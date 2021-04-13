Главное о коронавирусе на 13 апреля: ограничены полеты в Турцию, Индия одобрила «Спутник V»

Фото: Максим Платонов

В Казани не проведут часть массовых мероприятий

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 34 новых случая COVID-19. Всего на 13 апреля в республике зафиксировали 19 868 случаев COVID-19. Коронавирус унес жизни 439 татарстанцев.

В Казани из-за действующих коронавирусных ограничений отложили проведение некоторых культурно-массовых мероприятий, сообщила на «деловом понедельнике» в мэрии города директор Комитета по развитию туризма Дарья Санникова. Мэр Казани Ильсур Метшин обратил внимание, что перенос мероприятий — вынужденная мера. Их проведение отложено «до лучших времен» — до стабилизации эпидемиологической обстановки.



В Татарстане подтвердился еще один случай смерти от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РТ. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.



Фото: Илья Репин

Закрывается авиасообщение из России в Турцию и Танзанию

За последние сутки в России выявили 8 173 новых случая коронавируса, выздоровели 9 611 пациентов. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 657 883 человек, а выздоровевших — до 4 281 776.



За сутки болезнь унесла жизни 338 россиян. За весь период в России от коронавируса умер 103 601 человек.



Россия ограничивает регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля до 1 июня. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Исключения составят направления, необходимые для участия акционерного общества «Концерн Титан-2» в строительстве атомной электростанции в Турции, вывоза российских граждан, находящихся на отдыхе в республике. На взаимной основе сохраняются два рейса в неделю по направлению Москва — Стамбул, Стамбул — Москва. Россияне, оставшиеся в стране, смогут вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых.

Решение о приостановке авиасообщения с Турцией не связано с субботним визитом президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Это связано с тревожной эпидемиологической ситуацией.



Российские туристы, которые находятся на организованном отдыхе в Турции и Танзании, могут вернуться в РФ по окончании своего отдыха, однако по согласованию с туроператором могут вернуться в страну и раньше, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Фото: Максим Платонов

Также в ведомстве подготовили меры поддержки туроператоров для минимизации последствий от ограничений на полеты в Турцию и Танзанию, в частности ведомство изучает возможность субсидий туроператорам за вывозные рейсы.

В России выявили 49 случаев неуточненных мутаций коронавируса при въезде граждан в страну. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Всего выявили 193 мутировавших варианта.

Также Попова призвала россиян вакцинироваться от коронавируса. «Очень важно, безусловно, воспользоваться возможностью сделать прививку. Вакцинация — наиболее действенный инструмент профилактики ковида. И воспользоваться этим нужно, конечно, как можно скорее всем гражданам Российской Федерации в условиях нашей сегодняшней массовой иммунизации против ковида», — сказала она.

По всей России планируется провести единый государственный экзамен по одному расписанию — исключений для регионов, где наблюдается рост заразившихся коронавирусом, не будет. Отмечается, что экзамен пройдет с соблюдением необходимых мер эпидемиологической безопасности.

Фото: Максим Платонов

Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила для дальнейшего рассмотрения законопроект, предполагающий включение прививки от коронавируса в действующий перечень профилактических прививок. «Думаю, что это очень важное решение, и законопроект быстро поступит в Государственную думу для скорейшего рассмотрения», — сообщил первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

От коронавируса провакцинировались 5,1% жителей планеты

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 136 676 442 человека, 2 946 124 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (31 268 125). На второй строчке — Индия (13 689 453), на третьей — Бразилия (13 517 808), на четвертой — Франция (5 128 140). На пятой строчке — Россия (4 597 400, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (562 533). За ними следуют Бразилия (354 617), Мексика (209 702), Индия (171 058) и Великобритания (127 346).



Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус сообщил, что в мире количество летальных случаев от коронавируса продолжает расти уже целый месяц. По данным ВОЗ, количество новых случаев СOVID-19 увеличивается уже семь недель подряд.

Фото commons.wikimedia.org

Ученые не нашли доказательств того, что британский штамм коронавируса приводит к более тяжелому течению заболевания или более опасен с точки зрения смертности, следует из результатов исследования, опубликованного в медицинском журнале Lancet. Специалисты проанализировали образцы пациентов, госпитализированных с COVID-19, и сравнили течение болезни у заразившихся британским штаммом и у тех, у кого выявили другие варианты коронавируса.

Индия стала 60-й страной, одобрившей российскую вакцину против коронавируса «Спутник V», вакцина теперь одобрена в странах с общим населением 3 миллиарда человек, или 40% населения Земли, сообщил Российский фонд прямых инвестиций.

Процесс закупки Германией российской вакцины «Спутник V» находится в продвинутой стадии, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он отметил, что несколько дней назад между сторонами состоялась видеоконференция, где обсуждались поставки в период с июля по сентябрь.

Власти Хорватии до начала летнего сезона намерены вакцинировать от коронавируса сотрудников туристического сектора. Работники индустрии гостеприимства названы приоритетной группой для иммунизации от COVID-19. Получить прививку можно будет с 15 апреля. По данным хорватских СМИ, власти планируют до 1 мая вакцинировать 70 тысяч граждан, которые непосредственно контактируют с иностранными путешественниками.

Фото: Максим Платонов

Свыше 781 млн прививок от COVID-19 сделано в 154 странах на настоящий момент. Это позволяет предположить, что полностью вакцинировались всего 5,1% жителей планеты, сообщило со ссылкой на собственные подсчеты агентство Bloomberg. По его оценкам, средний темп вакцинации в странах, по которым имеется статистика, составляет сейчас 17,9 млн доз в день. «Это обескураживает, — подчеркивает агентство. — С такими темпами потребуются годы для того, чтобы достичь значительного уровня глобального иммунитета».

«Вашингтон Кэпиталз» на своем официальном сайте сообщил, что с 27 апреля на оставшиеся домашние матчи регулярного чемпионата НХЛ пустит болельщиков на трибуны. Первой игрой нынешнего сезона со зрителями на трибунах станет встреча с «Нью-Йорк Айлендерс». Отмечается, что посещаемость будет ограничена 10% от вместимости арены, что составляет 2,1 тысячи мест.



Алексей Нечаев