В Татарстане занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане на сегодняшний день занято почти 90% коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.

Он уточнил, что Татарстане продолжают работать 11 временных инфекционных госпиталей. В них развернуто 252 койки.

— На сегодня процент занятых коек составляет практически 90%. Поступают в основном больные с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, в том числе с внебольничными пневмониями, соответственно, процент свободных коек составляет 10%, — заявил Дмитрий Лопушов.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По его словам, если доля занятых коек увеличится до 95%, то в республике либо откроют дополнительные временные госпиталя, либо развернут новые койки.

По последним данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 803 случая заражения COVID-19. Вылечили от него 204 685 больных. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.

Вся важная информация о коронавирусе в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени».



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина