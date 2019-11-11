Туалеты в парках Альметьевска, сувениры для IT-парка и экологическое состояние Мелекески

Обзор наиболее интересных тендеров Татарстана за неделю

Фото: Максим Платонов

1. 50 автомобилей скорой медицинской помощи

Диспетчерский центр Минздрава Татарстана планирует потратить 202,5 млн рублей на автомобили скорой медицинской помощи. О соответствующем аукционе было объявлено на портале госзакупок 1 ноября, заявки будут принимать до 18-го числа, а итоги подведут 25 ноября.

Всего ведомству понадобится 50 автомобилей. 42 из них будут поставлены в Набережные Челны, в ГАУЗ «Станция скорой медицинской помощи», еще 8 — в Елабужскую центральную районную больницу. Машины должны быть с дизельными двигателями мощностью не менее 125 л. с., механическими коробками передач, кондиционерами. В комплекте, кроме того, должен быть видеорегистратор, планшет, медицинское оборудование. В его составе — дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат искусственной вентиляции легких, пульсоксиметр, редуктор-ингалятор, хирургический отсасыватель, экспресс-измеритель концентрации глюкозы, медицинский ингалятор, инфузионный шприцевой насос, тележка-каталка, носилки. Стоимость каждого автомобиля составит около 4 млн рублей. В июле, напомним, уже покупалось около 170 автомобилей скорой помощи на общую сумму в 812 млн рублей.



Всего ведомству понадобится 50 автомобилей. Фото Максима Платонова

2. Форум молодых управленцев и политиков за 7 миллионов

Министерство по делам молодежи Татарстана готово заплатить 7,2 млн рублей за подготовку и проведение Всероссийского форума органов молодежного самоуправления «Молодежная команда страны». Соответствующий тендер был объявлен 5 ноября, заявки будут принимать до 13-го числа, сам аукцион состоится 15 ноября. Закупку профинансируют из бюджета Татарстана.

Мероприятия должны быть проведены до июня 2020 года. Для участия в форуме будут приглашены представители органов молодежного самоуправления на основании конкурса среди регионов России по двум направлениям проекта: «Молодые управленцы» и «Молодые политики». Возраст участников составит от 18 до 30 лет. Проживание и питание участников должно быть организовано в гостинице не ниже класса 4* в центре Казани.

От подрядчика потребуется организовать проживание и трехразовое питание, разработать и организовать образовательную программу форума: подготовить площадку, пригласить не менее 12 экспертов. Помимо этого, потребуется обеспечить информационную поддержку форума, привлечь не менее пяти медиаперсон.



3. Мероприятие для молодежных медиа за 5,5 миллиона

То же самое Министерство по делам молодежи планирует заплатить 5,45 млн рублей за проект «Образовательная платформа для молодежных медиа Deadline». Об электронном аукционе было объявлено 5 ноября, заявки будут принимать до 13 ноября, проведут его 15 ноября. Оплатят закупку из бюджета региона.

Мероприятия проведут до мая 2020 года. От подрядчика потребуется организовать и обеспечить функционирование образовательной платформы для молодежных медиа Татарстана. Нужно будет провести отбор среди копирайтеров, фотографов и видеографов, графических дизайнеров, специалистов в области PR, SMM и digital в возрасте от 16 до 30 лет, провести образовательную программу с очными и заочными этапами, пригласить экспертов федерального и международного уровня в сфере медиа для проведения мастер-классов и лекций. Образовательная программа будет проходить по пяти направлениям: «Тексты», «Фото», «Дизайн», «Видео», «Digital-маркетинг». В четырех этапах образовательной программы будет участвовать не менее 130 человек, в финальном медиафоруме — не менее 600 человек.



Всего будет куплено 464 наименования книг. Фото Рината Назметдинова

4. Разных книг на 2 миллиона для библиотек региона

Министерство культуры региона заплатит за книги для муниципальных библиотек сумму в 2,02 млн рублей. О соответствующем тендере стало известно 5 ноября. Заявки будут принимать до 13 ноября, а сам аукцион состоится 14-го числа. Закупку оплатят из бюджета Татарстана.

Всего будет куплено 464 наименования книг. В списке — довольно разная литература. К примеру, здесь есть стихи на татарском языке «В сердцах снова оживает», «Краткие ответы на большие вопросы» Стивена Хокинга, «Тайм-менеджмент для школьника. Как Федя Забывакин учился временем управлять», «Хлеб с Ветчиной» Чарльза Буковски, графический роман «Гравити Фолз». Книги должны быть поставлены по 10 адресам в районах республики до 15 декабря 2019 года. Неделю назад, напомним, Министерство культуры объявило о закупке 9 тысяч книг для Национальной библиотеки.



5. Лесопожарный комплекс за 2 миллиона

А вот Министерство лесного хозяйства хочет купить транспортное средство за 1,95 млн рублей. Речь, судя по документации госзакупки, идет о лесопожарном комплексе. Об аукционе было объявлено 5 ноября, заявки можно подать до 13 ноября, а аукцион состоится 15-го числа. Финансирование обеспечат из бюджета региона.

Как следует из технического задания, в состав комплекса войдет трактор с мощностью не менее 81 л.с., бульдозерный отвал, прицеп-цистерна, пожарный насос, пожарная мотопомпа с мощностью не менее 3,8 л.с. и производительностью не меньше 600 литров в минуту, ящик для размещения пожарно-технического вооружения. Поставку должны осуществить до 23 декабря 2019 года.



Альметьевский государственный нефтяной институт собирается заплатить за сувенирную продукцию со своим логотипом сумму в 1,63 млн рублей. Фото oilcareer.ru

6. Сувениры для Альметьевского нефтяного института

Тем временем Альметьевский государственный нефтяной институт собирается заплатить за сувенирную продукцию со своим логотипом сумму в 1,63 млн рублей. Заявки на участие можно подать с 5 по 13 ноября, аукцион состоится 15 ноября. Финансирование обеспечат из внебюджетных средств получателя средств субъекта Российской Федерации.

Услуги должны быть оказаны в течение 30 календарных дней. Всего понадобится 36 видов сувенирной продукции. Больше всего — 1 250 штук — понадобится шариковых ручек с логотипом АГНИ, по 14 рублей за штуку. Кроме того, много — 600 штук — понадобится пластиковых конвертов с кнопкой по 34 рубля. Из дорогих предметов можно выделить 10 футляров для ключей по 1 381 рублю за штуку, 16 беспроводных наушников по 2 377 рублей, 17 жестких дисков по 6 178 рублей за штуку.



7. Брендированные колонки и термочехлы для IT-парка

Брендированная продукция понадобится и технопарку в сфере высоких технологий «IT-парк». Сумма закупки составит 1,22 млн рублей. Подать заявку на участие потенциальные подрядчики могут до 14 ноября, а итоги закупки подведут 19 ноября.

Понадобится поставить 22 вида брендированной продукции. Дороже всего — 3 072 рубля за штуку — будет стоить каждое из 50 беспроводных зарядных устройств «Камень». Столько же понадобится универсальных зарядных устройств с функцией беспроводной зарядки по 2 649 рублей. По 300 штук потребуется магнитных закладок, салфеток из микроволокна, берушей в кейсе. Кроме того, понадобится 100 универсальных термочехлов для напитков навынос — капстеров — по 532 рубля, а также 120 беспроводных карманных колонок примерно по тысяче рублей.



Само мероприятие состоится в Стамбуле с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. Фото agroworlddergisi.com

8. Участие в форуме в Стамбуле за 1,6 миллиона

Агентство инвестиционного развития готово потратить 1,57 млн рублей на участие Татарстана в форуме World Halal Summit — 2019. О поиске поставщика стало известно 5 ноября, заявки на участие в аукционе перестанут принимать 13 ноября, а аукцион состоится 14 ноября. Оплатят участие в форуме из бюджета Татарстана.

Само мероприятие состоится в Стамбуле с 28 ноября по 1 декабря 2019 года. Экспозиция Татарстана будет расположена на территории центра Eurasia Show and Art Center. Исполнитель должен будет разработать концепцию, фирменный стиль, проект архитектурно-планировочного решения экспозиции, провести информационно-рекламную кампанию, арендовать выставочную площадь, обустроить выставочную экспозицию, обеспечить постоянную работу на экспозиции стендистов со знанием английского, турецкого и русского языков, обеспечить услуги переводчика и фотосъемку, разработать комплекс интерактивного программного обеспечения для работы мультимедийной зоны, изготовить сувенирные подарочные наборы и раздаточный материал.



9. Содержание туалетов в Альметьевске

На содержание и техническое обслуживание туалетов Альметьевска местный Департамент жилищной политики и ЖКХ готов потратить 1,2 млн рублей. Электронный аукцион будет проведен 15 ноября, оплатит закупку бюджет Альметьевского района.

Закупка касается объектов, размещенных в трех точках: в парке «Здоровье» по улице Зифы Балакиной, на второй очереди каскада прудов, по улице Нефтяников, и на третьей очереди каскада прудов, по улице Белоглазова. Услуги должны оказываться с 1 января по 31 декабря 2020 года.



От подрядчика потребуется составить ситуационный план водного объекта, собрать и систематизировать сведения о причинах и динамике неудовлетворительного состояния реки. Фото chelny-izvest.ru

10. Изучить состояние реки Мелекески

Исполком Набережных Челнов проведет комплексную оценку современного экологического состояния акватории устьевой части реки Мелекеска. Подать заявки потенциальные участники смогут до 13 ноября, аукцион состоится 14 ноября. Работы оплатят из бюджета Набережных Челнов.

Целью работы заявляется комплексная оценка современного экологического состояния акватории устьевой части Мелекески в Набережных Челнах для разработки рекомендаций и плана практических природоохранных мероприятий по экологической реабилитации водного объекта, а также разработка программы экологического мониторинга состояния акватории с целью обеспечения мероприятий оперативного реагирования и предупреждения негативных экологических ситуаций. От подрядчика потребуется составить ситуационный план водного объекта, собрать и систематизировать сведения о причинах и динамике неудовлетворительного состояния реки, проанализировать сведения о качестве воды и донных отложений, выполнить грунтовую съемку акватории, провести гидробиологическое обследования объекта, дать характеристику видового состава рыб, а также провести другие работы. Услуги должны быть оказаны до конца 2019 года.

