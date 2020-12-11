Итоги дня: взрыв возле УФСБ в Карачаево-Черкесии, в Татарстан прибыл «Спутник V», авария у TimeWeb
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 11 декабря:
- В Карачаево-Черкесии около здания Управления ФСБ произошел взрыв. Его совершил смертник. Злоумышленник взорвал себя при попытке задержания. Боевик пытался прорваться на территорию, где проводились оперативные мероприятия. По данным СМИ, взрыв возле здания управления ФСБ совершил смертник, который мог принадлежать к одной из экстремистских группировок. В результате инцидента пострадали шесть силовиков. Все они получили легкие травмы.
- Заместитель начальника административной и судебной практики Госалкогольинспекции Татарстана Ильяс Жамалетдинов предложил депутатам Госсовета урегулировать право работать точкам по розливу пива в жилых домах, пристроях и зданиях, размещенных во дворах домов. Подобные правила, рассказал он, действуют в Тульской и Курской областях, а также в Краснодарском крае. Все о новой инициативе — в материале «Реального времени».
- Сегодня сразу несколько сайтов СМИ Татарстана — TatCenter, «Бизнес Online» и KazanFirst — оказались недоступны. Как выяснилось, причина в общем хостинг-провайдере TimeWeb. Он входит в тройку крупнейших провайдеров и держит около 8% сайтов в зоне .RU
- В Татарстан поступила первая партия вакцины от коронавируса «Спутник V». В республику прибыла 1 тыс. доз препарата. До конца года ожидается поступление еще 2,7 тыс. доз. С завтрашнего дня, с субботы, препарат постепенно начнут развозить по поликлиникам республики. В понедельник планируется постепенно начать вакцинацию.
- Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на востоке европейской части России ожидаются температурные аномалии. Холоднее всего будет в Татарстане. С 11 по 15 декабря среднесуточная температура в республике будет на 9—17 градусов ниже привычной, в Ульяновской и Оренбургской областях — на 9 градусов.
- Генпрокуратура России поручила региональным прокурорам проверить обоснованность роста цен на продукты. Так, сахар подорожал на 71,5%, масло подсолнечное — на 23,8%, мука — на 12,9%, хлеб — на 6,3%.
- В Татарстане прошли антитеррористические учения, которые организовали в республиканском Управлении ФСБ. По сценарию, теракт произошел на казанской ТЭЦ-1. Группа террористов якобы подорвала магистральный трубопровод на ТЭЦ-1, а также пыталась заложить взрывчатку на других объектах, в том числе с помощью беспилотников.
- Сотрудники угрозыска МВД Татарстана задержали предполагаемого организатора бригады вымогателей, которые силой и угрозами требовали деньги за возможность торговать рядом с рынком на улице Адоратского в Казани. Часть его подельников арестована месяц назад. По данным источников «Реального времени», в вымогательствах обвиняют членов преступной группировки «Квартала». Организатором преступлений считают некоего Хисамиева.
- Кабмин Татарстана утвердил постановление, определяющее порядок выплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами. Документ распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ноября. Согласно документу, выплаты устанавливаются за фактически отработанное время. Врачам и младшему медперсоналу за оказание скорой медпомощи ковидным пациентам будут выплачивать 494, 246 и 186 рублей за смену соответственно. Диспетчерам будут начислять 124 рубля за смену. Водителям скорой помощи — 186 рублей.
За работу в стационарах врачи будут дополнительно получать 618 рублей за смену, средний медперсонал — 308 рублей, младший — 186 рублей.
- В УФАС по Татарстану подвели итоги своей деятельности и назвали компании, нарушающие антимонопольное законодательство: это регоператор по обращению с ТКО УК «ПЖКХ», ГИСУ, а также Казанский федеральный университет. Также ведомство предупредило, кому стоит ждать плановых проверок в 2021 году. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Верховный суд Татарстана оставил в СИЗО 38-летнего Радика Тагирова, сознавшегося в почти трех десятках убийств и покушений в 2011—2012 годах.
- Сегодня в селе Нижняя Береске Атнинского района Татарстана после реставрации открылась старейшая в республике мечеть. Она была построена в 1769 году. Мечеть строилась на деньги купца Ибрагима Бурнаева. Для получения разрешения он лично обращался к Екатерине II. Храм считается первой кирпичной мечетью Заказанья.
- Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что против российской вакцины от коронавируса ведется финансируемая из-за рубежа информационная кампания. Сейчас, по его словам, в социальных сетях и русскоязычных интернет-ресурсах готовится серия расследований и лжесвидетельств очевидцев. Они должны сообщить о якобы опасности российской вакцины и поголовных отказах от вакцинирования, в том числе и в армии.
- Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ и кабмину Татарстана представить предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. Предложения о праздновании 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией следует представить до 1 февраля 2021 года. Ответственные за выполнение поручения: премьер-министр России Михаил Мишустин и президент Татарстана Рустам Минниханов.
- В исполкоме Казани сегодня представили мастер-план развития Старо-Татарской слободы. При составлении проекта разработчики ставили цель сохранить исторические и культурные ценности территории и создать условия для ее развития.
- В пятницу в Татарстане открылась ледовая переправа через Волгу. Первой начала работать переправа от Зеленодольска до Нижних Вязовых. В ближайшее время ожидается запуск переправы Соколка — Новый Закамский по Каме и волжской переправы от Аракчино до Верхнего Услона. Первую переправу планируется открыть в понедельник, 14 декабря, а вторую — 15 декабря.
- Центробанк отозвал лицензии на осуществление банковских операций у двух банков — «Онего» из Петрозаводска и «ФинТеха» из Москвы. По величине активов первый занимал 241-е место в российской банковской системе, второй — 308-е. Деятельность «Онего» была в значительной степени ориентирована на проведение непрозрачных операций по переводу денежных средств в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов. «ФинТех» проводил операции, направленные на обслуживание организаторов нелегальных азартных игр в интернете.
- В Татарстане официально зарегистрирована уже 161 смерть от коронавируса. За последние сутки подтвердились еще три летальных случая. Жертвами COVID-19 стали три женщины — 1925, 1941 и 1951 годов рождения.
- Обладателями звания «Человек года» по версии американского журнала Time стали кандидат в президенты США Джо Байден и кандидат в вице-президенты Камала Харрис.
- Под Казанью запустили движение по новому мосту через реку Ноксу. Он соединяет поселок Салмачи с поселками Привольный и Вишневка. Мост строился, чтобы поселки не затапливало при разливе речки весной. На его возведение городские власти потратили более 100 млн рублей. Длина моста составила 35 м, а ширина — 13 м.
- В Татарстане на базе двух туристско-рекреационных кластеров (ТРК), которые ранее победили в конкурсе, хотят создать особую экономическую зону. Сейчас идет вопрос согласования статуса кластера. Планируется создать дирекцию по развитию природных территорий.
- Депутат Госсовета Татарстана Артур Абдульзянов заявил о необходимости ужесточения правил парковки в Казани. Он уверен, что количество припаркованных машин «без номеров» выросло с 2—3% до 80%, и предложил перенять опыт Москвы в части парковки автомобилей.
- Сегодня, 11 декабря, умер заслуженный врач РФ, заслуженный врач ТАССР, председатель постоянной комиссии Государственного совета РТ по социальным вопросам и делам молодежи (1995—2000 годов) Ильгиз Абдуллин. Причины его смерти не уточняются.
- В Казани прошел круглый стол в рамках подготовки к Году родных языков и народного единства. Председатель совета национально-культурной автономии мордвы РТ Наталья Сабитова предложила установить памятник Герою СССР Михаилу Девятаеву в Казанском речном порту. Его семья хотела бы, чтобы памятник был установлен именно там, так как он работал в речпорту.
- По итогам января — сентября 2020 года ЦБ выявил в Татарстане 16 организаций с признаками нелегальной деятельности — 13 «черных кредиторов» и три финансовые пирамиды. Материалы по ним переданы в правоохранительные органы.
- АО «АвтоВАЗ» отменило приказ о введении неполной четырехдневной рабочей недели с 1 января следующего года. Это связано с обеспеченностью предприятия заказами на первые месяцы 2021 года. При этом компания отмечает существующие неопределенности относительно развития рынка в 2021 году, который, «по нескольким независимым прогнозам, может сократиться относительно 2020 года».
- Вакцина «ЭпиВакКорона», которую разработал центр «Вектор», поступила в гражданский оборот. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова в ходе совещания с производителями вакцин.
- Блогер Андрей Алистаров сообщил сегодня об аресте основателя фонда Gafarov and Partners LTD Эрика Гафарова, который сейчас находится в международном розыске. По словам Алистарова, челнинского бизнесмена арестовали сегодня ночью. Он обратил внимание на то, что Эрик задержан, так как подозревается в совершении преступления на территории Турции, а не за финансовую пирамиду, которую он организовал в России.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанГосалкогольинспекция Республики ТатарстанУФАС по РТ
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым