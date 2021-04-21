Главное о коронавирусе на 21 апреля: поощрение вакцинировавшихся в Москве и США, новый штамм в Техасе

Случай вне статистики

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 21 апреля в республике зарегистрировано 20 133 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 234 человека, в том числе 33 за минувшие сутки. Умерли за весь период 449 человек.

Житель Нижнекамска рассказал в соцсетях, что его мать умерла в результате поражения легких из-за коронавирусной инфекции. При этом официально она не вошла в печальную статистику. В Минздраве Татарстана принесли соболезнования утрате мужчины и отметили, что единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию.



В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1939 и 1959 годов рождения и мужчина 1941 года рождения.



В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 3 660 человек. Всего вакцинировались 204 896 жителей республики. 122 083 татарстанца уже получили вторую прививку.

Фото: Максим Платонов

«Ряженка» дешевле инъекций



За последние сутки в России выявили 8 271 новый случай коронавируса, выздоровели 9 644 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 727 125 человек, а выздоровевших — до 4 352 873 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 106 706 человек.



За последние сутки в России проведено более 255 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 514,3 тыс. человек.



В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, разработавшем третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак», заверили, что препарат эффективен против всех известных на сегодняшний день мутаций вируса, поскольку «в его основе представлены антигены целого вируса».

Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил количество привитых во всем мире людей вакциной от коронавируса «Спутник V» в 10—11 млн человек. Гинцбург обратил внимание, что препарат дает «очень высокий уровень протективных антител» и способен защитить человека от британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19.

Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19. До 1 мая это требование касается россиян, прибывающих из Турции и Танзании, после — всех граждан, въезжающих на территорию страны из-за рубежа.

Фото: Илья Репин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в российские вузы только при наличии прививки от коронавируса: «Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли, сказал политик.

Еще Жириновский предложил навсегда закрыть южные курорты, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки. По мнению политика, российские туристы привозят оттуда вирусы, поэтому такие направления, как Турция и Египет, открывать нельзя.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы намерены поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила давать москвичам старше 60 лет, сделавшим прививку от COVID-19, скидки в магазинах, аптеках и прочее. Однако сам Собянин считает необходимым пойти дальше и дополнить систему скидок финансовой поддержкой: «Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — написал он в блоге.

Ответственность за ввод ограничительных мер из-за пандемии коронавируса могут передать на федеральный уровень. С такой инициативой во время весенней сессии выступят члены Совета Федерации. Как считает сенатор из комитета по социальной политике Сергей Леонов, чиновники не могут принимать решение о необходимости тех или иных ограничений без согласования с главными санитарными врачами регионов, однако именно политики отвечают за введение или смягчение мер.

Фото council.gov.ru

Глава Российской академии наук Александр Сергеев рассказал о преимуществе вакцины в виде напитка перед инъекционными аналогами. По его словам, разработка российских ученых — гораздо дешевле и менее трудоемкая в создании, поскольку «бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, используется при производстве обычных кисломолочных продуктов». Вакцина будет иметь вкус обычной ряженки.



Число заболевших продолжает расти

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 142 964 759 человек, 3 044 475 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 793 035). На второй строчке — Индия (15 616 130), на третьей — Бразилия (14 043 076), на четвертой — Франция (5 401 305). Россия занимает пятое место (4 665 553, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (568 470). За ними следуют Бразилия (378 003), Мексика (213 048), Индия (182 553) и Великобритания (127 557).



За минувшую неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшие 7 дней Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 5 236 922 инфицированных. В ВОЗ уточнили, что это выше максимальных значений января текущего года. Заболеваемость COVID-19 в странах продолжает расти уже восьмую неделю подряд.

Фото wikipedia.org

Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. Помимо российских туристов, правила для въезда упростят для туристов из Украины, Белоруссии, Северной Македонии.



Ученые Техасского университета A&M определили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса. По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека. Пока BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания, других случаев заражения не выявлено.

Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года.

Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Напомним, жителям штата разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе. Акция «косяки за прививки», по словам одного из организаторов акции и основателя организации DCMJ Николаса Шиллера, является способом подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются. За день за самокруткой подошли около четырех тысяч человек.

Маргарита Головатенко