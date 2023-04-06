Татарстанцы — о льготных лекарствах: «Каждый месяц с боем и только часть выдают»

Проблему нехватки медикаментов для льготников республики пытаются решить, уменьшая дозировку препаратов

В редакцию «Реального времени» обратились татарстанские льготники, которые месяцами не могут получить полагающиеся им лекарства. В аптеках с прошлого года отсутствует ряд дорогих препаратов — для лечения эпилепсии, остеопороза и остеодистрофии, также не хватает миорелаксантов и лечебных детских смесей. Подробнее о причинах дефицита медикаментов, принимаемых мерах по его устранению и перспективах решения проблемы — в нашем материале.

«Прошу оказать содействие»



«Реальное время» уже рассказывало, как страдающая почечной недостаточностью и живущая исключительно на гемодиализе жительница Альметьевска Расима Асанова не получает в нужном количестве необходимый ей препарат «Эпоэтин бета». Он отвечает за выработку эритроцитов и предотвращает развитие анемии. Вопрос удалось решить лишь на время, и женщина вновь столкнулась с отсутствием лекарства:

— После публикации ситуация наладилась, — сообщила изданию дочь Асановой Фируза. — Однако сейчас у нас снова проблемы: уже третью неделю мы не можем получить лекарство в аптеке. В поликлинике маме выписали рецепт на следующий период, а предыдущий рецепт до сих пор лежит без движения. В аптеке сказали, когда придет лекарство — позвонят.

Покупать за свой счет препарат семья не может, да и были бы деньги — купить его сейчас нереально. В альметьевских аптеках препарат «Эпоэтин бета» отсутствует, аналог — «Эритропоэтин» — стоит от 6,9 до 8,5 тысячи рублей. Ежемесячно нести такие траты Асановой не по карману.

Фото: Anna Frodesiak/wikipedia.org/CC0

В аптеках Казани на момент подготовки статьи «Эпоэтин» отсутствовал, «Эритропоэтин» предлагали под заказ — 10 ампул за 9,5 тысячи рублей. Это — нереальная сумма для живущих примерно на 35 тысяч рублей двух женщин, одна из которых содержит троих детей, а вторая — инвалид, нуждающийся не в одном, а во множестве далеко не дешевых лекарств.

— Лекарства для льготников завозят в нашу аптеку по четвергам, — говорит Фируза. — Если «Эпоэтин» не привезут и в этот четверг, наверное, надо будет жаловаться.



Многие татарстанские льготники так и поступили. На портале «Народный контроль» есть жалобы об отсутствии и других жизненно важных лекарств.

— Моя внучка является инвалидом с диагнозом «гистиоцитоз». Ребенку выписали энтеральные смеси, которые до настоящего времени нам не предоставляют, самим покупать эти смеси невозможно, так как мать ребенка получает пенсию по уходу за ребенком-инвалидом. Прошу оказать содействие, — написала еще месяц назад жительница Казани Лилия З.

В аптеках Казани «Эпоэтин» отсутствовал, «Эритропоэтин» предлагали под заказ — 10 ампул за 9,5 тысячи рублей. Фото: Маргарита Головатенко/ realnoevremya.ru

Гистиоцитоз — редкое и агрессивное заболевание, характеризующееся аномальным размножением и накоплением особых клеток — гистиоцитов. В результате поражаются печень, селезенка, легкие, костные ткани. В такой ситуации назначенное врачом детское питание нужно сегодня, сейчас, а татарстанский Минздрав, отвечая на заявку, предложил его подождать еще почти три недели.

И еще не факт, что через три недели необходимую ребенку смесь выдали или скоро выдадут. Потому что под подобными ответами Минздрава на заявки об отсутствии лекарств уже начали появляться комментарии, из которых следует, что обещания такого рода не всегда исполняются.

«Ориентировочное время ввоза в РФ неизвестно»

«Льготного лекарства «Синдопа» опять нет в аптеке, — пожаловался 6 марта Ильшат Г. из Набережных Челнов. — Мы до сих пор не получили «Синдопу» за декабрь, январь и февраль. Приходится покупать аналоги за свой счет».

— Пациент будет обеспечен необходимым лекарственным препаратом 28.03.2023, — пообещали в ответ на это 10 марта в Минздраве. И отметили заявку зеленой галочкой и ремаркой: «Заявка решена».

Но 30 марта Ильшат Г. возразил: «Пациент не обеспечен лекарствами. Прошу заново вернуться к этому вопросу».

Фото: Максим Платонов

3 апреля галочка стояла на месте, заявка не поменяла статус «Решена» на более соответствующий, а «Синдопы» по-прежнему не было. Да и не могло быть: не зря же на сайте Минздрава в разделе «Информация по наличию лекарственных препаратов» про «Синдопу» еще в феврале сообщалось: «Препарат находится в дефектуре, ориентировочное время ввоза в РФ неизвестно».

Противоэпилептический препарат «Депакин» в казанских аптеках имеется. Но, как и детское питание, продается только за «живые» деньги.



— На руках есть рецепт для получения лекарства «Депакин», но около двух недель его нет в аптеке, — посетовал Раиль Г. — В аптеке же сообщили, что лекарство даже не заказано и в ближайшее время ждать не стоит.

— Уважаемый Раиль Г., препаратом «Депакин» вы будете обеспечены 20.03.2023, — «закрыли» заявку 7 марта в Минздраве. Комментария от заявителя на «Госуслуги» не поступало, но и «палец вверх» он под ответом не поставил. Так что обоснованно или нет закрыли эту заявку — вопрос.

«В аптеке сообщили, что лекарство даже не заказано и в ближайшее время ждать не стоит». Фото: Максим Платонов

«Почему надо клянчить, почему обманывают?»



Много обращений и по лекарству «Альфакальцидол» — препарату, который восполняет дефицит витамина D3, что очень важно при заболевании, которым страдает Лейсан З. — злокачественном новообразовании щитовидной железы. Первый раз женщина обратилась 15 февраля, и это был буквально крик души:

— Не могу получить препарат. Фармаколог второй год говорит, что нет препаратов. За 2022 год три-четыре раза выдали. Фармаколог звонит и говорит, что через неделю будет перекидка препарата, но в аптеку не привозят. Почему нет препарата? Если есть, то дозировка 0,25 ед.? Мне в день надо 3 ед.

Минздрав «решил» заявку Лейсан с помощью обещания: «Вы будете обеспечены необходимым лекарственным препаратом 06.03.2023». «Сегодня 6.03, и я до сих пор не могу получить препарат», — оставила женщина комментарий в назначенный ведомством срок и подала заявку заново: «20-я поликлиника не может обеспечить препаратом. Фармаколог сообщает, что нет лекарств. Почему? За январь получила 40 ед. вместо 90, за февраль — 0 (рецепт на 5 упаковок вместо 6 дали, лекарство — нет), за март — 0. Почему надо клянчить, почему обманывают, почему очень мелкая дозировка?»

«Последний раз вы 14.03.2023 получили лекарственный препарат «Альфадол», капсулы, 0,25 мкг №60 в количестве 5 упаковок в аптеке №2 ГУП «Таттехмедфарм», — напомнили ей в ведомстве. «Да, получила. Но в январе не выдали, в феврале выдали всего 2 упаковки, в марте — 5. За 3 месяца я должна была получить 18 (!) упаковок вместо 7. Я 11 упаковок купила на свою учительскую зарплату. Почему каждый месяц с «боем» и только частично выдают?» — возмутилась пациентка.

И неудивительно: чиновники хорошо сэкономили на льготнице — 30 капсул «Альфадола» дозировкой 0,25 мкг стоят 184—286 рублей (данные сайта 003rt.ru). Женщине за три месяца выдали в общей сложности препарата на 1 288 рублей (если считать по нижней ценовой планке), а должны были на 3 312 рублей.

«Просим выяснить причину несвоевременной выдачи лекарственного препарата и по итогам связаться с автором», — подвела черту под этим диалогом уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. И теперь главное — чтобы, связавшись с Лейсан З., медики не стали с ней спорить, а обеспечили получение ею лекарства в нужном количестве.



«Обращение не снимаем с контроля, пока вопрос реально не решится»

— Ни одно обращение из тех, что мы получаем через «Народный контроль», платформу обратной связи, по ГЛОНАСС на номер «112», лично к уполномоченному по правам человека в РТ по проблемам здравоохранения, не снимается с контроля, пока вопрос реально не решится, — заверила «Реальное время» Сария Сабурская. — Сегодня у меня было обращение о том, что длительное время пациент не получал лекарство. Сейчас наконец его поставки начались, началась конкурсная процедура по его закупке, но обращение я не закрыла. Мы довели до сведения заявителя, что поставки будут, но оставили вопрос на контроле и через две-три недели проверим, обеспечен ли пациент лекарственным препаратом. Просто обещание — это не решение проблемы.

Омбудсмен подчеркнула, что точно так же обращения по поводу приема у врача-специалиста, обследований, других медицинских манипуляций остаются на контроле вплоть до логического завершения ситуации. И добавила, что только что были подведены итоги ежемесячной оценки качества предоставления медицинских услуг за март 2023 года:



— Оценивать качество услуг предлагается по пятибалльной системе. В марте от пациентов поступило около 37 тысяч оценок, и в целом они поставили медикам твердую четверку. Это значительно лучше, чем в феврале, когда итоговая оценка составила 3,6 балла.

Лекарства закуплены «в объеме заявок»

— В соответствии с требованиями федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» размещение заказов на поставку лекарственных средств осуществляется по международному непатентованному наименованию, — ответили в Минздраве РТ на вопрос «Реального времени» о причинах отсутствия лекарств для льготников. — В аптечные учреждения лекарственные средства поступают по торговым наименованиям по итогам проведенных торгов. Лекарственные препараты с одним и тем же международным непатентованным названием содержат в себе одинаковое действующее вещество. На 4 апреля 2023 года в Государственном реестре лекарственных средств зарегистрированы препараты «Леводопа+[Карбидопа]» (торговое название — «Синдопа») и «Леводопа+Бенсеразид». По информации производителя, в настоящее время препарат Леводопа+[Карбидопа] находится в дефектуре, время ввоза в РФ неизвестно. Для обеспечения федеральных льготников в первом полугодии 2023 года препарат Леводопа+[Карбидопа] закуплен под другим международным непатентованным названием — Леводопа+Бенсеразид (торговое название — «Бензиэль»).

В минздраве заверили, что «Альфакальцидол» (торговое название — «Альфакальцидол Канон»), «Вальпроевая кислота» (торговое название — «Депакин»), «Ботулинический токсин» (торговое название — «Ксеомин») закуплены для федеральных льготников в первом полугодии 2023 года «в объеме заявок, поданных медицинскими учреждениями».

— В настоящее время осуществляется закупка для обеспечения льготной категории граждан во втором полугодии 2023 года, — уточнили в министерстве.

А источник «Реального времени» в одной из казанских поликлиник рассказал, что лекарств для льготников не хватает не только по причине запаздывания поставок, но и из-за недостаточного финансирования федеральной программы обеспечения необходимыми лекарственными средствами. Установленный правительством РФ норматив финансовых затрат на 1 пациента в месяц составляет всего 1007,9 руб., тогда как стоимость лечения может составлять до 34 млн рублей.

— В 2021 году перечень лекарственных препаратов для федеральных льготников был расширен до перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а дополнительное финансирование на их закупку не предусмотрено, — добавил источник.

