Главное о коронавирусе на 27 октября: одновременное введение «Спутника Лайт» и вакцины от гриппа, дефицит коек
Система здравоохранения в Татарстане находится в максимальном напряжении
- В Татарстане более 70% сотрудников отрасли дорожного строительства и транспорта прошли вакцинацию против COVID-19, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов. Он добавил, что в ведомстве привились более 90% сотрудников. В ближайшее время в отрасли намерены привить 80% работников. Предприятия дорожного строительства и транспорта не будут приостанавливать деятельность в период нерабочих дней.
- В Татарстане подтвердились девять случаев смерти от COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава РТ. От коронавируса скончались: женщины 1929, 1950, 1957, 1961, 1970 годов рождения и мужчины 1951, 1954, 1957, 1962 годов рождения. В республике за весь период пандемии зарегистрировали 948 случаев смерти от COVID-19.
- В казанском Кремле опровергли информацию, что сегодня станет известно, как будет жить республика в период нерабочих дней. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова заявила, что президенту Татарстана Рустаму Минниханову представят информацию об актуальной эпидемиологической ситуации ближе к 30 октября. В это же время и предложат варианты режима работы.
- Объявленные в Татарстане с 11 октября строгие ограничения из-за сложной эпидобстановки, вызванной растущим числом заболевших коронавирусом, создали в офисах МФЦ по всей республике настоящий коллапс. Так, 13 октября за QR-кодом, подтвердить свою учетную запись на портале «Госуслуги» и за другими услугами во все отделения, а их в регионе 60, пришли 25 тыс. татарстанцев. До введения новых требований сотрудники МФЦ обслуживали ежедневно всего по 1,3 тыс. человек, обращающихся за услугой ЕСИА.
- Система здравоохранения в Татарстане находится в максимальном напряжении, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Почти 11% госпитализированных пациентов с COVID-19 в России находятся в тяжелом состоянии. Общее число пациентов с коронавирусом в больницах — 268,5 тысяч.
- Ученые Института фундаментальной медицины и биологии КФУ провели исследование по активации иммунного ответа и его продолжительности у привитых лиц в Казани, сообщает пресс-служба вуза. Исследования показали, что даже первая доза препарата «Спутник V» способна вызывать иммунный ответ. Вторая доза вызывает более сильный ответ, это обнаружили через 3 месяца после вакцинации. Иммунный ответ включает и продукцию противовирусных антител, и Т-клеточного иммунного ответа.
Во всех регионах России введена обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан
- Главы регионов вправе продлевать антиковидные ограничения, в том числе и после окончания периода нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что решения будут зависеть от конкретного положения дел в регионе.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что во всех регионах России введена обязательная вакцинация от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Она добавила, что там, где привилось больше 60% населения, показатель заболеваемости коронавирусом стал ниже, чем летом.
- В России порядка 60 тыс. детей болеют коронавирусом. Остро проявляются симптомы у половины заболевших младшей возрастной группы, сообщил Мурашко. Глава Минздрава РФ отметил, что заболеваемость COVID-19 в этой возрастной категории значительно возросла по сравнению с прошлым годом. Среди всех заразившихся коронавирусом россиян 12—13% составляют дети от шести до 17 лет.
- Кроме того, Мурашко добавил, что в 13 регионах России необходимо наращивать коечный фонд для пациентов с COVID-19. Также нужно усилить антиковидные ограничения. По его словам, в общей сложности доля свободного коечного фонда составляет 12%. В число регионов, где требуются дополнительные меры, входят Удмуртия, Смоленская область, Чукотский АО, Ульяновская, Саратовская, Самарская, Владимирская, Омская, Рязанская области, Приморский край, Адыгея, Марий Эл и Чувашия.
- При этом глава Минздрава РФ отметил, что в России темпы прироста заболеваемости коронавирусом за последнюю неделю снизились с 16% до 10—10,5%. Первичное звено здравоохранения на сегодняшний день несет беспрецедентную нагрузку, добавил он. Число заболевших COVID-19, получающих медпомощь, превышает 1,3 млн человек. Также Мурашко обратил внимание на увеличение числа заболевших COVID-19 среди беременных.
- Портал «Госуслуги» выдаст ошибку, если сканируемый сертификат вакцинации окажется поддельным, заявил замглавы Минцифры РФ Олег Качанов. Для проверки QR-кодов реализовали доверенный механизм на портале «Госуслуг» через инструмент «Сканер» мобильного приложения «Госуслуги Стопкоронавирус». При сканировании поддельных сертификатов, откроется отдельная страница на портале госуслуг и будет выдаваться ошибка.
- Российский бизнес предложил сделать вакцинацию от коронавируса обязательной и бесплатной даже в частных клиниках. Соответствующее письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко направили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний-интернет торговли, объединяющие крупнейшие розничные сети в стране. Бизнес предложил отказаться от закрытия магазинов в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Ассоциации считают, что закрытие розничных точек может погубить не только предприятия торговли, но и экономику страны.
- В Хакасии с 27 октября по 7 ноября не будет работать общественный транспорт в Абакане, Саяногорске и Черногорске. Водители такси смогут работать при наличии сертификата о вакцинации либо о перенесенном менее шести месяцев назад заболевании. Лица старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции. Кроме того, в Хакасии вводится комендантский час — всем жителям запрещено покидать свои дома с 22.00 до 6.00.
- В Новосибирской области вводятся QR-коды с 30 октября. Предъявить его будет нужно для посещения кинотеатров, театров, фитнес-центров, аквапарка. Ограничения вводятся и в Тюменской области — с 30 по 7 ноября приостанавливается деятельность всех предприятий, организаций и ИП, за исключением предприятий непрерывного цикла.
- Регистрация детской вакцины против коронавируса ожидается в скором времени, сейчас специалисты проводят фармакологическую экспертизу препарата, рассказал директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. В сентябре были поданы документы на регистрацию вакцины для детей. Препарат по составу идентичен взрослому «Спутнику V», но будет вводиться в меньшей дозировке. «Вакцина «Спутник V» эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным», — сказал Гинцбург.
- Вакцина «Спутник V» эффективна против новой разновидности штамма коронавируса дельта — AY.4.2, сообщил Гинцбург. По его словам, новые виды «дельты» образуются постоянно, но пока не наблюдалось разновидности, которая превышала бы по распространенности десятую долю процента.
- В 34 регионах России допандемийные показатели безработицы пока не достигнуты, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Численность официально зарегистрированных безработных в стране снизилась на 2,8 млн человек по сравнению с сентябрем 2020 года, сообщила она.
- Минздрав России одобрил одновременное введение вакцины против коронавируса «Спутник Лайт» и вакцины против гриппа. Соответствующие изменения внесены в инструкцию к препарату. «Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины «Спутник Лайт», так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении», — говорится в документе.
В мире почти 3 млн человек заразились коронавирусом за неделю
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 244 563 381 человек, 4 965 072 человека умерло. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (45 609 053). На второй строчке — Индия (34 215 653), на третьей — Бразилия (21 748 984), на четвертой — Великобритания (8 894 843), на пятой — Россия (8 185 400, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (738 881). За ними следуют Бразилия (606 246), Индия (455 653), Мексика (286 888), Россия (228 581), Перу (200 118) и Великобритания (140 253).
- Израильские власти одобрили инициативу министра туризма Йоэля Развозова о допуске в страну с 15 ноября иностранных туристов, привитых «Спутником V». Инициативу еще нужно утвердить юридически. Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что, не боясь посещает «красные зоны» клиник, где лечат пациентов от COVID-19, потому что тайно вакцинировался от коронавируса западной вакциной. Лукашенко ранее заявил о готовности вакцинироваться от коронавируса, но белорусской вакциной, которая, как ожидается, в 2023 году выйдет в гражданский оборот. Президент подчеркнул, что она будет адаптирована для борьбы с тем штаммом коронавируса, который будет циркулировать в 2023 году.
- Глобальный совет по мониторингу готовности к пандемиям сообщил в своем докладе о том, что человечество не сможет победить пандемию COVID-19 и предотвратить новые катастрофы без глобальных реформ в области здравоохранения. Одним из основных вызовов для международного сообщества эксперты Совета называют отсутствие равенства в доступе как к вакцинам, так и их производству.
- Китай временно запретил ввозить морепродукты двух российских производителей из-за выявления COVID-19 на упаковках с замороженной рыбой. Меры приняты в связи с обнаружением следов нуклеиновой кислоты коронавируса на упаковках из двух партий замороженного лосося.
- Как сообщила Всемирная организация здравоохранения, количество новых случаев инфицирования увеличилось за семь дней на 4%, а летальных исходов — на 5%. Согласно статистическим данным, с 18 по 24 октября в мире было выявлено 2 940 336 заразившихся и 49 413 случаев смерти.
- Законодательное собрание бразильского штата Рио-де-Жанейро приняло законопроект, разрешающий муниципалитетам региона отменять обязательное ношение медицинских масок. Парламентарии также предлагают при этом продолжать соблюдать социальную дистанцию и проводить тестовые мероприятия, прежде чем полностью отказываться от ношения масок. Префектура Рио-де-Жанейро сообщила, что власти мегаполиса в среду опубликуют распоряжение мэра об отказе от обязательного ношения масок на свежем воздухе.
- Правительство Бельгии ужесточило меры по борьбе с распространением коронавируса, по всей стране вводятся QR-коды для доступа в рестораны, развлекательные и спортивные учреждения. Премьер-министр страны Александер Де Кроо подчеркнул, что вакцинация остается «очень эффективным средством борьбы с пандемией — она сокращает число госпитализаций на 70% и количество летальных исходов на 90%".
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым