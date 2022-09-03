Татарстанские медики просят ввести региональные «ковидные надбавки»

Республиканский профсоюз медработников предложил ввести региональную надбавку в 25% от оклада

Фото: Максим Платонов

После перехода на новый порядок федеральных «ковидных выплат» медикам России татарстанский профсоюз работников здравоохранения обратился в правительство республики за помощью. Реском профсоюзов предложил ввести региональные компенсационные доплаты в 25% от оклада и распространить их на тех, кто работает на передовой, — сотрудников станций скорой помощи, фельдшеров терапевтических участков и других медработников. В беседе с «Реальным временем» глава профсоюза Гульнар Хуснутдинова необходимую сумму расходов не называет, но надеется, что республика не оставит врачей.

Синдром отмены федеральных выплат

Татарстанский реском профсоюза работников здравоохранения взялся «пробивать» из республиканского бюджета компенсационные доплаты медицинским работникам взамен отмененных с 1 июля федеральных «ковидных» выплат. Дело в том, что на фоне улучшения эпидситуации в России надбавку в 25% от оклада решили оставить только некоторым медикам, работающим с ковидными больными. Ранее же эту выплату получали все медработники, контактирующие с пациентами с инфекционными заболеваниями.

Обращение о необходимости введения ежемесячных региональных доплат медикам, оказывающим помощь больным COVID-19, направила глава профсоюзов медработников РТ Гульнар Хуснутдинова при поддержке отраслевого союза. Письмо адресовано премьер-министру РТ Алексею Песошину и министру здравоохранения РТ Марату Садыкову. Информацию об этом она подтвердила в разговоре с «Реальным временем». В Минздраве РТ на запрос издания пока не ответили, но, по словам Хуснутдиновой, в министерстве полностью поддерживают инициативу профсоюза.

На фоне улучшения эпидситуации в России надбавку в 25% от оклада решили оставить только некоторым медикам, работающим с ковидными больными. Фото: Максим Платонов

В обращении высказана обеспокоенность ухудшением материального положения врачей в связи прекращением федеральных «ковидных» выплат. «В целях недопущения нарушения трудовых прав работников и предотвращения социальной напряженности в коллективах медицинских организаций» татарстанский профсоюз попросил премьер-министра Татарстана:

«Рассмотреть возможность материальной поддержки медработников, занятых оказанием помощи больным COVID-19, и выравнивания размеров компенсационных выплат по всем категориям медработников, которые задействованы в борьбе с новой коронавирусной инфекцией», — пишут авторы письма.



25% от оклада или компенсация за «вредные условия»

Как сообщила Гульнар Хуснутдинова, профсоюз просит ввести для медиков республики дополнительные выплаты в 25% от оклада, что соответствует рекомендации в постановлении правительства России №1268 «О порядке предоставления компенсационной выплаты отдельным категориям лиц, подвергающихся риску заражения новой коронавирусной инфекцией». Эта установка региональным властям последовала 15 июля этого года. В этот же день было приостановлено действие дополнительных социальных гарантий врачам, которые предоставлялись по трем указам президента России (от 6 мая 2020 г. №313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников»; от 30 июля 2020 г. №487 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2020 г. №313 «О предоставлении дополнительных страховых гарантий отдельным категориям медицинских работников»; от 1 февраля 2021 г. №60 «О дополнительных государственных гарантиях отдельным категориям граждан»).

Профсоюз просит ввести для медиков республики дополнительные выплаты в 25% от оклада, что соответствует рекомендации в постановлении правительства России. Фото: Ринат Назметдинов

Отмену дополнительных выплат с 1 июля объясняли «стабилизацией эпидемической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и переводом медицинских работников на плановый режим работы». Как утверждают в федеральном профсоюзе медработников, отмена федерального пакета выплат была произведена неожиданно, без консультаций с профсоюзами, а средства на выплату компенсационных надбавок не были заложены в бюджетах субъектов России.



Глава татарстанского рескома Гульнар Хуснутдинова подтвердила «Реальному времени», что «установку дали федеральные власти, а выплачивать придется регионам». Именно по этой причине профсоюз вынужден был обратиться с просьбой к правительству Татарстана. По ее словам, источники компенсационных выплат не были предусмотрены в сметах доходов и расходов учреждений отрасли, поэтому реском просит о выделении дополнительных ассигнований из республиканского бюджета (на исполнение постановления правительства РФ №1268 от 15 июля 2022 года, — прим. ред.).

«Разница в 20 раз — это насмешка!»



Общую сумму дополнительных расходов, которую требуется изыскать в республиканском бюджете, глава профсоюза не назвала, но заметила, что региональные доплаты, скорее всего, будут ниже федеральных. По ее словам, до сих пор это была существенная составляющая в заработке врачей: «Кто-то получал дополнительно 70 тысяч рублей в месяц (это те, кто работал в красной зоне стационаров), кто-то — 7 тысяч рублей, кто-то — 1 тысячу рублей. Зависело от того, сколько работал. Не всем выплачивали одинаковые выплаты. Это была фиксированная сумма доплаты, и она была разная».

— Если люди работают с больным COVID-19, то это все равно вредность, — объясняет свою позицию глава профсоюзов медработников РТ. — А медик вынужден идти на этот контакт. На приеме врач и в рот пациенту должен заглянуть. Что, маска сильно защищает? Конечно, это должно оплачиваться, это же компенсационная выплата за вредные условия. А особенно тем, кто находится на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией.

Гораздо конкретнее высказался о проблеме зампред профсоюза медработников России Михаил Андрочников. По его словам, «если до отмены «ковидных выплат» врач, работающий на ставке в ковидном отделении, получал в разные периоды 77—110 тыс. рублей, то сейчас выплата врачу, столкнувшемуся с коронавирусом, — 4,5 тысячи рублей. Разница в 20 раз — это насмешка! Реализуется фраза «спасибо врачам». Спасибо, и больше ничего». Захотят ли врачи рисковать здоровьем в красной зоне при такой низкой доплате? Вопрос немаловажный в преддверии новой волны коронавируса, которая сейчас набирает силу.



Скорую помощь оставили за бортом

Чтобы предотвратить увольнения медработников осенью, татарстанский реском профсоюзов предлагает расширить список медиков, кому полагаются региональные компенсационные выплаты. Как сообщила глава профсоюза Гульнар Хуснутдинова, в обращении к правительству РТ авторы письма предложили включить в список:

работников станций скорой помощи, включая водителей;

медицинских работников, проводящих патологоанатомические исследования;

медицинских работников диагностических служб, включая клинико-диагностические лаборатории;

узких специалистов стационарного и амбулаторного звена;

фельдшеров терапевтических участков поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов, участвующих в оказании медицинской помощи больным с новой коронавирусной инфекцией.

Общее количество категорий медиков, которые могут быть охвачены региональными надбавками, она не уточнила.

Авторы письма предложили включить в список работников станций скорой помощи, включая водителей. Фото: Максим Платонов

При этом подчеркнула, что профсоюз возвращает медработникам то, что у них недавно несправедливо отняли. По ее словам, в новых федеральных нормативных актах из перечня медучреждений, кому полагаются «ковидные выплаты», убрали скорую помощь и из списка должностей этих медиков тоже исключили. «Поэтому мы написали: верните скорую помощь и верните эти должности», — рассказала Гульнар Хуснутдинова. Предположительно, в итоговый список медучреждений войдут стационарные больницы, специализирующие на лечении больных с воспалением легких и коронавирусной инфекцией, отделения поликлиник, занимающиеся ОРВИ и гриппом, бригады оказания помощи на дому.



«Главврач должен у кого-то отнять, чтобы кому-то дать»

Главная цель обращения — добиться увеличения фонда оплаты труда для каждого медицинского учреждения, иначе неизбежно обострение социальной напряженности в коллективах, отметила лидер профсоюзов медработников РТ. Дело в том, что сейчас зарплатный фонд учреждения распределяется между всем коллективом, а после федеральных рекомендаций о введении 25% надбавки главным врачам придется перераспределять средства по-новому, а значит, какая-то часть коллектива потеряет в деньгах.

— В итоге мы хотим, чтобы нам добавили «на гора» фонд оплаты труда. А если не добавят, то возникает вопрос, откуда брать деньги на доплату. Главврач должен у кого-то отнять, чтобы кому-то дать. Выходит, как в известной поговорке: «одеяло на ноги натянешь, плечи открываются». Поэтому нужно обязательно, чтобы добавили средства из регионального бюджета, — резюмировала Хуснутдинова.

Средняя заработная плата в системе здравоохранения Татарстана составляет 45 тысяч рублей, а у врачей — 83,2 тысячи рублей, уточнила Гульнар Хуснутдинова. Это соответствует президентским «майским указам», согласно которым доходы врача должны быть в 2 раза выше, чем в регионе. «Средняя заработная плата медиков в Татарстане — 43,2 тысячи рублей, поэтому мы выдерживаем эту планку в 80 тысяч рублей, — рассказала он. — Думаю, что параметры дорожной карты будут выдерживаться», — полагает лидер профсоюзов.

Как могут измениться зарплаты врачей после инициативы, в профсоюзе пока не говорят. Фото: Максим Платонов

Отклика на обращение еще не последовало. Как могут измениться зарплаты врачей после инициативы, в профсоюзе пока не говорят:



— Не можем сказать насколько, потому что ни я, ни Минздрав РТ не знает, все просчитывается. Во-первых, не определена методика, как считать доплаты. По сменам будут считать или за месяц — неясно. Во-вторых, неясно, какое количество медработников будет охвачено выплатами, — рассказала она, добавив, что надеется на «один вариант», но «все-таки ситуация сложная».

Последнюю точку поставит Минфин РТ: «Когда нам скажут: вот будет так, можно будет что-то говорить. Сейчас не готовы называть конкретные суммы, потому что по федеральным актам это будет одна цифра, а если наше предложение будет принято — другая. Можно сказать, такое предложение есть», — заключила она.

Региональную надбавку врачам дали в Новосибирске

Обращение татарстанского профсоюза в защиту интересов медработников было сделано в начале августа, то есть через месяц после того, как правительство России распорядилось отменить федеральные «ковидные выплаты» врачам по всей стране. Иначе говоря, реакция на ухудшение материального положения работников здравоохранения последовала незамедлительно, но пока не принесла результатов.

С подобными инициативами выступили профсоюзы еще нескольких регионов страны. Среди них — Астраханская и Новгородская области, Адыгея и Башкортостан. В соседней с Татарстаном республике местный профсоюз попросил об увеличении окладов так называемым «прочим» медработникам — например, водителям скорых, об этом сообщил башкирский профлидер Рауль Халфин. По его словам, от этой категории медработников во многом зависит качество и своевременность оказания помощи, а часто жизнь и безопасность персонала и пациентов, но низкий уровень зарплаты снижает мотивацию, особенно у молодых работников.

— Размер оклада должен соответствовать квалификации работника, качеству и условиям работы. Это важно для укрепления кадрового потенциала нашего здравоохранения, — подчеркнул Рауль Халфин.

В Сибири ввели «ковидную надбавку» в 25% от оклада, и сверх того сами оклады проиндексированы на 10% в Новосибирской области. «Повышение доходов медработников стало результатом переговоров министра здравоохранения области и председателя Новосибирской областной организации профсоюза», — отмечается в сообщении профсоюза.



Теперь и татарстанским медикам осталось дождаться, когда будет принято решение о региональных надбавках.