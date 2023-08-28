Неотложка по хозрасчету: нетерпеливым пациентам ОМС предложат легально заплатить за медуслуги

Эксперты: у медиков будет искушение заработать на «бесплатниках», а у пациентов — допгарантии качества медпомощи

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

С 1 сентября этого года вступают в силу новые правила предоставления платных медицинских услуг, и эти изменения носят революционный характер — теперь в системе ОМС допускается также и платная медицинская помощь, правда, с многочисленными оговорками. В материале «Реального времени» — о грядущих изменениях и их последствиях для пациентов устами специалистов и экспертов.

Неотложная помощь придет быстрее, если заплатить



Виды, условия и порядок оказания бесплатной медпомощи устанавливает Программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ медицинской помощи, которая ежегодно утверждается правительством страны. В субъектах России на ее основе утверждается территориальная программа госгарантий (далее — Программа госгарантий). В ней подробно расписаны виды и объемы оплачиваемой из средств ОМС медицинской помощи при различных заболеваниях. И новые Правила предоставления платных медицинских услуг, которые вступают в силу с 1 сентября текущего года, не предполагают снижение объема «бесплатной» помощи. Однако эти Правила позволяют учреждениям, оказывающим медпомощь в рамках ОМС, предоставлять по желанию пациентов платные медицинские услуги.

— Теперь появилась возможность предоставлять платно медицинскую помощь в неотложной форме, — рассказала «Реальному времени» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ ТФОМС Республики Татарстан Людмила Доронина. — К примеру, если пациент с острой зубной болью обращается за помощью в стоматологическую клинику по полису ОМС, ему обязаны оказать помощь в течение двух часов. Если он не готов ждать, ему теперь могут предложить помощь сразу, но на платной основе. Ранее был запрет на оказание медицинской помощи в неотложной форме.

Если пациент с острой зубной болью обращается к стоматологу по полису ОМС, но не готов ждать, ему могут предложить помощь сразу — на платной основе. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Доронина рассказала, что также пациентам, которых лечат в больницах «бесплатно», то есть по полису ОМС, могут на платной основе предоставлять возможность лечиться препаратами, которые не входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, подчеркнув:

— Если такая услуга будет предусмотрена в прейскуранте платный услуг лечебного учреждения. Однако, если речь идет об угрозе жизни или пациент не переносит препарат, входящий в ЖНВЛП, то предоставлять препараты, не входящие в перечень ЖНВЛП, на платной основе нельзя. В таких случаях предусмотрен следующий порядок: решение об их назначении принимает врачебная комиссия медицинской организации, в которой находится пациент, она же осуществляет закупку данного препарата.

За деньги — «спецпитание» и «личный» сестринский пост

Еще одна новая платная услуга, которая может теперь предоставляться в «бесплатных» клиниках — лечебное питание, но речь не идет о том, что пациентам смогут за плату предоставлять какие-то особые блюда.

— Речь идет о специализированных продуктах, например, лечебных смесях, применяемых при различных заболеваниях, например, при кахексии (крайнем истощении, — прим. ред.), — уточнила Людмила Доронина. — А еще теперь на платной основе можно будет устанавливать индивидуальный медицинский пост, но только если он не требуется по медицинским показаниям, а устанавливается по желанию пациента или его родственников.

Индивидуальный медицинский пост, если он не требуется по медицинским показаниям, может устанавливаться платно. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Такой пост, заметила она, хорош тем, что за состоянием пациента будет следить не сиделка, а медицинский работник — скорее всего медсестра, которая за состоянием больного будет наблюдать профессионально.

На платной основе, добавила она, теперь также можно будет предоставлять пациентам медицинские изделия, которые не закупаются за счет средств бюджета и средств ОМС. Еще одно новшество новых Правил — возможность заключения договора на оказание платных медицинских услуг дистанционным способом.

«Проконсультируйтесь, прежде чем подписать договор!»

— Также с 1 сентября будет действовать важная норма: также, как при оказании бесплатной медицинской помощи, при оказании платных медицинских услуг медицинская помощь должна оказываться в соответствии с действующими порядками оказания медицинской помощи и положением об организации оказания медицинской помощи, на основе клинических рекомендаций, с учетом стандартов — сообщила Людмила Доронина. — Это полностью соответствует требованиям федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан». Организация оказания помощи — как бесплатной, так и платной — должна основываться на единых принципах.

Выясните у специалиста все нюансы положенной вам по полису ОМС бесплатной помощи. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

А в заключение разговора о новом порядке предоставления медпомощи на платной основе она предупредила пациентов:

— Прежде чем заключать договор на оказание платных медицинских услуг, надо не полениться сделать звонок в страховую компанию и проконсультироваться Телефон страховой вы найдете на обратной стороне полиса ОМС. Позвоните, выясните у специалиста все нюансы положенной вам по полису ОМС бесплатной помощи, — и, возможно, выяснится, что заключать договор об оказании платных услуг вовсе не обязательно, а необходимые исследования и лечение вы можете получить бесплатно.

А кто контролировать будет?

Доронина отметила, что в новых Правилах не установлено, кто осуществляет контроль за их соблюдением:

— В старых Правилах эта обязанность была возложена на Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека — Роспотребнадзор. В системе ОМС контрольные функции осуществляются страховыми медицинскими организациями. Непосредственно эту работу выполняют страховые представители. Если, на ваш взгляд, медицинская помощь оказана некачественно, нужно письменно обратиться в СМО для проведения контрольно-экспертных мероприятий. Там также могут помочь записаться на прием к врачу, в случае, если возникли проблемы с получением направления на диагностику или срок ожидания медицинской помощи слишком велик. Первый звонок нужно сделать в страховую медицинскую организацию. Если не помогли, можно обратиться в контакт-центр ТФОМС Республики Татарстан.

Если, на ваш взгляд, медицинская помощь оказана некачественно, нужно письменно обратиться в СМО для проведения контрольно-экспертных мероприятий. realnoevremya.ru/Максим Платонов

Людмила Доронина напомнила, что в системе ОМС предусмотрено применение финансовых санкций к медицинским организациям за ненадлежащее или некачественное оказание медицинской помощи, либо неоказание ее, поэтому нет сомнений, что после вмешательства страховщиков законные претензии пациента будут удовлетворены.

«Время не для провокаций»

Однако уже сегодня в интернете активно муссируются слухи о том, что новые правила предоставления платных медицинских услуг грозят уменьшением доступа пациентов к «бесплатной» медицине и навязыванием медиками дополнительных платных исследований и препаратов.

— Не думаю, что нам грозит рост трат на лечение, это глупость, — считает председатель правления Ассоциации медицинских работников РТ, директор Диспетчерского центра республиканского Минздрава Ростислав Туишев. — Сейчас время не такое, чтобы устраивать такие провокации. Медицина — очень чувствительный социальный барометр, на который вряд ли кто-то будет покушаться.

При этом он сам убежден, что наиболее разумно со стороны пациентов стремиться лечиться в рамках госгарантий — по ОМС:



— Когда дело связано с деньгами, всегда существует риск «накручивания» ценника. И я считаю, что совмещать государственные и платные услуги неправильно. Я — сторонник подхода, при котором человек, идя в государственную, больницу не должен считать деньги в своем кармане, причем неважно, состоятельный это человек или не очень. И если в государственной больнице возникает такая градация пациентов, это — неравенство, причем такое, которое возбуждает обе стороны. Введение платных услуг в государственных учреждениях здравоохранения когда-то было вынужденной мерой, потом от него начали отказываться. И сегодня, когда госучреждения берут на себя ответственность за все большее и большее количество обследований, частные клиники ни по квалификации, ни по возможностям не выдерживают с ними конкуренции. Да, по быстроте частные клиники опережают, но быстрота не всегда важна. Во всем мире люди спокойно ждут своей очереди.

«Почему бы и нет?»

Генеральный директор казанской горбольницы №12 Рамиль Ахметов считает, что в новых правилах предоставления платных медицинских услуг не заложено никакой «бомбы» для тех, кто лечится по ОМС. Просто потому, что чаще всего у врачей просто нет необходимости предлагать ему еще и платные медицинские услуги:

— Мы лечим в соответствии с утвержденными стандартами, и если, условно говоря, пациенту положено выполнить два анализа крови, три — мочи, РКТ и еще какие-то определенные исследования, то мы обязаны это сделать, — говорит. — И эксперты нас проверяют именно по этим стандартам. Если пациент что-то недополучил в рамках того заболевания, которое стало поводом для госпитализации, нам грозят штрафные санкции. Кроме того, по показаниям пациенту, у которого болит сердце, может быть бесплатно организована консультация кардиолога, если болит желудок — гастроэнтеролога, если повышен сахар — эндокринолога, и так далее, а по их назначению — проведены дополнительные обследования и лечение, и все это в рамках ОМС.

Однако возможность предложить их может в некоторых случаях оказаться вовсе не лишней:



— Если, например, пациент находится в больнице с артритом, а параллельно хочет полечить свой остеохондроз, и просит нас о консультации невролога, дополнительных физиотерапевтических процедурах, сеансах массажа, которые не предусмотрены при его заболевании, то почему бы такие услуги за плату и не оказать?

Но, по мнению Рамиля Ахметова, пациенты, проходящие лечение по ОМС, все-таки будут обращаться за платными медицинскими услугами по минимуму:

— А с учетом, что доля платных услуг в государственных медучреждениях Татарстана составляет менее 10 процентов, то можно уверенно говорить, что «погоды» эти услуги не сделают. Это обеспечивает небольшие выплаты врачам и медсестрам, и это стимул для них. А для пациентов наличие договора на оказание платных услуг — это гарантия качества этих услуг. Хотя я считаю, что проще и логичнее полностью разделять платных и бесплатных пациентов.