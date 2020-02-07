Погиб Айрат Хайруллин

Его вертолет рухнул в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. Пилот и помощник депутата выжили.

Фото: Максим Платонов

Сегодня вечером в 6 километрах от Лаишево упал вертолет, в котором из Алексеевского района в Лаишевский летели Айрат Хайруллин и его помощник Рамис Газизов. В авиакатастрофе выжили двое: пилот и помощник. Айрат Назипович погиб.

Сегодня в 16.21 поступило сообщение о том, что вертолет Bell 407, принадлежавший компании «Восток Транс», вылетевший из Левашево (Алексеевский район) в Матюшино (Лаишевский район), не отметился в пункте назначения. Позже стало известно, что вертолет рухнул на лед в шести километрах к юго-востоку от Лаишево. От удара он полностью разрушился.

На борту находились три человека: пилот Джавдат Сулейманов, депутат Госдумы РФ от РТ Айрат Хайруллин и его личный помощник Рамис Газизов. Двое выжили, но находятся в тяжелом состоянии. Айрат Назипович Хайруллин погиб: в результате катастрофы он получил травмы, несовместимые с жизнью.



Как развивались события

Сообщение от диспетчера Самарского зонального центра единой системы организации воздушного движения о том, что вертолет не отметился в пункте назначения, появилось в 16.21 по московскому времени. Тогда же появилась информация о том, что на борту было три человека: командир экипажа и два пассажира.

Сотрудники МЧС сразу же организовали взаимодействие с диспетчером ОАО «Международный аэропорт «Казань», Управлением ФСБ России по РТ, МВД по РТ, Республиканским Центром медицины катастроф, с ЕДДС Лаишевского, Камско-Устьинского и Алексеевского муниципальных районов и поисково-спасательными службами.

К месту крушения в 17.40 выехало судно на воздушной подушке с начальником Лаишевского пожарно-спасательного гарнизона. В 17.44 к месту убыл первый заместитель начальника ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

Позже стало известно, что двое находившихся в самолете людей выжили. Сам депутат погиб. Его тело находится под вертолетом, извлечь его пока не удалось.

Росавиация сообщила, что основной причиной падения вертолета Айрата Хайруллина могла стать метель, которая поднялась под вечер в Татарстане. Источник «Реального времени» в Росавиации подтвердил, что сегодня были все условия для обледенения, погода была нелетная.



В Приволжском следственном управлении на транспорте началась доследственная проверка в связи с крушением вертолета.

Предприниматель, политик, меценат

Айрат Хайруллин в этом году собирался отпраздновать 50-летний юбилей. Он родился в Казани 1 августа 1970 года. Мать работала в республиканском Министерстве сельского хозяйства, отец заведовал кафедрой Казанского государственного аграрного университета. Сын пошел по стопам родителей: в 1991 году окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности «Экономика и организация сельского хозяйства».

Еще в студенческие годы Айрат вместе с братом Илшатом начали заниматься предпринимательской деятельностью. После выпуска из института он два года работал директором в частном предприятии ИЧП «Эдельвейс». В 1994 стал генеральным директором ТОО «Эдельвейс». Еще через год его избрали депутатом Казанского городского совета народных депутатов.

В 1996 году Хайруллин возглавил ОАО «Пивоваренная компания «Красный Восток», стал председателем совета директоров компании. В 1999 Айрат Назипович стал депутатом уже Государственного совета республики.

Весной 2003 года Хайруллин основал агрохолдинг «Красный Восток» — уникальное сельхозпроизводство в Татарстане и России, включающее производство молока на крупнейших в Евразии мегафермах, производство продукции растениеводства на принадлежащих компании 265 000 га земли, производство племенной продукции, производство говядины и элеваторы общей емкостью 450 тыс. тонн и пр.

Бизнесмен Хайруллин основал и был совладельцем 16 заводов, 160 предприятий, но в 2000-х годах продал часть активов. В частности, пивоваренную компанию «Красный Восток» выкупил турецкий холдинг «Анадолу эфес» (Anadolu Efes), молочный завод «Эдельвейс-М» — российская компания «Юнимилк» (ныне в составе группы компаний «Данон», Danone, в России).

С 2003 по 2007 был депутатом Госдумы РФ четвертого созыва, замещал председателя комитета по аграрным вопросам. В те же годы защитил кандидатскую диссертацию в Марийском государственном техническом университете, получив степень кандидата экономических наук, и там же в 2009 году защитил учёную степень доктора экономических наук.

В 2008 возглавил Национальный союз производителей молока. В эти же годы был депутатом ГД пятого, шестого и седьмого созыва, а с 2011-го — первым зампредом думского комитета по аграрным вопросам.



Айрат Назипович был большим другом «Реального времени». Он давал нашему изданию комментарии, разъяснения, интервью. Буквально вчера вышел последний наш материал с его подробным комментарием.

Благотворительный фонд Айрата Хайруллина оказывал поддержку талантливой молодежи (участвуя в организации фестиваля «Созвездие-Йолдызлык»), малообеспеченным семьям, религиозным учреждениям, сиротам, инвалидам, пенсионерам и другим слоям населения.

У него остались вдова и двое детей.



Василя Ширшова, Людмила Губаева