Татарстан стал одним из лидеров по охвату населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан на сегодняшний день один из регионов — лидеров России по охвату населения диспансеризацией и профилактическими осмотрами. Об этом заявил министр здравоохранения республики Марсель Миннуллин на брифинге в кабмине.



— Мы немного изменили и составили новую дорожную карту по диспансеризации. Кстати говоря, сейчас охват диспансеризацией населения составляет 102% от текущего плана. Мы один из лидирующих субъектов сейчас по выполняемому охвату диспансеризацией и профилактическими осмотрами, — сообщил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, профилактические осмотры и диспансеризация взрослого населения входят в комплекс целевых мер в сфере здравоохранения на 2023—2025 годы в Татарстане. Его утвердили летом 2023 года. Он призван увеличить ожидаемую продолжительность жизни в республике.



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Татьяна Демина