Проект нового здания горбольницы №5 в Челнах готов — к строительству могут приступить в 2024 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Проект нового здания горбольницы №5 в Набережных Челнах готов. Точные сроки строительства пока не известны — ожидается, что работы начнутся в 2024 году, сообщил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на брифинге в кабмине.

— Мы утвердили проект. Он действительно очень хороший, с учетом всех современных требований, удобства, опыта. Это шикарный проект. Будет очень хорошая многопрофильная больница в Челнах под номером 5, с определенными задачами, — сказал он.

По его словам, в медучреждении также будут присутствовать «элементы высокотехнологичной помощи».

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Мы в большой надежде. Я не могу сейчас сказать, начнется ли строительство в этом году, но на следующий год, я думаю, стопроцентно будет начато строительство, — уточнил Марсель Миннуллин.

Напомним, о сборе исходных данных для проектирования нового здания для городской больницы №5 в Челнах стало известно в 2021 году. Для строительства корпуса выделили земельный участок площадью 6 га.



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Татьяна Демина