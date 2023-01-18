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Средняя продолжительность жизни населения Татарстана в 2022 году выросла до 74,6 года

10:56, 18.01.2023 1
Средняя продолжительность жизни населения Татарстана в 2022 году выросла до 74,6 года
Фото: Инна Серова

Почти на семь лет дольше, чем на Чукотке, и на пять дольше, чем в Перми, но на 8,5 года меньше, чем в Ингушетии, живут в среднем жители Татарстана, сообщил на итоговой коллегии глава республиканского Минздрава Марат Садыков.

Средняя продолжительность жизни населения в 2022 году выросла на 3,3 года и составила 74,6 года.

Марат Садыков уточнил, что общая смертность населения осталась в минувшем году самой низкой в ПФО и составила 11,5 на 1000 населения. В структуре смертности онкологические заболевания занимают второе место, а на первом — болезни системы кровообращения. При этом более 9 тысяч скончавшихся в 2022 году татарстанцев — 22% от общего числа умерших — были в трудоспособном возрасте, а зоной особого риска стали мужчины в возрасте от 30 до 40 лет.

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Инна Серова
ОбществоМедицина Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанСадыков Марат Наилевич

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 18 янв
    Не средняя продолжительность жизни, а ожидаемая!. Это Разные вещи!
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