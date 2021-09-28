Татарстан столкнулся с проблемой брошенных детьми пожилых людей

Сегодня в Кабмине представители министерств и Пенсионного фонда рассказали, как и куда ежегодно тратят почти 7 млрд рублей соцподдержки на 1,2 млн пожилых татарстанцев. Это в том числе пилотные и давно реализующиеся в РТ программы — от массовой диспансеризации сельчан в города до попытки решить проблемы переломов шейки бедра и падений пенсионеров, «детсадов» для пожилых, школ ухода для родственников, приемных семей для пенсионеров». Кроме того, власти РТ, кажется, всерьез решили заняться и одинокими пожилыми людьми — как оказалось, в 2021 году Татарстан столкнулся с появлением пожилых людей, от которых отказываются их же дети. Об этом, а также о том, как пройдет Декада пожилых, в материале «Реального времени».

Почти 7 млрд рублей соцподдержки ежегодно в РТ тратится на пенсионеров

Сегодня в Татарстане каждый четвертый житель — старше пенсионного возраста, треть из них проживает в сельских районах (28%), рассказала Эльмира Зарипова, министр труда, занятости и социальной защиты Татарстана. Всего более 1 млн человек. И обратила внимание на рост числа самых пожилых людей в республике: так, если в 2017 году в РТ проживало 170 человек старше 100 лет, то сегодня — 189. Большинство долгожителей — женщины.

К обычным пенсионерам в последние годы добавились и так называемые предпенсионеры, добавила Зарипова. Во втором полугодии 2021 года пенсионного возраста достигнут мужчины, родившиеся в первом полугодии 1960 года, и женщины, родившиеся в первом полугодии 1968 года. Средний размер пенсий в РТ составляет, впрочем, всего 15 475 рублей, для пожилых, а для тех, у кого пенсия меньше прожиточного минимума (это вообще лишь 11 950 рублей), существует федеральная доплата. Тем не менее, настаивают в Минтруда РТ, деньги на пожилых татарстанцев только из республиканского бюджета уходят ежегодно огромные.

— У нас каждый второй рубль из пакета всех мер социальной поддержки — а это 13,5 млрд рублей в этом году! — идет на поддержку именно людей пожилого возраста. Прежде всего ветеранов труда, предпенсионеров, собственников жилых помещений старше 70 лет, — отметила Эльмира Зарипова.

Сегодня в Татарстане каждый четвертый житель — старше пенсионного возраста, треть из них проживает в сельских районах (28%), рассказала Эльмира Зарипова. Фото: tatarstan.ru

От массовой диспансеризации сельчан в города до решения проблемы с переломами шейки бедра

В связи с коронавирусом добавились требования к работодателям, касающиеся пенсионеров: так, пожилым обязаны предоставлять два дня для обязательной диспансеризации, а за необоснованное увольнение пенсионеров работодателю грозит штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы в объеме 360 часов. Плюс административная ответственность.

Впрочем, как уверяют власти РТ, социально-медицинская помощь пенсионерам оказывалась в республике давно — по отдельным, в том числе пилотным федеральным и республиканским проектам. Для программы диспансеризации пожилых старше 65 лет, проживающих в сельских районах, в городские медицинские учреждения купили 43 машины, и это, отметила Зарипова, один из серьезных проектов для изменения качества жизни сельских жителей:

— Мы называем это экстренной госпитализацией, когда по итогам диспансеризации принимаются такие решения — когда речь идет фактически о спасении людей!

Пару своих проектов запускает Минздрав РТ, первый заместитель главы ведомства Альмир Абашев напомнил о серьезной проблеме пенсионеров с переломом шейки бедра — эту травму переносят тысячи пожилых татарстанцев ежегодно. В 2021 году удалось наконец организовать систему с четкими сроками от события до операционного стола — это 48 часов, этих временных рамок медики и социальные службы обязаны теперь придерживаться. Ранее это не удавалось сделать из-за логистических разрывов. Во-вторых, вводятся пилотные проекты в опытном режиме одновременно в РКБ и челнинской БСМП по «профилактике падений среди пожилых».

Альмир Абашев напомнил о серьезной проблеме пенсионеров с переломом шейки бедра — эту травму переносят тысячи пожилых татарстанцев ежегодно. Фото: tatarstan.ru

— Мы создаем среду, где люди чувствовали бы себя комфортно. Содействие пожилым будут оказывать как медики, так и социальные службы. Если опыт окажется удачным, то опыт будет тиражировать по всему Татарстану, — рассказал Альмир Абашев.

В 2021 году Татарстан столкнулся с проблемой пожилых людей, от которых отказываются их же дети

Власти РТ, кажется, решили заняться и одинокими пенсионерами, причем чуть ли не в ручном режиме. По словам Эльмиры Зариповой, именно в 2021 году республика столкнулась с ситуацией, когда от пожилых людей отказываются их дети, уезжая по работе в другие города и оставляя родителей без присмотра.

— Детям кажется, что родители всегда будут молодыми и здоровыми, но так они остаются без ухода. Мы ввели осенью специальный телефон — 8 800 600 42 34, по этому номеру просим позвонить неравнодушных соседей, если ваш знакомый одинокий пожилой человек остался без ухода. Социальные работники по звонку приедут, узнают, кто их родственники и где они. Возможно, пойдет даже речь о взыскании алиментов. Мы не оставим пожилого человека без внимания! — пообещала министр труда и соцзащиты РТ.

Еще до коронавируса Татарстан, однако, вошел в пилотный федеральный проект, и сегодня, отметила Зарипова, уже во всех районах республики реализуется система долговременного ухода за пожилыми людьми, перенесшими инсульт или инфаркт, у которых существуют ограничения с передвижениями, проблемы с памятью и т. д. В рамках пилотного проекта учреждения здравоохранения для начала определяют статус пожилого человека, проводят комплексную оценку его здоровья и направляют результаты в органы соцзащиты. Затем вводится совместный патронаж медработников и соцслужб, по которому сегодня ведется наблюдение за 3,3 тысячи пожилых татарстанцев.

Всего же на дому социальными службами ежегодно охвачено 17 тысяч пожилых жителей РТ. Помимо вышеперечисленного, внедряется также технология приемной семьи для пожилого человека (32 пенсионеров уже «приютили»), школа ухода, в которой родственников пожилых обучают навыкам ухода, чтобы те, как выразилась Эльмира Зарипова, «не надорвали спину». В школе ухода уже обучили 3,5 тысячи родственников престарелых татарстанцев.

Наконец, внедряются «детсады» для пожилых людей, кратковременные группы дневного наблюдения для пожилых с ментальными нарушениями. За «ковидный» 2021 год, несмотря на ограничения, их посещали 900 жителей Татарстана.

На дому социальными службами ежегодно охвачено 17 тысяч пожилых жителей РТ. Фото: 1tulatv.ru

«Мы вырастили целое поколение пожилых, которые на ты с гаджетами!»

Отдельный пласт работы с пожилыми ведется по линии профподготовки, как бы это странно не звучало. Сегодня каждый второй житель РТ предпенсионного возраста, пройдя переобучение, уверяют власти, находит работу (в цифрах — 2 289 из 4 339).

— К сожалению, для них это не только возможность поднять собственные доходы, но зачастую так они еще и помогают своим детям, — отметила Эльмира Зарипова.

Спросом на рынке труда РТ после переподготовки пожилых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» пользуются бухгалтеры, финансисты, педагоги и даже управляющие персоналом. Из рабочих — охранники, повара, кондитеры, операторы котельных. Параллельно Татарстан с 2007 года ведет и обучение компьютерной грамотности пенсионеров, что позволило перевести в электронный вид уже 87% услуг социальной защиты.

— У нас в регионах спрашивают, как пожилые с гаджетами обращаются, они же не могут с ними работать? Мы вырастили целое поколение пожилых, которые на ты с гаджетами! — заявила министр.

Спросом на рынке труда РТ после переподготовки пожилых в рамках федерального проекта «Старшее поколение» пользуются бухгалтеры, финансисты, педагоги и даже управляющие персоналом. Фото: mosreg.ru

Декада пожилых: от программ лояльности в торговых сетях до челленджей в социальных сетях

Наконец, 2 сентября единовременную федеральную выплату в размере 10 тыс. рублей в Татарстане получили 1,2 млн пенсионеров, всего на это потратили 11,2 млрд рублей (а в годовщину Великой Отечественной войны 7,4 млн рублей выделили 743 татарстанским ветеранам). Об этом на пресс-конференции, посвященной Декаде пожилых людей РТ, рассказал глава ПФ России по РТ Эдуард Вафин. Само отделение Пенсионного фонда по РТ, добавил он, с недавнего времени еще и стал центром компетенций по начислению пенсий всем жителям Казахстана со стажем проживания в РФ, с 1 октября 2021 года ПФ по РТ будет отвечать и за тысячи пожилых граждан Байконура (с советских времен там находится космодром).

К традиционным «культурным мероприятиям», бесплатным для пожилых в начавшуюся декаду (как то — бесплатные театральные постановки, бассейны и тренажеры, ярмарки, а также программы лояльности для пожилых от сетей «Пятерочка» и «Лента» до «Бахетле» и «Магнит»), 30 сентября пройдет в казанской филармонии премьера фильма «Когда поет душа» «по истории 10 ветеранов, которые в изоляцию нашли возможность помогать другим пожилым людям». А в социальных сетях власти РТ запустили «челлендж», посвященный далеким пожилым родственникам, которые, наверняка, найдутся у каждой семьи — чиновники призывают сделать фотографию с таким родственником с призывом сделать также, отправленным и трем «френдам».

Сергей Афанасьев