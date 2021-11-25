В трех регистрах заблудились: привитых пенсионеров Татарстана лишили проездных

Кто сверит и исправит данные владельцев ошибочно заблокированных социальных транспортных карт?

Фото: Максим Платонов

Введение QR-кодов в транспорте в Татарстане обернулось проблемами для привитых от коронавируса пенсионеров. В результате сбоя были заблокированы десятки тысяч социальных транспортных карт. При этом исправить проблему оказалось не так-то легко. В сложностях взаимодействия ведомств, отвечающих за блокировку карт, и сроках исправления ошибок разбирался корреспондент «Реального времени».

Пешком с QR-кодом



— Я работаю в поликлинике и вакцинировалась давно, и ревакцинироваться успела, и проблем с QR-кодом не было никогда, а тут меня не пустили в автобус — транспортная карта оказалась заблокирована по причине отсутствия прививки, — рассказала «Реальному времени» врач одной из поликлиник в Приволжском районе города. — Хорошо, что вышла из дома с запасом времени — пришлось идти несколько остановок пешком. Шла и думала: «А как добираться тем, кто на другом конце города живет?». Я не в обиде, любая техника может дать сбой. Но все-таки в этом случае надо было как-то получше все организовать. Среди людей 65+ много работающих, они в непростом положении оказались.

Недовольство тех, у кого, несмотря на наличие прививки, заморозили проездные, выплеснулось в интернет. Ругают они за неудобства всех подряд — от кондукторов до чиновников. Что логично: кондуктор, отказывающий в проезде, — лишь последняя инстанция в цепочке, которую в республике выстроили, а отладить не успели.

Ругают за неудобства всех подряд — от кондукторов до чиновников. Фото: Максим Платонов

Искали помощи и читатели «Реального времени», столкнувшиеся с этой проблемой, — в комментариях под нашей статьей о первом дне транспортной «куаризации»: «Кто знает, куда обратиться о блокировке транспортной карты бабушки? Она пенсионер, но вакцинировалась уже полностью, код есть. Ни по одному номеру телефона не смогли проконсультировать».

Сколько всего льготных транспортных карт необоснованно заблокировали в Татарстане, не сообщается, да это и не будет известно, пока все ошибки не выявят. Но в Казани, по информации городского комитета по транспорту, общественным транспортом в связи со сбоем не смогли воспользоваться 2,8 тысячи человек. В Нижнекамске заблокировано 1 139 социальных карт, в Набережных Челнах — 23 тысячи, и сколько из них «заморозили» по ошибке — неизвестно.

А лавина звонков от несостоявшихся пассажиров «заморозила» «горячую линию» Минздрава. «На данный телефон вообще не дозвониться, а когда вроде как дозвонилась, то отвечает автомат что речевой ящик переполнен... и скидывают трубку», — написала под одним из объявлений в горячей линии Минздрава РТ по блокировке карт Светлана из Набережных Челнов (орфография и стиль автора сохранены).

В министерстве также подтвердили, что, если базы состыковались как надо, разблокировка транспортных карт происходила в течение 24 часов. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Три регистра и много ошибок



— Решение о допуске в транспорт принимается на основании наличия QR-кода, — сообщили «Реальному времени» в Минздраве РТ. — Существует три базы данных, которые формируют этот код: федеральный регистр вакцинированных, федеральный регистр перенесших заболевание, региональный регистр лиц с медицинским отводом. Оператор автоматизированной системы оплаты проезда в городском пассажирском транспорте (АСОП ГПТ) передает в Минздрав Татарстана данные по гражданам старше 60 лет для их сверки по трем базам данных. В связи с этим возможны технические проблемы, связанные с расхождениями в написании ФИО и даты рождения граждан, требующие дополнительной проработки.

В министерстве также подтвердили, что, если базы состыковались как надо, разблокировка транспортных карт происходила в течение 24 часов с момента поступления в базу данных оператора АСОП ГПТ сведений об исключении оснований для блокировки.

И добавили, что на горячую линию Минздрава — по телефону +7 (919) 693-05-43 — «надо звонить по вопросам получения QR-кодов», а вот по вопросам разблокировки — в АО «Транспортная карта».

«Мы адресуем их в Минздрав»



Транспортные карты блокирует АО «Транспортная карта». Гендиректор компании Денис Эйдлин заверил «Реальное время», что функции у этой организации — чисто технические, и сами они «заморозить» ни одного социального проездного не могут:

— Все вопросы по блокировке и разблокировке транспортных льготных карт относятся исключительно к Минздраву. Минздрав РТ предоставляет нам информацию о том, какие карты можно разблокировать. Социальные карты имеют более двухсот пятидесяти тысяч казанцев. На сегодня 145 тысяч из них заблокированы, 115 тысяч разблокированы. Мы загрузили весь реестр льготников, привязали к программе Минздрав, и они в ежедневном режиме предоставляют нам обновленную информацию о тех, чьи карты следует разблокировать. И мы это выполняем.

Эйдлин уточнил, что вмешаться в процесс сотрудники «Транспортной карты» не могут — все происходит в автоматическом режиме. Загрузили новые данные о привившихся и получивших QR-код — их карты разблокировались в течение 24 часов с момента загрузки сведений:

— Мы — простые исполнители. К нам поступает много обращений, кто значится в списках Минздрава на разблокировку транспортных карт, но карты не разблокируются. Мы адресуем их в Минздрав, потому что проверить эту информацию не можем.

Давайте уже поедем!

Таким образом, круг замкнулся — Минздрав отсылает пенсионеров в «Транспортную карту», а там говорят, что вопрос разблокировки решить не могут и перекладывают ответственность на Минздрав.

Однако, согласно ответу Минздрава, именно «Транспортная карта» — АСОП ГПТ — передает в министерство данные владельцев льготных проездных.

Учитывая, что на сбои и блокировку транспортных карт жители республики жаловались не раз и задолго до введения ковидных ограничений, а в информационной системе Минздрава давно все данные пациентов выверены, логично предположить, что путаницу в сведения о пожилых пассажиров вносят все-таки операторы АСОП ГПТ.

Другое дело, что пока в каждом из ведомств владельцев заблокированных карт посылают к партнерам, карты сами собой не разблокируются. Хорошо бы состыковать и сверить все регистры, списки и прочие базы данных. Людям ехать надо!