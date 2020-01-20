Татарстан отправит систему электронного здравоохранения на модернизацию

Сегодня в ЕГИС ЭЗ РТ произошел очередной сбой, но в Минцифре обещают скоро добиться «безаварийной работы всех государственных информационных систем»

Фото: Олег Тихонов

Сегодня утром в системе электронного здравоохранения Татарстана произошел сбой — перестала работать функция записи на прием к врачу через портал госуслуг РТ. Проблема вызвала шквал обращений к технической поддержке ресурса, так что связаться со специалистами было непросто. Записаться на прием к медикам не получалось и через казанские поликлиники — здесь сообщали о технических неполадках и что «программа не работает по всему городу». Ошибку удалось быстро устранить — менее чем за час, однако, как показывает практика, проблемы подобного характера не редкость для ЕГИС ЭЗ РТ. Подробнее о сегодняшнем сбое, причинах частых отказов в онлайн-записи на прием и путях решения проблемы — в материале «Реального времени».

Проблемы на стороне ЕГИС ЭЗ

Этим утром татарстанцы столкнулись с трудностями при попытке записаться на прием к врачу через портал госуслуг РТ. Сначала ресурс упорно не находил данные полиса ОМС, а через некоторое время на странице и вовсе появилась «заглушка» с сообщением: «Уважаемый пользователь! В связи с проведением профилактических работ сервис недоступен. По завершении работ сервис будет функционировать в штатном режиме».

Корреспондент «Реального времени» решил обратиться в техподдержку, чтобы узнать, когда сервис снова станет доступен, однако это оказалось не так-то просто — пришлось «провисеть» на телефоне, дожидаясь своей очереди, больше 20 минут.

— Сейчас ведутся технические работы. О том, сколько времени может потребоваться, — не обладаем информацией. Нашим специалистам о проблеме известно, ведутся работы. Могу только сказать, что ошибка не со стороны портала, а в системе у Минздрава, — сообщили на том конце провода.

Этим утром татарстанцы столкнулись с трудностями при попытке записаться на прием к врачу через портал госуслуг РТ

О том, что проблемы наблюдаются на стороне ЕГИС ЭЗ РТ, нашему изданию также сообщили в пресс-службе Минцифры РТ.

— Портал госуслуг Татарстана — это интегратор, в котором происходит взаимодействие и обмен данными со сторонними информационными системами. В данном случае для записи на прием к врачу осуществляется взаимодействие с Единой государственной информационной системой «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» (ЕГИС ЭЗ РТ). В настоящее время проблемы наблюдаются на стороне ЕГИС ЭЗ РТ, а сервис на портале закрыт до полного устранения ошибки, — дала комментарий пресс-секретарь Минцифры РТ Вероника Доронина.

Модернизация всей системы

Проблема, возникшая этим утром, была решена оперативно — простой составил всего 47 минут. Тем не менее, если судить по отзывам рядовых татарстанцев и самих врачей, функция онлайн-записи на прием в целом довольно часто «прихрамывает».

— Каждая поликлиника/больница самостоятельно выгружает расписание врачей на портал госуслуг Татарстана, напрямую. В большинстве случаев невозможность записи на прием к врачу заключается именно в проблемах публикации расписания больницей/поликлиникой. Иногда бывают сбои именно в системе, но они довольно быстро решаются — как сегодня, — объясняет причины частых сбоев пресс-служба Минцифры РТ.

Также в министерстве сообщили, что в республике «планируется модернизация всей системы электронного здравоохранения на ближайшие годы», что должно исключить повторение подобных случаев. Пока в Минцифре РТ не раскрывают подробностей. Известно лишь то, что в числе приоритетных направлений — ориентированность на врачей и пациентов, датацентричность и привлечение граждан к заботе о собственном здоровье.

Если судить по отзывам рядовых татарстанцев и самих врачей, функция онлайн-записи на прием в целом довольно часто «прихрамывает». Фото Олега Тихонова

Текущая архитектура достаточно надежна

Стоит подчеркнуть, что сегодняшний сбой не был связан с порталом госуслуг РТ, однако в последние месяцы и он грешил разного рода проблемами.

Буквально в декабре наблюдался массовый сбой в работе ряда официальных ресурсов Татарстана. С самого утра пользователи сообщали, что не могут зайти на портал госуслуг, также недоступными были сайты различных республиканских министерств и ведомств на базе платформы tatarstan.ru. Нечто подобное произошло 9 октября: на несколько часов «прилег» портал госуслуг РТ, а также сайты Госсовета республики и ряда других ведомств. При попытке зайти на перечисленные выше ресурсы браузер выдавал ошибку «503».

В беседе с «Реальным временем» генеральный директор IT-компании «Эттон» Ефим Климов предположил, что причина участившихся сбоев может заключаться в том, что «архитектура, которая была заложена в свое время, возможно, не предусматривала такого объема данных».

— Текущая архитектура достаточно надежна, — дала комментарий пресс-служба Минцифры РТ. — На портале услуг используется внутренняя система мониторинга, благодаря которой минимизировано время восстановления работы сервисов. На регулярной основе проводятся работы, связанные с обеспечением отказоустойчивости, управляемости информационных систем, оптимизацией кода программных сервисов. Конечно, всегда есть к чему стремиться — мы ставим своей целью безаварийную работу всех государственных информационных систем Татарстана. Как раз сегодня назначен новым генеральным директором ЦИТ РТ Денис Улесов, в чьи задачи войдет работа по обеспечению максимальной отказоустойчивости ГИС.