«Считают: раз ребенок в больнице, значит, врачи спасут»: почему умер 11-летний мальчик из Казани

Родителей призвали не заниматься самолечением детей и вовремя обращаться за медицинской помощью

Татарстанские медики призвали родителей детей своевременно обращаться за медицинской помощью. Накануне в Казани на встрече с журналистами главные внештатные специалисты Минздрава РТ разобрали причины смерти 11-летнего мальчика, поступившего в ДРКБ с сепсисом крови, за жизнь которого боролись месяц. Доктора рассказали, каких ситуаций нельзя допускать, чтобы врачам не пришлось прикладывать невероятные усилия для спасения детей и надеяться на чудо. Подробнее о детских заболеваниях и последствиях их самолечения — в материале «Реального времени».

Чуда не произошло

Поводом для встречи стала недавняя трагическая смерть 11-летнего Даниила Максимова из Зеленодольска. Вердикт докторов: поражение легких на фоне септического состояния. Как рассказали на встрече врачи, ребенок поступил в Детскую республиканскую клиническую больницу уже в тяжелом состоянии с отечностью и гиперемией левой руки. За сутки до этого он побывал на приеме у врача местной поликлиники.

— Мы не знаем, как развивалась ситуация на самом деле. Можем лишь говорить со слов родителей. По их информации, они обратились к врачу по месту жительства, где мальчику провели диагностические исследования. Специалисты не увидели показаний к хирургическому вмешательству. И говорить о том, что хирург что-то не вскрыл, неправильно. Рентген исключил остеомиелит — гнойный процесс. На тот момент доктор не мог увидеть показаний к госпитализации, — рассказал замглавврача ДРКБ, главный внештатный детский хирург РТ Владимир Филатов.

Спустя сутки после ухудшения состояния, 23 декабря, ребенок поступил в республиканскую больницу. Его родители даже не сразу вспомнили, с чем может быть связана отечность. Как позже выяснилось, несколько недель назад у него был фурункул на лице, который достаточно долго, примерно две недели, лечили с помощью мази Вишневского. Фурункул зажил. И позже медики его явных признаков не обнаружили.

«Во многих клиниках этих технологий просто нет. У нас не было ни секунды отсрочки. Мальчик получал все вовремя. Но чуда не произошло, несмотря на наши усилия», — констатировал Филатов. Фото sntat.ru

— Мальчик приехал в больницу не в крайне тяжелом состоянии. Мы также увидели, что отек левой руки не требовал хирургического вмешательства, шла инфильтрация мягких тканей. Нам исходно не очень понятно было состояние ребенка. Даже пункцию делали на остеомиелит, очага там не обнаружили. Назначили антибиотики. А дальше ситуация молниеносно перешла в сепсис, с которым пришлось бороться. Наше врачебное мнение, что это септическое состояние, обусловленное тем процессом, который лечили самостоятельно. Следом оно осложнилось двусторонней деструктивной пневмонией, — сообщил Филатов.

Он пояснил, что у подростка началось «бактериальное разрушение легких с пневмотораксом — фактически легкие поползли, рвались». Все усилия врачей не останавливали процесс. И поэтому они применили самую передовую экстракорпоральную технологию, использовали мембранный аппарат, который «позволяет им практически полностью выключиться, только поддерживает их объем и дает им возможность восстановиться — постельный режим для легких». Основной аппарат был задействован для лечения ребенка с онкологией. Поэтому Русфонд помог срочно собрать необходимые расходные средства для запасного аппарата.

— И мы получили динамику. Но сильнейший воспалительный процесс привел к тому, что у ребенка развилось профузное легочное кровотечение. Обычно в таких ситуациях летальный исход неизбежен. Однако удалось даже из этой ситуации вытащить мальчика. Нужно понимать, что при таком кровотечении легкие забиваются кровью, невероятными усилиями удалось его купировать. И мы все равно продолжили это лечение и постепенно восстанавливали легкие, — продолжал главный детский хирург РТ.

— Мы жили этим ребенком последний месяц. Ежедневно мониторили ситуацию, держали связь с федеральным центром. Там были удивлены, что мальчик пережил эту ситуацию: «Вы сделали невозможное». Мы применили специальную экстракорпоральную детоксикацию почки, которая позволила нам еще в самом начале вывести ребенка из шока. Во многих клиниках этих технологий просто нет. У нас не было ни секунды отсрочки. Мальчик получал все вовремя. Но чуда не произошло, несмотря на наши усилия, — констатировал Филатов.

Поводом для встречи стала недавняя трагическая смерть 11-летнего Даниила Максимова из Зеленодольска. Фото rusfond.ru

Дети в пубертате — группа риска

По мнению главного детского хирурга Татарстана, затяжное лечение фурункула было поводом обратиться к специалисту. Иммунная система в пубертате, когда происходит дисгормональная перестройка организма, находится в дисбалансе. «И эти процессы которые не так агрессивно протекают у взрослых, у подростков могут молниеносно развиваться в септическое состояние».

— Идеального рецепта никто не даст. Если возник гнойник, к тому же нетипичный, наверное, надо было записаться к детскому хирургу. Специалист наблюдает динамику процесса, и если что-то не нравится, то амбулаторное лечение переводит в стационарное. Показания к стационарному лечению: во-первых, резистентность к терапии, неэффективное лечение, и, во-вторых, осложнение. Носогубный треугольник — классика гнойной хирургии, это очень опасно. У каждого ребенка своя реактивность, к тому же этот мальчик по возрасту находился в группе риска. Гнойные заболевания в классификации остеомиелита у подростков 11—13 лет могут дать молниеносную токсическую реакцию, и дети могут погибнуть буквально на второй день, — подтвердил главный внештатный хирург Казани Валерий Морозов.

Распределение обязанностей между родителями и медиками

— Мы не осуждаем сейчас родителей, а говорим о том, к чему могут привести такие ситуации. Взрослые не виноватые, а ответственные за ребенка с момента его зачатия.

Доктора рассказали, что зачастую родители, занимаясь самолечением, привозят детей с перитонитом, с тяжелыми длительными деструктивными пневмониями, с черепно-мозговыми травмами обращаются на третьи — четвертые сутки. Или, наоборот, сами с первых дней заболевания ребенка применяют антибиотики. Многие дети и взрослые становятся резистентны к антибиотикам. Как отмечают доктора, особенность современного гриппа состоит в том, что после некоторого улучшения на третий — четвертый день наблюдается вторая или даже третья волна: повторное повышение температуры, резкое ухудшение состояния.

— В медицине существует такое понятие, как «обсервация» — постоянное длительное наблюдение врача. Антибиотики показаны иногда при респираторных заболеваниях, при гриппе, при тяжелых формах и классических осложнениях. Но особенность стафилококкового гриппа состоит в том, что он приводит не к классической пневмонии, а к стафилококковой с широким спектром жизнеугрожающих состояний: деструкцией легочных тканей, превральными осложениями, в которых антибиотиками помочь бывает невозможно. И лечение должно быть особое, — предостерег родителей главный детский инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин.

«Особенность стафилококкового гриппа состоит в том, что он приводит не к классической пневмонии, а к стафилококковой с широким спектром жизнеугрожающих состояний: деструкцией легочных тканей, превральными осложениями», — предостерег родителей главный детский инфекционист Минздрава РТ Владимир Анохин. Фото prokazan.ru

Помолодела артериальная гипертония. Взрослым нельзя оставлять без внимания длительные головные боли у школьников, а также проявления признаков кишечного гриппа, ротавирусной инфекции, инфекций мочевыводящих путей.

Как отмечает Владимир Филатов, «дети часто попадают в стационар в состоянии декомпенсации, причем там оно становится еще хуже, и не потому, что воздух в больнице такой. Взрослые привозят ребятишек, когда чувствуют свою беспомощность».

— И считают, раз ребенок в больнице, значит, врачи спасут. Докторам же необходимо правильный диагноз сформировать, применить лечение, а отрезок времени на это бывает очень короткий. Мы должны обеспечить детям доступную своевременную квалифицированную помощь, но родители должны вовремя привести детей к нам — должно быть такое распределение обязанностей, — подчеркивает главный детский хирург РТ.

— После этого происшествия мы планируем расширять возможности — стать центром экстракорпоральных методов. Но призываем: лучше не допускать ситуаций, которые потом потребуют наших героических усилий, — заключил Филатов.