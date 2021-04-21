Главное о коронавирусе на 21 апреля: поощрение вакцинировавшихся в Москве и США, новый штамм в Техасе
Случай вне статистики
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 35 новых случаев COVID-19. Всего на 21 апреля в республике зарегистрировано 20 133 случая заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 17 234 человека, в том числе 33 за минувшие сутки. Умерли за весь период 449 человек.
- Житель Нижнекамска рассказал в соцсетях, что его мать умерла в результате поражения легких из-за коронавирусной инфекции. При этом официально она не вошла в печальную статистику. В Минздраве Татарстана принесли соболезнования утрате мужчины и отметили, что единственный способ обезопасить себя на данном этапе — пройти вакцинацию.
- В Татарстане подтвердились еще три случая смерти от коронавируса: умерли две женщины 1939 и 1959 годов рождения и мужчина 1941 года рождения.
- В Татарстане прививку от коронавируса за сутки сделали 3 660 человек. Всего вакцинировались 204 896 жителей республики. 122 083 татарстанца уже получили вторую прививку.
«Ряженка» дешевле инъекций
За последние сутки в России выявили 8 271 новый случай коронавируса, выздоровели 9 644 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 727 125 человек, а выздоровевших — до 4 352 873 человек.
За сутки болезнь унесла жизни 399 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 106 706 человек.
За последние сутки в России проведено более 255 тыс. тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 514,3 тыс. человек.
- В Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова РАН, разработавшем третью российскую вакцину от COVID-19 «КовиВак», заверили, что препарат эффективен против всех известных на сегодняшний день мутаций вируса, поскольку «в его основе представлены антигены целого вируса».
- Директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург оценил количество привитых во всем мире людей вакциной от коронавируса «Спутник V» в 10—11 млн человек. Гинцбург обратил внимание, что препарат дает «очень высокий уровень протективных антител» и способен защитить человека от британского, южноафриканского и бразильского штаммов COVID-19.
- Роспотребнадзор обязал прибывающих из-за границы россиян дважды сдавать тест на COVID-19. До 1 мая это требование касается россиян, прибывающих из Турции и Танзании, после — всех граждан, въезжающих на территорию страны из-за рубежа.
- Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил принимать в российские вузы только при наличии прививки от коронавируса: «Надо всем сделать, иначе мы это никогда не остановим. Миллионы уже заболели, миллионы уже умерли, сказал политик.
- Еще Жириновский предложил навсегда закрыть южные курорты, чтобы избежать ухудшения эпидемиологической обстановки. По мнению политика, российские туристы привозят оттуда вирусы, поэтому такие направления, как Турция и Египет, открывать нельзя.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что власти столицы намерены поддержать инициативу «социально ответственного бизнеса» о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей. Московская торгово-промышленная палата (МТПП) предложила давать москвичам старше 60 лет, сделавшим прививку от COVID-19, скидки в магазинах, аптеках и прочее. Однако сам Собянин считает необходимым пойти дальше и дополнить систему скидок финансовой поддержкой: «Москвичи старшего поколения, сделавшие прививку, могли бы получать целевую поддержку на покупку товаров и услуг повседневного спроса», — написал он в блоге.
- Ответственность за ввод ограничительных мер из-за пандемии коронавируса могут передать на федеральный уровень. С такой инициативой во время весенней сессии выступят члены Совета Федерации. Как считает сенатор из комитета по социальной политике Сергей Леонов, чиновники не могут принимать решение о необходимости тех или иных ограничений без согласования с главными санитарными врачами регионов, однако именно политики отвечают за введение или смягчение мер.
- Глава Российской академии наук Александр Сергеев рассказал о преимуществе вакцины в виде напитка перед инъекционными аналогами. По его словам, разработка российских ученых — гораздо дешевле и менее трудоемкая в создании, поскольку «бактерия, на основе которой продемонстрировано действие такой вакцины, используется при производстве обычных кисломолочных продуктов». Вакцина будет иметь вкус обычной ряженки.
Число заболевших продолжает расти
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразилось 142 964 759 человек, 3 044 475 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 793 035). На второй строчке — Индия (15 616 130), на третьей — Бразилия (14 043 076), на четвертой — Франция (5 401 305). Россия занимает пятое место (4 665 553, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (568 470). За ними следуют Бразилия (378 003), Мексика (213 048), Индия (182 553) и Великобритания (127 557).
- За минувшую неделю в мире число новых случаев заражения коронавирусом увеличилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. За прошедшие 7 дней Всемирная организация здравоохранения зарегистрировала 5 236 922 инфицированных. В ВОЗ уточнили, что это выше максимальных значений января текущего года. Заболеваемость COVID-19 в странах продолжает расти уже восьмую неделю подряд.
- Черногория отменит все ограничения на въезд туристов из России, в том числе обязательный ПЦР-тест на наличие коронавируса. Помимо российских туристов, правила для въезда упростят для туристов из Украины, Белоруссии, Северной Македонии.
- Ученые Техасского университета A&M определили новый вариант коронавируса SARS-CoV-2 BV-1, который оказался неуязвимым к некоторым нейтрализующим антителам, способным сдерживать другие варианты вируса. По словам исследователей, штамм сочетает в себе генетические маркеры, связанные с быстрым распространением, более тяжелым заболеванием и высокой устойчивостью к иммунной системе человека. Пока BV-1 был найден только в образце слюны студента с симптомами легкого простудного заболевания, других случаев заражения не выявлено.
- Посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил, что Италия возобновит прием российских туристов, остановленный из-за пандемии коронавируса, летом 2021 года.
- Неправительственная организация DCMJ, выступающая за легализацию марихуаны в США, организовала во вторник в центре Нью-Йорка раздачу самокруток с этим веществом для тех, кто вакцинировался от коронавируса. Напомним, жителям штата разрешено хранить до 85 граммов каннабиса или до 24 граммов в виде концентрата. Употребление этого наркотического вещества разрешено в общественных местах, за исключением тех мест, где курение запрещено в принципе. Акция «косяки за прививки», по словам одного из организаторов акции и основателя организации DCMJ Николаса Шиллера, является способом подтолкнуть людей к вакцинации, если они не решаются. За день за самокруткой подошли около четырех тысяч человек.
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