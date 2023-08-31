В Татарстане занято почти 90% коек для пациентов с коронавирусом
В Татарстане на сегодняшний день занято почти 90% коек для пациентов с COVID-19. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.
Он уточнил, что Татарстане продолжают работать 11 временных инфекционных госпиталей. В них развернуто 252 койки.
— На сегодня процент занятых коек составляет практически 90%. Поступают в основном больные с тяжелыми формами коронавирусной инфекции, в том числе с внебольничными пневмониями, соответственно, процент свободных коек составляет 10%, — заявил Дмитрий Лопушов.
По его словам, если доля занятых коек увеличится до 95%, то в республике либо откроют дополнительные временные госпиталя, либо развернут новые койки.
По последним данным, с начала пандемии в Татарстане выявили 206 803 случая заражения COVID-19. Вылечили от него 204 685 больных. Умерли из-за коронавируса 2 010 татарстанцев.
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