Главное о коронавирусе за 10 сентября: в Москве ждут четвертую волну, Дания сняла ограничения

В Татарстане повторно вакцинировались почти три тысячи человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 52 новых случаев COVID-19. Всего на 10 сентября в республике зарегистрировали 25 957 случаев заражения коронавирусом. Выздоровел за весь период 22 660 человек, в том числе 29 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 704 человека.

В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса. Умерли двое мужчин 1947 и 1951 годов рождения и одна женщина 1950 года рождения. За весь период пандемии в республике от COVID-19 скончались 704 человека.

По данным на 10 сентября, в Татарстане привились от COVID-19 от коронавируса 1 033 025 человек. Прирост за сутки составил 4,3 тысячи человек.

В Казани и еще четырех крупных городах 11 сентября стартует акция «Я вакцинирован», в рамках которой волонтеры будут дарить особые подарки всем, кто уже привился или пока только собирается сделать это сделать. Она продлится два дня: 11 и 12 сентября. В столице Татарстана акция будет проходить в пункте вакцинации на территории ТЦ «МЕГА» с 11:00 до 19:00. Ее проводит телекомпания «Мир», рассказали в Минздраве РТ.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане выявили 32 случая заражения «британским» штаммом и 100 случаев — «индийским». Всего обследовали 264 человека. Показатель заражений на 100 тысяч случаев — 665. За неделю в республике выявили 346 случаев, на предыдущей неделе — 342. Среднесуточный и средненедельный темп прироста составляет 0,2%. За сутки проведено 8 512 тестов, рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

В республике заражений коронавирусом в семьях в 4 раза больше, чем внутри трудовых коллективов. Вынесено 511 постановлений о вакцинации в трудовых коллективах. В 111 организациях охват иммунизацией составляет 60% и более. Из них в 72 охват 80 и 100%.

За минувшие сутки на утренних фильтрах в школах отстранили 498 детей с температурой или другими симптомами. Всего с 1 сентября 1 597 детей отправили по домам с фильтров. Сейчас классов на разобщении нет. Случаев заражения коронавирусом среди персонала и детей учебных заведений нет.

Роспотребнадзор проверил 371 объект за неделю, нарушения обнаружили в 45 объектах (12%). Сотрудники составили 27 протоколов на 225 тысяч рублей. Суды республики вынесли 5 решений о временном приостановлении деятельности: двух магазинов в Алькеево и Кукморе, одного заведения общепита в Челнах и двух в Лаишево.

Фото: Максим Платонов

В Татарстане повторно вакцинированы 2 953 человека. В республике также ведется вакцинация иностранцев. Она платная, сделать прививку иностранным гражданам можно в горполиклинике №21, медсанчасти КФУ, кожвендиспансере республики. Стоимость — 1,2 тыс. рублей. Для вакцинации используется «Спутник Лайт», рассказал главный эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов.



В Москве высока вероятность четвертой волны

На сегодняшний день вакцин от коронавируса в российских регионах более чем достаточно. Вакцинация доступна для населения, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов заявил, что среди учителей региона достигнут коллективный иммунитет к COVID-19. Всего в Нижегородской области привились почти 40% жителей от плана. В регион поступило более 1,2 млн доз вакцин.

Фото zdrav-nnov.ru

Российская экономика смогла адаптироваться к изменившимся из-за пандемии коронавируса условиям, поэтому нового кризиса не будет, заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. Поддержка бизнеса в пандемию в стране была «на уровне среднеевропейских стран», но главной мерой стало отсутствие второго локдауна.

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разрабатывает универсальную вакцину, которая будет защищать против всех видов коронавируса, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова. Для этого специалисты подбирают консервативные компоненты, не подлежащие быстрым изменениям.

Руководитель департамента здравоохранения Москвы Алексей Хрипун заявил, что в столице высока вероятность возникновения четвертой волны COVID-19. Он подчеркнул, что город готов быстро перепрофилировать медицинские мощности для лечения инфекции.

Власти Крыма разрешили заведениям общепита работать до 01:00. Такое решение было принято на фоне снижения заболеваемости COVID-19. С начала пандемии коронавирусом в республике заразились более 72 тысяч человек. Выздоровели более 63 тысяч человек, умерли более 2 тысяч пациентов.

Власти Башкирии разрешили посещать некоторые культурные заведения (выставки, музеи, библиотеки) лицам, которые не вакцинировались от COVID-19. Также в республике отменили 14-дневный карантин для прибывших в республику из Великобритании и Северной Ирландии. Переболевшим COVID-19 разрешили посещать ночные клубы, спортивные мероприятия.

В Дагестане вакцинацию от коронавируса прошли более 43 тысяч медицинских работников, что составляет около 80% от общего числа медиков в регионе. Всего в регионе привить планируется 80% взрослого населения, то есть 1 800 543 граждан старше 18 лет.

Премьер-министр России Михаил Мишустин вчера сообщил о подписании постановления правительства о продлении на год моратория на проверки субъектов малого предпринимательства. Мера затронет порядка 100 тысяч субъектов.

Руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский выразил мнение, что программа «Пушкинская карта» привлечет новых посетителей в культурные учреждения российской столицы и поможет ликвидировать последствия прошлогоднего локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.

Дания снимает коронавирусные ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 223 185 718 человек, 4 605 789 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (40 602 891). На второй строчке — Индия (33 174 954), на третьей — Бразилия (20 928 899), на четвертой — Россия (6 982 628, данные университета отстают от данных российского оперштаба), на пятой — Франция (6 962 968).



Больше всего смертей зафиксировано в США (654 598). За ними следуют Бразилия (585 174), Индия (442 009), Мексика (266 150), Перу (198 621) и Россия (186 999).

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ждет, когда Россия представит полный пакет документов по вакцине «Спутник V», после чего даст препарату оценку. Организация отметила, что активно продолжает сотрудничать с представителями с нашей страной по этому вопросу.

В Дании в полночь на пятницу сняли все антикоронавирусные ограничения. Так, ночные клубы с 10 сентября не будут просить своих гостей показывать на входе COVID-паспорта. требования носить маски в общественных местах или ограничения по максимальному числу участников мероприятий и собраний в 500 человек больше не действуют. Остались лишь некоторые ограничения на въезд в страну. При распространении инфекции могут закрыть школы. Дания достигла одного из самых высоких показателей иммунизации от коронавируса в мире: 73% датчан в возрасте от 12 лет и старше полностью вакцинированы.

Американская биотехнологическая компания Moderna заявила, что разрабатывает вакцину, которая сможет защитить и от коронавируса, и от гриппа. Новая РНК-вакцина сочетает в себе вариант вакцины компании от коронавируса и прививку от гриппа, которая также находится в стадии разработки.

Одна из крупнейших кредитно-финансовых организаций Австралии — Национальный австралийский банк (NAB) — сменил свое название и логотип, чтобы побудить жителей страны сделать прививку против коронавируса. Банк сменил название на JAB (делать прививку — англ.). Таким образом, в кредитной организации сделали название созвучным со слоганом национальной прививочной кампании, начатой властями Австралии в феврале 2021 года, «Go jab!» («Иди сделай прививку!»). Меры будут действовать до конца текущего года.

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии не смогло выяснить, наступила ли смерть трех человек, привившихся препаратом компании Moderna из партии, в которой были обнаружены инородные вещества, после вакцинации этим препаратом.



Татьяна Леухина