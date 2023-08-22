В Татарстане ожидаемая продолжительность жизни должна достичь 75,25 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На 2023 год у Татарстана стоит план увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75,25 года. Об этом на брифинге в кабмине рассказал министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин.

— Национальные проекты направлены на определенные цели. В частности, национальный проект «Здравоохранение» — это прежде всего улучшение демографических показателей. У каждого субъекта есть определенные планы на текущий год. На 2023 год у Республики Татарстана ожидаемая продолжительность жизни должна составлять 75,25 года, — сказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В июле в Татарстане утвердили комплекс целевых мер в сфере здравоохранения на 2023—2025 годы. Он призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике.



Ожидаемая продолжительность жизни в Татарстане к 2025 году должна достигнуть 75,03 года. В прошлом году этот показатель составлял 74,58 года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина