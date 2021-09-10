Главное о коронавирусе за 10 сентября: в Москве ждут четвертую волну, Дания сняла ограничения
В Татарстане повторно вакцинировались почти три тысячи человек
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случаев COVID-19. Всего на 10 сентября в республике зарегистрировали 25 957 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 22 660 человек, в том числе 29 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 704 человека.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчин 1947 и 1951 годов рождения и одна женщина 1950 года рождения. За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 704 человека.
- По данным на 10 сентября, в Татарстане привились от COVID-19 от коронавируса 1 033 025 человек. Прирост за сутки составил 4,3 тысячи человек.
- В Казани и еще четырех крупных городах 11 сентября стартует акция «Я вакцинирован», в рамках которой волонтеры будут дарить особые подарки всем, кто уже привился или пока только собирается сделать это сделать. Она продлится два дня: 11 и 12 сентября. В столице Татарстана акция будет проходить в пункте вакцинации на территории ТЦ «МЕГА» с 11:00 до 19:00. Ее проводит телекомпания «Мир», рассказали в Минздраве РТ.
- В Татарстане выявили 32 случая заражения «британским» штаммом и 100 случаев — «индийским». Всего обследовали 264 человека. Показатель заражений на 100 тысяч случаев — 665. За неделю в республике выявили 346 случаев, на предыдущей неделе — 342. Среднесуточный и средненедельный темп прироста составляет 0,2%. За сутки проведено 8 512 тестов, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
- В республике заражений коронавирусом в семьях в 4 раза больше, чем внутри трудовых коллективов. Вынесено 511 постановлений о вакцинации в трудовых коллективах. В 111 организациях охват иммунизацией составляет 60% и более. Из них в 72 охват 80 и 100%.
- За минувшие сутки на утренних фильтрах в школах отстранили 498 детей с температурой или другими симптомами. Всего с 1 сентября 1 597 детей отправили по домам с фильтров. Сейчас классов на разобщении нет. Случаев заражения коронавирусом среди персонала и детей учебных заведений нет.
- Роспотребнадзор проверил 371 объект за неделю, нарушения обнаружили в 45 объектах (12%). Сотрудники составили 27 протоколов на 225 тысяч рублей. Суды республики вынесли 5 решений о временном приостановлении деятельности: двух магазинов в Алькеево и Кукморе, одного заведения общепита в Челнах и двух в Лаишево.
- В Татарстане повторно вакцинированы 2 953 человека. В республике также ведется вакцинация иностранцев. Она платная, сделать прививку иностранным гражданам можно в горполиклинике №21, медсанчасти КФУ, кожвендиспансере республики. Стоимость — 1,2 тыс. рублей. Для вакцинации используется «Спутник Лайт», рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.
В Москве высока вероятность четвертой волны
- На сегодняшний день вакцин от коронавируса в российских регионах более чем достаточно. Вакцинация доступна для населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
- Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что среди учителей региона достигнут коллективный иммунитет к COVID-19. Всего в Нижегородской области привились почти 40% жителей от плана. В регион поступило более 1,2 млн доз вакцин.
- Российская экономика смогла адаптироваться к изменившимся из-за пандемии коронавируса условиям, поэтому нового кризиса не будет, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Поддержка бизнеса в пандемию в стране была «на уровне среднеевропейских стран», но главной мерой стало отсутствие второго локдауна.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать против всех видов коронавируса, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Для этого специалисты подбирают консервативные компоненты, не подлежащие быстрым изменениям.
- Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в столице высока вероятность возникновения четвертой волны COVID-19. Он подчеркнул, что город готов быстро перепрофилировать медицинские мощности для лечения инфекции.
- Власти Крыма разрешили заведениям общепита работать до 01:00. Такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в республике заразились более 72 тысяч человек. Выздоровели более 63 тысяч человек, умерли более 2 тысяч пациентов.
- Власти Башкирии разрешили посещать некоторые культурные заведения (выставки, музеи, библиотеки) лицам, которые не вакцинировались от COVID-19. Также в республике отменили 14-дневный карантин для прибывших в республику из Великобритании и Северной Ирландии. Переболевшим COVID-19 разрешили посещать ночные клубы, спортивные мероприятия.
- В Дагестане вакцинацию от коронавируса прошли более 43 тысяч медицинских работников, что составляет около 80% от общего числа медиков в регионе. Всего в регионе привить планируется 80% взрослого населения, то есть 1 800 543 граждан старше 18 лет.
- Премьер-министр России Михаил Мишустин вчера сообщил о подписании постановления правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства. Мера затронет порядка 100 тысяч субъектов.
- Руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский выразил мнение, что программа «Пушкинская карта» привлечет новых посетителей в культурные учреждения российской столицы и поможет ликвидировать последствия прошлогоднего локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.
Дания снимает коронавирусные ограничения
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 223 185 718 человек, 4 605 789 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 602 891). На второй строчке — Индия (33 174 954), на третьей — Бразилия (20 928 899), на четвертой — Россия (6 982 628, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 962 968).
Больше всего смертей зафиксировано в США (654 598). За ними следуют Бразилия (585 174), Индия (442 009), Мексика (266 150), Перу (198 621) и Россия (186 999).
- Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине «Спутник V», после чего даст препарату оценку. Организация отметила, что активно продолжает сотрудничать с представителями с нашей страной по этому вопросу.
- В Дании в полночь на пятницу сняли все антикоронавирусные ограничения. Так, ночные клубы с 10 сентября не будут просить своих гостей показывать на входе COVID-паспорта. требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек больше не действуют. Остались лишь некоторые ограничения на въезд в страну. При распространении инфекции могут закрыть школы. Дания достигла одного из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.
- Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что разрабатывает вакцину, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа. Новая РНК-вакцина сочетает в себе вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.
- Одна из крупнейших кредитно-финансовых организаций Австралии — Национальный австралийский банк (NAB) — сменил свое название и логотип, чтобы побудить жителей страны сделать прививку против коронавируса. Банк сменил название на JAB (делать прививку — англ.). Таким образом, в кредитной организации сделали название созвучным со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале 2021 года, «Go jab!» («Иди сделай прививку!»). Меры будут действовать до конца текущего года.
- Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не смогло выяснить, наступила ли смерть трех человек, привившихся препаратом компании Moderna из партии, в которой были обнаружены инородные вещества, после вакцинации этим препаратом.
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