Дело главврача: шантажировал потерпевшую неоказанием медпомощи?

В Татарстане после смерти 16-летней пациентки руководителя Новошешминской ЦРБ заподозрили в давлении на ее мать и помехах следствию

В изоляторе Чистополя провел эту ночь депутат Новошешминского района и главврач местной больницы Рафис Вафин. Вчера его задержали по уголовному делу, которое возбудил и.о. главы Следкома по РТ Марат Зарипов. Вафина подозревают в попытке помешать объективному расследованию смерти 16-летней Милены Мухаметзановой в больнице, которую в отсутствии хирурга оперировал реаниматолог. Мать погибшей заявила в Следком об угрозах и шантаже со стороны чиновника в белом халате.

Несвоевременное УЗИ в больнице без хирурга



Первую информацию о смерти девочки в Новошешминской ЦРБ прямо в день ее смерти — 18 декабря 2018 года — обнародовал Минздрав Татарстана. «По поручению министра здравоохранения РТ Марата Садыкова сформирована ведомственная комиссия, которая выехала в Новошешминский район для проведения экспертизы случая», — сообщало ведомство. Об итогах проверки информации на сайте нет.

28 декабря Следком возбудил уголовное дело в отношении неустановленных медицинских работников по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Основания для подозрений в адрес врачей у родни погибшей Милены Мухаметзановой были. 17 декабря 2018-го дочка пришла домой вечером и стала жаловаться на боль в животе. В 2 часа ночи пришлось вызывать скорую, в больнице взяли анализы, ничего опасного не обнаружили и предложили остаться в клинике.

«Это звучало как дежурная фраза», — вспоминала позже мать погибшей в разговоре с «Российской газетой». Поскольку до утра никаких процедур проводить не собирались, она с дочерью отправилась досыпать, договорившись приехать утром на УЗИ и биохимию.

Основания для подозрений в адрес врачей у родни погибшей Милены Мухаметзановой были. Фото ok.ru

По словам родителей, помощь девочке ограничилась обезболивающим уколом. Семья вернулась домой, а в 9 утра во время сборов в больницу Милена потеряла сознание. В больнице зафиксировали крайне низкое давление и внутреннее кровоизлияние в области живота. Антонина Мухаметзанова стала молить врачей, чтобы вызвали вертолет и отправили дочь в Казань. Не вызвали, хотя знали — хирурга в больнице нет, его отправили на учебу.

В 10 часов за операционный стол был вынужден встать врач-реаниматолог, но понял, что не справится — в животе у пациентки к тому моменту скопилось около 2 литров крови. В 12.30 на вертолете в клинику прилетел хирург из Детской республиканской больницы. В 14 часов родным сообщили — спасти девочку не смогли. Оказывается, у девочки еще 17 декабря лопнул один из сосудов селезенки, и все это время она истекала кровью. Сосуд медики зашили, но сделать переливание в условиях районной больницы почему-то не смогли, рассказывали близкие погибшей.

Давил или не давил?

Первичное заключение бюро судмедэкспертизы Минздрава РТ возложило часть вины на родителей — «смерть обусловлена поздним обращением за медицинской помощью и тяжестью патологического процесса». Антонина и Ильдар Мухаметзановы были в шоке — ведь если бы УЗИ дочке сделали при первом обращении, то ее еще ночью могли бы доставить в Казань или хотя бы в Чистополь. Технический «отказ от госпитализации» был вызван отсутствием полноценного обследования.

Припомнили мать с отцом и еще один любопытный факт: главврач на выходе из операционной уверял, что ситуацию контролируют онлайн республиканские врачи, а после прилета хирурга ДРКБ в операционную начали дополнительно заносить какие-то приборы. И это когда счет шел на секунды... Вывод Мухаметзановых однозначен — профессиональной помощи в ЦРБ дочка не получила.

Первичное заключение бюро судмедэкспертизы Минздрава РТ возложило часть вины на родителей — «смерть обусловлена поздним обращением за медицинской помощью и тяжестью патологического процесса». Фото prokazan.ru

Расследованием уголовного дела занялись сотрудники Чистопольского межрайонного следственного отдела Следкома по РТ. Назначили новую экспертизу и по ее окончании планировали определиться с переводом «неустановленных» медиков в ранг подозреваемых и обвиняемых. И вдруг получили информацию, что родных погибшей девочки на днях навестил главврач Новошешминской больницы. И не с соболезнованиями, а с «разъяснительной беседой», якобы сопровождавшейся не слишком тонкими намеками — уголовное дело надо прекращать, показания против врачей стоило бы смягчить.

Дальше, если верить источникам «Реального времени», был использован крайне низкий прием давления, который схоронившая дочь женщина расценила, как шантаж неоказанием медицинской помощи всем оставшимся членам семьи...

Главврач задержан на 48 часов

После проверки в Следкоме возбудили против главврача Новошешминского ЦРБ и депутата Новошешминского райсовета Рафиса Вафина дело сразу по признакам преступлений по двум статьям УК РФ — воспрепятствование производству предварительного расследования, а именно — вмешательство в деятельность следователя с целью помех и с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 294), а также понуждение потерпевшего к даче ложных показаний либо уклонению от дачи показаний, соединенное с шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 309).

Вафина задержали на 48 часов. Срок истекает завтра. В чистопольском паблике уже поделились инсайдом — следователи будут просить суд об аресте чиновника в белом халате.

В Следкоме по РТ дело главврача пока не комментируют. Источники «РВ» в правоохранительных органах уверяют — вину опытный администратор не признает, он вообще не дает показаний. Между тем сегодня в его деле появился новый эпизод по признакам преступной халатности при оказании медпомощи пациентке Мухаметзановой (ст. 293 УК РФ).

В декабре 2018-го прокуратура называла Новошешминскую больницу в числе клиник-нарушителей законодательства в части платных медицинских услуг. Фото twitter.com/sheshminskaja

Рафису Вафину — 45. На посту руководителя центральной больницы родного района — 2,5 года. Ранее 11 лет возглавлял поликлинику при больнице и занимал пост заместителя главврача. До этого 8 лет работал по профилю — стоматологом-хирургом.

В отсутствие главврача в Новошешминской больнице общаться с журналистом не стали.

Между тем в декабре 2018-го прокуратура называла Новошешминскую больницу в числе клиник-нарушителей законодательства в части платных медицинских услуг.

В феврале 2019-го на совещании у президента РТ говорили о нехватке медкадров с примерами. Две цифры: средняя укомплектованность штата в стационарах республики — 61%, а в Новошешминском районе — 44,4%. В Чистопольском на 4% меньше, но хуже всего в Базарно-Матакской ЦРБ — 30,4%.