Как Татарстан будет ослаблять режим самоизоляции

Какие дальнейшие шаги предпримут власти Татарстана для борьбы с эпидемией коронавируса, как и в какие сроки будет организован поэтапный выход из режима самоизоляции? Об этом на онлайн-брифинге рассказали глава штаба по недопущению распространения инфекции — заместитель премьер-министра РТ Лейла Фазлеева, руководитель управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина, министр здравоохранения РТ Марат Садыков, министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов, замминистра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов и первый замминистра образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин. «Реальное время» вело прямую трансляцию брифинга.