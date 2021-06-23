Главное о коронавирусе на 23 июня: выявление антител у животных, наноловушки против COVID-19 из США

Массовая вакцинация в Татарстане



В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 30 новых случаев COVID-19. Всего на 23 июня в республике зарегистрировано 22 183 случая заражения коронавирусом. Выздоровели за весь период 19 850 человек, в том числе 107 — за минувшие сутки. Умерли за весь период 529 человек.

Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заявил, что вузы не вправе требовать от абитуриентов вакцинации и не допускать их к вступительным испытаниям на основании отсутствия прививки от коронавируса. По его словам, законом не предусмотрены подобные меры. Также он добавил, что подавать документы в приемные комиссии можно очно, однако рекомендуется дистанционно с учетом эпидемиологической ситуации.

В пресс-службе Минздрава Татарстана «Реальному времени» рассказали, что пока не обладают информацией о поставках «Спутник Лайт» в республику. В ведомстве пообещали проинформировать, как только появится информация.

Фото: пресс-служба ГКБ №16

В Татарстане начали проводить вакцинацию от коронавируса во дворах домов. Первыми возможность пройти процедуру в таком формате получили жители дома №85 по улице Декабристов в Казани. Кампанию #привейсяУдома запустила ГКБ №16, так как прикрепленным к их медучреждению пациентам в возрасте 60 и старше лет бывает сложно добраться туда, а другие опасаются посещать поликлинику, так как бояться заразиться. Во дворы казанских домов выезжают участковый врач-терапевт и медсестра, которые имеют при себе сумку-холодильник и все необходимое для вакцинации граждан.

С декабря в поликлинике поселка Мирный в Казани прививку от коронавируса получили почти 5 тысяч человек. Туда приезжают за вакциной из поселка, ближайших районов, а также из других регионов. Каждый человек перед вакцинацией проходит осмотр врача. Ежедневно в поликлинике вакцинируется порядка ста человек.



В республике от коронавируса вакцинировались 465 215 человек. Полностью привиты в РТ 347 302 человека.



В Татарстане вчера зарегистрировали два новых случая смерти от коронавируса: умерли мужчина 1949 года рождения и женщина 1939 года рождения. Вирус идентифицирован в результате патологоанатомической экспертизы.

Фото: Максим Платонов

В контакт-центр по вопросам коронавируса по номеру 122 обратились 273 972 татарстанца. Жители республики чаще всего обращаются в контакт-центр с вопросами, что делать, если появились симптомы коронавируса, и просят вызвать на дом врача. Кроме этого, через операторов они записываются на прием к доктору. В среднем разговор длится 2,5 минуты.



Молитвы от COVID-19 на вертолете



За последние сутки в России выявили 17 549 новых случаев коронавируса, выздоровели 12 660 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 368 513 человек, а выздоровевших — до 4 902 110 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 548 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 130 895 человек.



За последние сутки в России проведено более 436 тысяч тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 656,4 тысячи человек.

С понедельника, 28 июня, все московские предприятия общественного питания начнут работу в «бесковидном» режиме. Жители смогут посещать заведения общественного питания, только если они прошли вакцинацию, переболели коронавирусом в течение последних шести месяцев или же имеют отрицательный ПЦР-тест (действителен в течение трех дней). При себе нужно иметь специальный QR-код. Бумажные справки и сертификаты при этом не принимаются.

Фото mos.ru

Замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк заявил, что столичный транспорт и предприятия торговли не планируется переводить в «бесковидный» режим и ограничивать вход для людей без QR-кода, который создается на основании их сертификата о вакцинации, данных о выздоровлении после COVID-19 или ПЦР-теста.

С 22 июня в Москве на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях, проводимых как в помещениях, так и на открытом воздухе, одновременно могут находиться не более 500 человек. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты независимо от количества участников мероприятия, за исключением случаев, когда организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие участников, имеющих QR-коды, подтверждающие защиту от COVID-19.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают введенные в Москве меры в связи с пандемией коронавируса, поскольку они продиктованы сложной ситуацией в столице.

В Кремле считают, что акция «Бессмертный полк» состоится тогда, когда Россия избавится от угрозы коронавируса, в первую очередь путем массовой вакцинации.

Фото: mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что основной состав Вооруженных сил РФ привит от коронавируса — вакцинировано более 900 тысяч человек. Речь идет о Воздушно-десантных войсках, Силах специальных операций, Военно-морском флоте.

На праздник «Алые паруса» смогут попасть только выпускники Санкт-Петербурга и Ленинградской области, сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Ирина Потехина. Детям из других регионов на этот раз пришлось отказать. Сопровождающих педагогов будет в два раза меньше — это будут люди либо вакцинированные, либо переболевшие. В крайнем случае — с ПЦР-тестом.

В Карелии из-за резкого роста числа заразившихся COVID-19 отменили все массовые развлекательные мероприятия на открытом воздухе с численностью свыше 100 человек. В республике наблюдается рост показателей заболеваемости в возрастной группе 15—17 лет и лиц старше 65 лет. Растет заболеваемость среди детей, посещающих дошкольные учреждения.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий облетел город на вертолете и помолился об избавлении петербуржцев от пандемии коронавируса. Варсонофий пролетел над границами города и трижды осенил Петербург иконами. Митрополит и его коллеги пели благодарственный молебен и акафисты. Это не первый молитвенный облет Петербурга Варсонофием. В марте прошлого года он тоже возносил молитвы об избавлении петербуржцев от коронавируса. Еще он объезжал город с иконами по кольцевой автодороге.



Фото: kzn.ru

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев заверил, что коронавирусом нельзя заразиться, купаясь в водоеме. Подтверждений, что вирус распространяется через воду, нет. Лебедев рассказал, что Роспотребнадзор проводил исследование воды на наличие коронавируса. Положительных анализов не было выявлено. По мнению эксперта, заразиться на пляже можно из-за несоблюдения социальной дистанции и пренебрежения мерами индивидуальной защиты.

Подведомственный Россельхознадзору ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» разработал тест-систему выявления антител к вирусу SARS-CoV-2 в сыворотках крови животных. В случае присутствия антител в исследуемой пробе крови ими запускается цветная каскадная реакция. Изменение цвета в реакции детектируется с помощью высокочувствительных приборов — ИФА-ридеров, позволяющих автоматизировать процесс исследования.

Среди россиян 30% скорее отрицательно относятся к решению властей Москвы и Московской области об обязательной вакцинации части работающего населения. Еще 49% респондентов положительно относятся к этому решению, 16% — безразличны. Больше всего положительных отзывов относительно этого решения было получено среди жителей небольших городов с населением до 100 тыс. человек (54%).

До 30 сентября в регионы отправят не меньше 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт». Такое поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин. Росрезерв, Минздрав и Минфин до 25 июня должны внести в Правительство проект распоряжения о поставке еще не менее 4 млн доз вакцины «Спутник Лайт» в регионы.

Фото: Максим Платонов

Мишустин также поручил выделить из резервного фонда средства на лекарства для борьбы с коронавирусом до 25 июня.

Всероссийский выпускной для школьников состоится 25 июня, сообщили в Минпросвещения России. Из-за пандемии коронавируса он пройдет в онлайн-формате.

На вручении телевизионной премии «ТЭФИ — Летопись Победы» актер Егор Бероев вышел на сцену с желтой звездой на лацкане пиджака — наподобие тех, что нацисты заставляли носить евреев как отличительные символы. Бероев рассказал, что не вакцинировался от коронавируса и призвал не допустить разделения людей на привитых и непривитых. Речь актера встретили аплодисментами.

Чем отличается индийский штамм коронавируса



В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 179 164 193 человек, 3 882 531 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 565 288). На второй строчке — Индия (30 028 709), на третьей — Бразилия (18 054 653), на четвертой — Франция (5 821 797), на пятой — Турция (5 381 736). Россия занимает шестое место (5 288 766, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (602 462). За ними следуют Бразилия (504 717), Индия (390 660), Мексика (231 505), Перу (190 906) и Великобритания (128 272).

В Польше ввели карантин для въезжающих в страну из Великобритании из-за распространения штамма «Дельта». Число польских эмигрантов, работающих в Великобритании, оценивают в несколько сотен тысяч человек. Тест на COVID-19 прибывшим из Великобритании можно будет сделать только спустя 7 дней карантина.

Фото pxhere.com

Специалисты из Университета Северной Каролины смогли нейтрализовать коронавирус благодаря специальным наноловушкам. Механизм заражения SARS-CoV-2 работает следующим образом: с помощью спайкового белка вирус цепляется за ангиотензинпревращающий фермент 2 (ACE2) на поверхности клетки и проникает в нее. Чтобы обмануть его, специалисты изготовили частицы из сфероидных клеток легких человека (LSC) с такими же рецепторами ACE2. Эти частицы становятся множественными ложными целями для коронавируса, не дают ему поразить организм и размножиться в нем. Ученые проверили этот метод лечения сначала на мышах, а затем на макаках. Наноловушки доставлялись в организм животных с помощью ингаляционной терапии. LSC-приманки снизили воспаление и фиброз в легких, а также ускорили процесс выведения вируса из организма.

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (Вирджиния, США) Анча Баранова рассказала, что вариант коронавируса «Дельта», впервые обнаруженный в Индии, отличается от других штаммов быстрой консолидацией поражения легких. То есть их функция падает гораздо быстрее, чем в начале 2020 года.

В Индии врачам в некоторых случаях приходится удалять глаза пациентам с «черной плесенью», только таким способом возможно избежать дальнейшего распространения инфекции. Мукормикоз, «черная плесень», возникает как осложнение, вызванное грибковой инфекцией. Его могут выявить у тех, кто находится в контакте с грибковыми спорами в окружающей среде, или после того, как грибок попадает в кожу через порез, царапину или ожог. Опаснее всего заболевание для тех, кто страдает диабетом, и тех, чей иммунитет ослаблен после борьбы с недугом, к примеру, с коронавирусом.

Фото tccb.gov.tr

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал начало третьей фазы испытаний вакцины от коронавируса. Турецкая вакцина получила название TurCovac.

Маргарита Головатенко