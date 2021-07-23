Диагностировать тяжесть состояния детей при COVID-19 сложнее

Как дети переносят новую коронавирусную инфекцию, какие могут быть осложнения после болезни и как предотвратить заражение ребенка в условиях пандемии? На эти и многие другие вопросы в прямом эфире аккаунта оперативного штаба республики по противодействию распространению COVID-19 татарстанцам рассказала заместитель главного врача по лечебной работе ДРКБ Светлана Сенек. «Реальное время» собрало основные рекомендации педиатра для родителей.

Больше больных грудничков

Дети так же, как и взрослые, болеют новой коронавирусной инфекцией. Клинические проявления заболеваний у них в сравнении с прошлым годом не изменились — новый штамм проявляет себя так же. Однако врачи отмечают увеличение числа заболевших детей первого года жизни — малыши могут болеть тяжело, потому что иммунная система еще не сформирована должным образом, чтобы адекватно реагировать на вирус.

При этом если подростки чаще всего заражаются друг от друга и этот процесс сложно контролировать, то заболевание детей первого года жизни и новорожденных происходит преимущественно при заражении от невакцинированных родителей.



Светлана Сенек, врач-педиатр, рассказала, что есть группы детей, которые болеют чаще — это дети пубертатного возраста, дети после 10 лет.

А у детей 14—16 лет клиническая картина почти такая же, как у взрослых. Врач отметила, что заболевание протекает тяжелее, если ребенок имеет лишнюю массу тела или страдает сахарным диабетом.



По наблюдению медика, школьники подросткового возраста и студенты болеют тяжелее, потому что у них идет гормональная перестройка организма.

— Иммунная система не всегда реагирует на инфекцию адекватно, а при коронавирусной инфекции иммунная система всегда гиперреактивна. В пубертате часто провоцируются аутоиммунные заболевания, наследственные заболевания и коронавирусная инфекция протекает не очень легко.

Врач назвала главную меру профилактики заболеваемости коронавирусом для молодых людей старше 18 лет — прививаться, если нет хронических заболеваний в стадии обострения.

Если ребенок (любого возраста) все же заболел, следует обязательно вызвать участкового врача на дом. Насторожить родителей должны следующие симптомы: если у ребенка несколько дней присутствует субфебрильная температура, слабость, вялость. При заболевании детей ковидом интоксикация и температура бывают не очень выраженными, однако в любом случае это повод для обращения за медицинской помощью, так как в дальнейшем это поможет предотвратить развитие осложнений.

Куда обращаться за лечением, если ребенок заболел:

В Городскую детскую больницу №1. Если результат теста на коронавирус положительный или ребенок заболел — имеет признаки ОРВИ, и контактировал с больным ковидом.

Если результат теста на коронавирус положительный или ребенок заболел — имеет признаки ОРВИ, и контактировал с больным ковидом. В ДРКБ. При подтвержденном диагнозе и тяжелом течении заболевания — например, у детей с хроническими заболеваниями, избыточной массой тела, ДЦП.

Осложнения болезни



— Чаще всего дети, кроме тех возрастных групп, о которых речь шла ранее, переносят коронавирусную инфекцию практически бессимптомно: один-два дня невысокая температура — и дети выздоравливают. Бывает, что родители даже не знают, что дети болели, — констатирует медик. — Опасность этой ситуации заключается в возможных осложнениях при повторном заболевании, о которых говорить пока сложно ввиду того, что эпидемия протекает сравнительно недолго.

При возникновении синдрома Кавасаки ребенка лечить следует только в стационаре. Фото: Ринат Назметдинов

У детей при ковиде встречается ряд особенностей, не характерных для течения заболевания у взрослых: мультивоспалительный синдром, который возникает на третью-четвертую недели после начала заболевания, если оно протекает в тяжелой форме, поражение кожи и поражение ЖКТ — токсические гепатиты. Последнее определяется с помощью анализов — о проблемах свидетельствует повышение уровня определенных ферментов. Врач отметила, что важно эти состояния выявлять, поскольку они в дальнейшем могут проявляться в виде хронических заболеваний.

— Диагностировать тяжесть состояния детей сложнее, поскольку часто клинических проявлений недостаточно — ребенок может быть бодр и с виду переносить заболевание легко, нужно проводить обследование, потому что COVID-19 — это еще и поражение сосудов мозга.

Рассказывая подробнее о поражениях кожи у детей при ковиде, Светлана Сенек описала проявления синдрома Кавасаки, который, по наблюдениям врача, последнее время часто встречается после перенесенной коронавирусной инфекции.

— Синдром Кавасаки — это васкулит, поражение сосудов. Клинически это выглядит как подкожные кровоизлияния, достаточно обширные, которые бывают как на коже, так и на слизистых оболочках, разной степени проявления — вплоть до некроза. Синдром характеризуется высокой лихорадкой, кожными проявлениями, поражением слизистых оболочек — по типу конъюнктивита, поражением слизистых оболочек рта, увеличенными лимфатическими узлами. Синдром Кавасаки сопровождается определенной цикличностью: высокая температура сменяется сыпью, сыпь сменяется шелушением — картина как при скарлатине, — описала возможные проявления заболевания педиатр.

При возникновении этого синдрома ребенка лечить следует только в стационаре. Врач акцентировала внимание на опасности синдрома Кавасаки на третью-пятую недели заболевания: может возникнуть такое осложнение, как поражение коронарных сосудов — то, что характерно для взрослых и не характерно для детей, после чего может возникнуть внезапная смерть, либо в дальнейшем это заболевание уже у взрослого человека, возможно, вызовет ранний инфаркт.

Врач призвала родителей не относиться легкомысленно к реабилитации. Фото: Ринат Назметдинов

Как бороться с последствиями вируса



Врач рассказала, что все дети с подтвержденной перенесенной коронавирусной инфекцией стоят на диспансерном учете по месту жительства либо диспансерно наблюдаются в ДРКБ, если тяжело болели.

Разработана и действует программа реабилитации детей, перенесших ковид, она реализуется на базе дневного стационара ДРКБ и других городских лечебных учреждений.

Сенек призвала родителей не относиться легкомысленно к реабилитации и обязательно организовать посещение ребенком реабилитационных мероприятий. Это важно, потому что в рамках реабилитации проводится полное комплексное обследование организма ребенка, в том числе берется биохимический анализ крови, снимается электрокардиограмма, назначаются рентгенографические исследования. На этапе обследования у ребенка можно определить осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Например, токсический гепатит после коронавируса без биохимического анализа крови не обнаружить.

Что касается профилактических мер, доктор убеждена, что ограничивать в общении детей друг с другом не стоит, но общаться они должны на открытом воздухе.

— Для здоровья детей очень важны активные игры, свежий воздух — это и профилактика лишней массы тела. Также следует приучать детей чаще мыть руки, не заходить в лифт, если там уже несколько человек. Нужно исключить посещение магазинов, кафе, аквапарков и любых других закрытых помещений.