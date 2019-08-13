Глава Минздрава Татарстана снялся в ролике о нацпроекте «Здоровье»

В сети появился видеоролик, посвященный нацпроекту «Здоровье». В нем снялся министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Ролик начинается с беседы пенсионеров о выросшей продолжительности жизни. Один из героев говорит, что его это не касается.

После этих слов появляется министр и проводит экскурсию по Центру экстренной медицины республики.

Ранее Марат Садыков заявлял, что бюджет нацпроекта «Здравоохранение» в Татарстане вырос до 7 млрд рублей.