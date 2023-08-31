В Татарстане создают резерв лекарств и масок

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в преддверии сезона ОРВИ и гриппа и ожидаемого роста заболеваемости коронавирусом в медучреждениях создают резерв лекарств и масок. Об этом сообщил главный внештатный эпидемиолог Министерства здравоохранения республики Дмитрий Лопушов на пресс-конференции.

— Сейчас идет активная подготовка медицинских организаций. Создается резерв лекарственных препаратов — если все-таки ситуация с коронавирусной инфекцией будет ухудшаться, потребуются дополнительное перепрофилирование коек, это дополнительные лекарственные препараты. В принципе, этот запас существовал, сейчас проходит актуализация этого перечня. При необходимости койки будут развернуты, — рассказал он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в Татарстане продолжают работать 11 временных инфекционных госпиталей. В них развернуто 252 койки. Свободна из них каждая десятая.



Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина заверила, что ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ на сегодняшний день стабильна. В структуре пока преобладают вирусы негриппозной этиологии.



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Татьяна Демина