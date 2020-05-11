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Как Татарстан будет ослаблять режим самоизоляции

11:00, 11.05.2020 Сюжет: Все о коронавирусе / COVID-19

Текстовая трансляция брифинга об ослаблении ограничительных мер в Татарстане

Как Татарстан будет ослаблять режим самоизоляции
Фото: Максим Платонов

Какие дальнейшие шаги предпримут власти Татарстана для борьбы с эпидемией коронавируса, как и в какие сроки будет организован поэтапный выход из режима самоизоляции? Об этом на онлайн-брифинге рассказали глава штаба по недопущению распространения инфекции — заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, замминистра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов и первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. «Реальное время» вело прямую трансляцию брифинга.

Интернет-газета «Реальное время»
Татарстан
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