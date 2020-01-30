Противовирусный штаб: Казань — не Ухань, но 919 коек на всякий случай готовы

С сегодняшнего дня президент Татарстана будет ежедневно получать оперативную сводку о том, насколько крепки эпидемиологические границы республики

Федеральный штаб по борьбе с коронавирусом сформирован вчера, его еще 27 января поручил создать Михаил Мишустин. Возглавила этот орган Татьяна Голикова. Вечером прошло первое заседание штаба татарстанского. Такие заседания будут ежедневными, по итогам их работы Рустама Минниханова будут информировать о ситуации.

Пять профильных ведомств охраняют республику от коронавируса

Как рассказала Лилия Галимова, руководитель пресс-службы президента РТ, сегодня во время утренней планерки Рустам Минниханов заслушал доклад Рустама Нигматуллина, исполняющего обязанности премьер-министра РТ, о том, как развивается ситуация с недопущением коронавируса в республику. Вслед за этим, по примеру федеральных властей, президент Татарстана поручил Рустаму Нигматуллину сформировать штаб по борьбе с коронавирусом.

Состав штаба собран по аналогии с федеральным: в него вошли министр здравоохранения Марат Садыков, руководитель татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина, министр транспорта Ленар Сафин, начальник ГУ МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин и главный ветеринар республики Алмаз Хисамутдинов. Возглавила орган Лейла Фазлеева, заместитель премьер-министра РТ.

Состав штаба собран по аналогии с федеральным

Лилия Галимова прокомментировала «Реальному времени» создание штаба:

— Совещания будут проводиться каждый день в том или ином составе. Не факт, что он всегда будет полным, потому что у кого-то может быть назначено совещание — жизнь ведь на месте не стоит. Но в любом случае на уровне председателя штаба — Лейлы Ринатовны Фазлеевой — каждый день будут собираться его участники, и по итогам каждого дня они будут оперативно информировать Рустама Нургалиевича.

По словам Галимовой, на заседаниях штаба будет каждый день озвучиваться информация о том, сколько людей обращаются в больницы с температурой, как развивается их состояние. Все участники штаба будут докладывать по своему профилю всю необходимую информацию, которая обновляется каждый день.

К 30 января смертность от коронавируса меньше, чем от атипичной пневмонии 2002—2003 годов

На сегодняшнем заседании Рустам Нигматуллин объяснил собравшимся их задачу и зачитал сводку по коронавирусу на 30 января.

По данным из КНР, на 30 января зарегистрированы 7 711 подтвержденных случаев заболевания, прирост за сутки составил 29%, летальность — 2,2% (179 случаев, это ниже, чем у атипичной пневмонии и ближневосточного респираторного синдрома).

Подтверждено 74 случая завоза нового вируса в 15 стран. В РФ случаев заболевания пока не выявлено. С 27 января рейсы в КНР прекращены, ожидается возвращение российских туристов 31 января и 3 февраля.

Рустам Нигматуллин объяснил собравшимся их задачу и зачитал сводку по коронавирусу на 30 января

В РТ начат и проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. В пунктах пропуска через государственную границу (аэропорты) проводится двойной контроль с помощью стационарных и переносных тепловизоров. Пассажиры проходят осмотр, опрос, анкетирование. Медики проводят с ними профилактические беседы: если в течение 14 дней после прибытия поднимется температура или возникнут катаральные явления, нужно будет немедленно обратиться к врачу. На сегодня досмотрено уже 209 рейсов, в том числе восемь из Китая: это 35 тысяч пассажиров (в том числе 2 818 — из Китая).



Центр гигиены и эпидемиологии Татарстана уже получил тесты, которые определяют новый коронавирус. Таким образом, центр полностью готов к диагностике, проводится она в штатном режиме.



Министр здравоохранения Марат Садыков рассказал, что в случае, если вирус все-таки придет в республику, на первом этапе медпомощь будет оказываться в инфекционных больницах Казани и Челнов. С 1 февраля 11-я клиническая больница Казани и Тукаевская больница Челнов перепрофилируются под эту задачу. Есть 919 коек в клиниках. В случае необходимости и при массовом поступлении больных в 68 медицинских организациях дополнительно развернут 3 831 койку. На случай тяжелых пневмоний четыре медицинских центра республики оснащены аппаратами мембранной оксигенации.

Марат Садыков рассказал, что в случае, если вирус все-таки придет в республику, на первом этапе медпомощь будет оказываться в инфекционных больницах Казани и Челнов

Завтра в аэропорту не надо бояться людей в масках и халатах

Лилия Галимова предупредила читателей «Реального времени»:

— У нас осталось еще два борта с туристами, которые возвращаются из Китая. Один из них прилетает завтра в 10 утра. Они будут проходить усиленные меры карантинного досмотра, в аэропорту будут работать эпидемиологи. В этой связи мы обращаем внимание тех, кто будет находиться в аэропорту завтра: не нужно пугаться, это плановая работа, необходимая, чтобы обеспечить безопасность, в первую очередь жителей нашей республики. Я пока не знаю, как это будет организовано, но не исключено, что можно будет увидеть людей в белых халатах. Пассажирам нужно будет отнестись с пониманием к тому, что чуть дольше нужно будет проходить досмотр, потому что это требует большего времени. Цель тут одна — безопасность жителей, и все эти процедуры нужно будет провести.



Марат Садыков уверен, что никаких проблем при встрече борта не возникнет и все службы работают в штатном режиме.