События недели: насколько вырастут тарифы, COVID-паспорта и новации соципотеки

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

На уходящей неделе в Татарстане вновь предложили каждый год поднимать стоимость проезда в общественном транспорте Казани на 1 рубль, но перевозчики не согласились. Госжилфонд РТ рассказал о новых правилах соципотеки. Первому президенту и Государственному Советнику Минтимеру Шаймиеву исполнилось 84 года. «Справедливая Россия» объединилась с партией Захара Прилепина. С приходом Артема Здунова в Мордовии начались антикоррупционные зачистки. Дональд Трамп покинул Белый дом и оставил Овальный кабинет Джо Байдену.

Рост тарифов на ЖКУ и транспорт

На итоговой коллегии Госкомитета РТ по тарифам глава ведомства Александр Груничев рассказал, что изначально организации просили повысить плату за коммунальные услуги в 2021 году на 9,2%. В итоге установленный правительством уровень в 4,4% не превышен.

На мероприятии, как и в прошлом году, озвучили предложение комитета ежегодно повышать цену на проезд в общественном транспорте, но всего на 1 рубль. Груничев при этом добавил, что в комитете не видят оснований для повышения тарифов в этом году.



Однако казанские перевозчики выступили против этого предложения. В Ассоциации АТП считают, что это может больно ударить по социально незащищенным слоям населения. Перевозчики добиваются повышения платы за проезд наличными, чтобы оплата проезда в транспорте перешла в безналичный расчет и стала бы прозрачной.



Аналитическая служба «Реального времени» сравнила стоимость проезда в Казани и других городах России. Казань оказалась городом не с самым дорогим проездом (30 рублей), но входит в тройку лидеров, уступая по стоимости только двум столицам.



Фото: Максим Платонов

Вакцинация началась

В Татарстане, как и распорядился президент России Владимир Путин, вакцинация от коронавируса началась с 18 января.

В понедельник прививки от SARS-CoV-2 стали делать в 57 учреждениях республики. Позже открылись еще 11 пунктов вакцинации.



Замминистра здравоохранения РТ — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков рассказал также, что в республике пока не планируется вводить COVID-паспорта. На сегодня специалисты не видят в этом необходимости.

Это подтвердила заместитель главы управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина и отметила, что ни одна прививка не защищает от инфекции на 100%.



Выставка в честь Шаймиева

В среду, 20 января, первому президенту и Государственному Советнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву исполнилось 84 года.

Корреспонденты «Реального времени» поговорили с теми, кто с ним работает и знает его лично, и добавили несколько штрихов к портрету именинника.



Фото: Ринат Назметдинов

В этот же день в Казани открылась выставка из цикла «Лица республики», посвященная Минтимеру Шаймиеву. Исполнительный директор некоммерческой организации «Республиканский Фонд возрождения памятников истории и культуры РТ» Татьяна Ларионова призналась, что экспозицию подготовили в течение 10 дней.



Новые правила соципотеки

В Госжилфонде при президенте Татарстана рассказали о новых правилах соципотеки.

С этого года ГЖФ увеличил размер нормативной площади, которая приобретается по льготной цене, и одновременно на 21,5% понизил стоимость сверхнормативной площади.

Заместитель исполнительного директора Госжилфонда при президенте Татарстана Булат Гилманов объяснил, что с 1 января этого года стоимость сверхнормативного жилья в Казани снизится с 63,6 до 50,9 тысячи рублей.

Кроме того, значительно снижен первоначальный взнос по квартире, превышающей нормативный метраж. С этого года оператор программы социальной ипотеки «растягивает» стоимость покупки на весь срок ипотеки, хотя раньше вся площадь свыше норматива оплачивалась сразу.

Гилманов также рассказал о застройке второго микрорайона в ЖК «Салават купере» домами до 10 этажей. Предполагается строить соципотечное жилье по современным урбанистическим канонам: «двор без машин»; пешеходный бульвар длиной 400 метров, куда будут вынесены все шумные зоны, современные общественные пространства, которые будут включать спортивные площадки.



Фото: Ринат Назметдинов

Объединение лево-патриотов

На этой неделе стало известно о намерении трех политических партий объединиться.

Союз планируют создать «Справедливая Россия», партия «Патриоты России» и созданная Захаром Прилепиным партия «За правду!».

Российский политтехнолог Евгений Минченко рассказал «Реальному времени» о своем взгляде на ситуацию и дал прогноз на будущее новообразованной партии «Справедливая Россия — За правду!» и ее лидера Сергея Миронова.



Попова похвалила Татарстан

На этой неделе в Казани на итоговой коллегии татарстанского управления Роспотребнадзора побывала глава федерального ведомства Анна Попова. Она похвалила республику, подчеркнув успехи руководства и жителей в борьбе с пандемией коронавируса.

«Все очень четко исполняется. Вы внимательно следите за ситуацией и требуете исполнения всех предписаний», — отметила она.

По мнению Поповой, Татарстан пришел в новый год с минимальным количеством очагов коронавируса. Вспышек не возникло ни в школах, ни в больницах. Попова уверена, что это уникальный случай для такого крупного субъекта России.



Фото: Максим Платонов

Скандал в Мордовии

Похоже, врио главы республики Мордовия Артем Здунов начал антикоррупционную зачистку в регионе.

На этой неделе он отправил в отставку двух министров. Один из них — министр экономики республики Владимир Мазов — тут же стал фигурантом уголовного дела.

Следком возбудил дело о взятках, в котором, кроме Мазова, фигурируют также депутат Госсобрания РМ Вячеслав Брыков и бывший председатель регионального Нацбанка Александр Тренькин.



Банкротства среди «физиков» и «юриков»

Аналитическая служба «Реального времени» составила топ-100 крупных компаний Татарстана, обанкротившихся в 2020 году.

Совокупный оборот этих организаций составил 41,8 млрд рублей, что почти в два раза меньше, чем годом ранее.

Крупнейшей по объемам выручки закрывшейся в 2020 году компанией стало ООО «Трейд Ойл» (ранее АО «Трейд-Ойл»), входившее в структуры ГК «Ядран-Ойл» депутата Госсовета РТ Ирека Салихова. В 2018 году эта фирма показала чистую прибыль 484 млн, а уже через год ее убыток оценивался в 793 млн.

Фото: tatarstan.ru

По количеству обанкротившихся физлиц Татарстан обогнал Москву. В республике несостоятельными признаны 83 человека на 100 тысяч населения. При этом в лидерах по этому показателю Самарская (159 человек на 100 тыс. населения), Волгоградская (140) и Саратовская (140) области.



Из «Дальнего» в KazanMall

Как стало известно «Реальному времени», бывший начальник угрозыска отдела полиции «Дальний» Айнур Рахматуллин возглавил службу безопасности торгового центра KazanMall.

Источники полагают, что у экс-полицейского могут быть некие заслуги перед хозяевами ТЦ. А по данным УСБ, у него якобы были связи с оргпреступностью.



Фото: Максим Платонов

Приговоры Мифтахову и Шамсутдинову, газификация всей страны и новый телеканал в Альметьевске

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