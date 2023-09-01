В Казани прививать против гриппа будут у шести станций метро

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

У шести станций казанского метро будут прививать против гриппа. Мобильные пункты расположатся возле станций «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная», рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения города.

Пункты вакцинации начнут работать с 4 сентября. Поставить прививку можно будет ежедневно с 8.00 до 19.00 (перерыв — с 13.00 до 14.00).

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На этой неделе в поликлиники Казани поступили вакцины от гриппа. Для взрослых предназначен «Совигрипп» — инактивированная вакцина для профилактики гриппа. Детям с шестимесячного возраста и беременным женщинам во II и III триместрах пойдет гриппозная четырехвалентная инактивированная вакцина «Ультрикс Квадри».

В Татарстане во время эпидемического сезона по гриппу и ОРВИ зарегистрировали 9,4 тысячи случаев гриппа и острых вирусных респираторных инфекций. Это на 44% ниже эпидемического порога.

Месяц назад Роспотребнадзор рекомендовал привить от гриппа не менее 60% населения в каждом регионе и не менее 75% лиц из групп риска. Руководителям органов власти в области образования в регионах было рекомендовано обеспечить своевременное введение противоэпидемических мероприятий в период подъема заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19.

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Айрат Назипов