не хочет прививаться, а по месту работы справка требуется. Так вырос спрос на липовые справки о сделанной прививке от ковида. Причем, ее можно легко приобрести в Казани. Достаточно запросить в поисковике «купить справку», как открывается немало адресов фирм по выдаче подобных «документов». Конечно, на сайтах нет прямого указания о продаже справок по прививкам от COVID-19, но при обстоятельном разговоре можно договориться. Так, корреспонденту «Реального времени», позвонившему под видом заинтересованного клиента, предложили приобрести «липу» за 1,5 тысячи рублей.



— Мы как раз помогаем тем, кто не сделал прививку, но справка нужна, — объяснил молодой человек по телефону.



Подобная практика давно действует в Москве. Еще в декабре Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. В основном справки пользуются популярностью у людей, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции, оформиться в клинику на стационарное лечение. Теперь на смену им приходят справки о прививке.



Общероссийский народный фронт провел мониторинг предоставления услуг по изготовлению справок, подтверждающих отсутствие коронавирусной инфекции без сдачи анализов. Как оказалось, в четверти регионов можно без проблем приобрести такую справку в день обращения за небольшую плату. Фото: vesti.ru

Справка о вакцинации от коронавируса может стать обязательной для путешествий за пределы России. Этого не исключают в Минздраве РФ. По словам советника министра здравоохранения Сергея Глаголева, в ближайшие годы вакцинация от коронавируса, вероятно, станет дополнением к паспорту и визе для международных путешествий.

Некоторые казанцы надеются получить липовую справку в своей поликлинике, договорившись с медсестрой.

Однако заместитель главного врача по поликлинической работе поликлиники №11 Марат Хамидуллин отверг подобный вариант: «Это беспредметный разговор».

Лучше отказаться от прививки, чем покупать липу



Казанские юристы неоднозначно оценивают последствия, но предупреждают, что использование поддельных справок несет риск нарваться как минимум на штраф в 80 тысяч рублей.



— Административную ответственность за подделку документов несут только юридические лица. Для гражданина сразу наступает уголовная ответственность по статье 327 УК РФ, — пояснил «Реальному времени» юрист Рустам Губайдуллин, — В ней регулируется два состава: ч. 3 (приобретение и использование поддельных документов) и ч. 5 (только использование). Но тут есть сложность в применении этой статьи УК. Если подделать справку об инвалидности, то можно получать повышенную пенсию. А что дает липовая справка о вакцинации? Что можно получить от ее предоставления? Пока ничего. Поэтому ее использование может трактоваться по ч. 5 ст. 327 УК РФ. А это минимальный штраф в 80 тысяч рублей или лишение свободы сроком на год.

— Практики привлечения к ответственности за подделку справок я пока не встречал, — говорит сотрудник юридической фирмы АНП «Зенит» Денис Хайруллин. — При этом нужно учитывать социальную значимость вопроса. Подделка ковидных справок несет потенциальную угрозу жизни и здоровью.

Если вскроется, что положительно инфицированный использовал фальшивую справку, тем более если это было сопряжено с отягчающими обстоятельствами, например, заражению, приведшему к смерти, то такая ситуация может привести и к более серьезному наказанию, может быть возбуждено уголовное дело, предупреждают специалисты.

При этом вменять будут ответственность не только по ст. 327 УК РФ за подделку справки, но и по п. 2, 3 ст. 236 УК РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, предусматривающих лишение свободы от 3 до 7 лет.

Юристы сходятся во мнении, что может лучше отказаться от прививки, чем покупать липу.

Луиза Игнатьева