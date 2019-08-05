Нацпроекты в Татарстане: как в республике улучшат демографию за 8,4 миллиарда

В планах — новые меры поддержки семей с детьми, строительство детсадов и забота о пожилых

«Реальное время» продолжает рассказывать, как в Татарстане реализуются нацпроекты. Четвертую часть исследования посвятим «Демографии». Она входит в число наиболее дорогих нацпроектов и в какой-то мере является стержнем для остальных: любые положительные изменения в жизни татарстанцев так или иначе направлены на улучшение демографической ситуации. Многомиллиардный бюджет проекта потратят на различные выплаты за рождение детей, новые детсады, заботу о стариках, а также на борьбу с бесплодием. Кроме того, именно в этом нацпроекте заложено и развитие спортивной инфраструктуры, а также борьба за здоровый образ жизни (которая при этом осталась без федерального финансирования). Подробнее — в материале «Реального времени».

В центре внимания — семьи с новорожденными детьми

Нацпроект «Демография» состоит из пяти региональных проектов, совокупный бюджет которых на ближайшие три года превышает 7 млрд рублей. Более того, недавно стало известно об увеличении финансирования этого нацпроекта: в 2019 году дополнительно потратят еще 1,4 млрд рублей. Сильнее всего по бюджету «прокачали» регпроект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Как сообщало Минэкономики РТ (ведомство координирует реализацию нацпроектов в республике), ему достались дополнительные 1,3 млрд рублей в 2019 году, общий бюджет направления теперь составляет 3,1 млрд рублей.

Регпроект ставит целью увеличить в республике суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество детей на одну женщину: с базового значения в 1,652 в 2017 году до 1,662 в 2019 году и до 1,771 в 2024 году. При этом по итогам 2018 года, по сообщениям ЗАГС Татарстана, рождаемость в республике упала на 3,7% по сравнению с 2017-м. Нацпроекту предстоит переломить эту ситуацию.

Основа нацпроекта связана именно с выплатами, в первую очередь с появившимися в 2018 году ежемесячными выплатами в связи с рождением первого ребенка семьям, имеющим среднедушевой доход, не превышающий 1,5-кратную величину прожиточного минимума. Размер выплат равен величине прожиточного минимума в регионе (в Татарстане — 9 450 рублей). По состоянию на начало лета эти выплаты получают 9 629 человек при плане в 8 896.

Регпроект ставит целью увеличить в республике суммарный коэффициент рождаемости, то есть количество детей на одну женщину: с базового значения в 1,652 в 2017 году до 1,662 в 2019 году и до 1,771 в 2024 году. Фото tatar-inform.ru

Кроме того, под эгиду нацпроекта «Демография» ожидаемо попадают выплаты по всем известному материнскому капиталу, размер которого составляет сейчас 453 026 рублей. Предполагается, что к концу 2019 года 20 тыс. семей в республике, имеющих двух и более детей, получат государственный сертификат на материнский капитал, а к концу 2021 года таких семей будет уже 57 тысяч.

Еще один вид выплат утвержден именно в Татарстане: единовременные выплаты для женщин, постоянно проживающих в сельской местности, поселках городского типа, при рождении первого, третьего ребенка. Если мама первенца не достигла 25-летнего возраста, то выплата составит 50 тысяч рублей. Если женщина в возрасте до 29 лет родила третьего ребенка, то размер выплаты составит 100 тысяч рублей. В 2018 году выплату в 50 тысяч рублей получили 1 689 матерей, выплату в 100 тысяч — 933 женщины.

Отметим, что в широком смысле в Минэкономики РТ рассматривают более 40 уже существующих программ по созданию социальной инфраструктуры и льготному ипотечному кредитованию тоже как часть нацпроекта «Демография» — логично, что повышать рождаемость гораздо эффективнее, когда для жизни семьи есть все условия. Таким образом, нацпроект «Демография» в каком-то смысле является стержнем для еще целого ряда проектов и программ.

Помогут и бездетным

Вместе с тем регпроект по финансовой поддержке семей при рождении детей имеет направление и для тех, кто пока детей родить не может. За счет средств ОМС в рамках проекта только в 2019 году запланировано не менее 1809 циклов экстракорпорального оплодотворения для страдающих бесплодием. По состоянию на 1 июня в республике уже провели не менее 1510 циклов ЭКО.

При этом ЭКО — дорогое «удовольствие». Потребность в финансировании мероприятий для проведения процедур ЭКО женщинам Республики Татарстан на период 2019—2024 годов составляет 1,4 млрд рублей. Стоимость одного цикла составляет более 120 тысяч рублей. В 2019 году проведение экстракорпорального оплодотворения на условиях размещения государственного заказа на данный вид услуг организовано в семи учреждениях частной формы собственности.

При этом в начале года Минздрав РТ признал, что в республике не хватает квот на ЭКО. Нацпроект «Здравоохранение» в министерстве назвали возможным способом решить эту проблему. «Нацпроект говорит о том, что демография должна расти естественным путем. Будем считать ЭКО одним из этих путей», — сообщил заместитель министра здравоохранения РТ Айрат Гарипов

Пожилых вылечат и переобучат

Еще один региональный проект, который получил дополнительное финансирование, — «Старшее поколение». На него выделили еще 105,9 млн рублей, итоговый бюджет на 2019 год составляет 357,8 млн рублей. Регпроект включает два основных направления: развитие геронтологической медицины (то есть медицины, связанной с болезнями старости) и профессиональное переобучение граждан предпенсионного возраста.

Первое направление гораздо обширнее второго. Во-первых, в рамках регпроекта до конца 2020 года создадут Региональный гериатрический центр на базе казанского ГАУЗ «Госпиталь для ветеранов войн». Также первичная специализированная помощь по профилю «Гериатрия» будет оказываться в 40 гериатрических кабинетах (на начало 2019 г. функционировали 10 гериатрических кабинетов, на 27.06.2019 — 13 кабинетов, в период с 01.07 по 01.10.2019 предусмотрено открытие еще 31 кабинета врача-гериатра).

Стационарная медицинская помощь по профилю «Гериатрия» будет оказываться на 170 гериатрических койках (в 2019 г. в стационарах республики будет дополнительно развернуто 145 геронтологических коек; в 2018 г. функционировало 15 геронтологических коек в госпиталях для ветеранов войн Казани и Набережных Челнов; с 01.01.2019 в госпитале Казани открыты дополнительно 10 коек — всего 25 коек). В итоге стационарную медицинскую помощь по профилю «Гериатрия» в 2019 году получат не менее 1230 человек.

Также в рамках нацпроекта будут готовить специалистов по дополнительным профессиональным программам по вопросам гериатрии. К 2020 году будет осуществлена профессиональная переподготовка 30 врачей по специальности «Гериатрия» (с учетом прошедших программ обучения в период 2017—2018 гг. численность врачей-гериатров составит 50 специалистов), пройдут повышение квалификации 100 медицинских сестер по программам «Сестринское дело в гериатрии», «Медико-социальная помощь». С января по май 2019 года уже провели образовательные циклы для 34 врачей и 34 средних медицинских работников.

Первичная специализированная помощь по профилю «Гериатрия» будет оказываться в 40 гериатрических кабинетах. Фото Максима Платонова

Кроме того, в рамках регпроекта ведется строительство жилого корпуса Ново-Чурилинского психоневрологического интерната. Это в итоге позволит перевести 97 человек, проживающих в стационарных психоневрологических учреждениях с нарушением нормативов. Стоимость строительства составляет 61,7 млн рублей.

Что касается профессионального и дополнительного обучения для граждан предпенсионного возраста, то на эти цели потратят 92,4 млн рублей. По состоянию на 31 мая 2019 года к обучению приступили 211 человек, то есть 15,6% от плановых показателей результативности в 1351 человек. Обучаться могут как работающие, так и ищущие работу граждане предпенсионного возраста. Отвечать за это будут органы службы занятости, которые организуют обучение таких граждан как по заявке работодателей, так и в случае самостоятельного обращения.

Всего перечень возможных профессий для переобучения включает 118 направлений. В феврале Минтрудсоцзащиты сообщало, что готовность к обучению 1727 работников уже высказали 77 предприятий. Наибольшая потребность в обучении работников предпенсионного возраста заявлена такими предприятиями, как ПАО «КАМАЗ» «Международный аэропорт «Казань» и АО «Химический завод им. Л. Я. Карпова».

В рамках нацпроекта откроют 29 детсадов

Регпроект «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет», как уже видно из названия, имеет двойную природу. С одной стороны, он должен увеличить доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 года до 3 лет в 2019 году до 67,5% (базовое значение 2017 г. — 43,5%), а к 2024 году и вовсе закрыть вопрос на 100%. С другой стороны, он должен обеспечить занятость для женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Ожидается, что показатель занятости таких женщин к 2024 году достигнет 78,9%.

Регпроект должен обеспечить занятость для женщин, имеющих детей дошкольного возраста. Фото Давида Казанского

Ожидается, что в 2019 году будут обучены 900 женщин за счет средств республиканского бюджета. С 2020 года обучение данной категории будет продолжено в рамках реализации вышеуказанного регионального проекта, обучение пройдут 1549 женщин (всего — 8906 женщин за 5 лет).

Региональная программа имеет достаточно солидный бюджет в 855,6 млн рублей, и можно ожидать, что за этот счет будет значительно увеличена доступность мест в дошкольных учреждениях. И, как следует из паспорта проекта, решать этот вопрос следует путем строительства новых зданий для дошкольных организаций. Отсюда и «большая стройка»: как сообщало региональное Минобрнауки, в Татарстане в 2019 году откроют 29 новых детских садов на 3090 ясельных мест. К концу 2021 года в республике планируется создать 5 тыс. мест для детей в возрасте от полутора до трех лет благодаря строительству 49 детсадов.

Спортивная демография

Именно с нацпроектом «Демография» связано и развитие спорта в республике, отдельного «спортивного» нацпроекта не существует. Направление «Спорт — норма жизни» призвано увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в возрасте от 3 лет и старше — 46,3% в 2019 г. (базовое значение 2017 г. — 43,4%, 2024 г. — 57%).

Уже известна сумма его финансирования на 2019 год — 149,9 млн рублей. На эти деньги в 2019 году будут строить спортивную инфраструктуру. В первую очередь это площадки для подготовки к сдаче комплекса ГТО — в республике появятся 33 новых. Также для спортивных учреждений Татарстана закупят оборудование для хоккея на 30,86 млн рублей и для футбола на 49,38 млн рублей. Отдельным пунктом идет новое покрытие для футбольного поля спортшколы в Апастово, на которое понадобится 10 млн рублей. Также на деньги регпроекта будут строить спортплощадки в сельской местности — на это уйдет еще 2,89 млн рублей.

Направление «Спорт — норма жизни» призвано увеличить долю граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Фото Олега Тихонова

Трезвая жизнь не получает допфинансирования по нацпроекту

Последний по списку в нацпроекте «Демография» — региональный проект «Укрепление общественного здоровья. Он ставит перед собой следующие цели: достичь в 2019 году показателя смертности мужчин в возрасте 16—59 лет в 603,8 на 100 тыс. населения (базовое значение 2017 г. — 651,3, в 2024 г. — 470,1), смертности женщин в возрасте 16—54 лет — в 164,2 на 100 тыс. населения (базовое значение 2017 г. — 164,2). Врагом в этом регпроекте, похоже, видят алкоголь: в рамках реализации проекта хотят также добиться снижения розничной продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола) в 2019 году до 7,3 л (базовое значение 2017 г. — 7,5 л; в 2024 г. — 6,8 л).

Вот только федерального финансирования в этом проекте не предусмотрено. Вся работа ведется в рамках уже существующих программ. Речь идет о предоставлении субсидий из бюджета Татарстана социально ориентированным некоммерческим организациям, реализующим проекты в антинаркотической сфере, работе Регионального ресурсного центра для волонтеров в рамках проекта «Общее дело», мероприятиях по антинаркотической пропаганде и пропаганде здорового образа жизни.

При этом Татарстан включен в число 20 субъектов Российской Федерации — участников до 2021 года пилотного проекта по введению новой модели центров общественного здоровья, региональных и муниципальных программ укрепления общественного здоровья, а также корпоративных программ по укреплению здоровья на рабочих местах. На сегодняшний день пока только ведется разработка этих корпоративных программ, однако как минимум один центр общественного здоровья уже открылся в РКБ.

Основными задачами центра являются оказание консультативно-оздоровительной помощи пациентам, выписывающимся из структурных подразделений РКБ, и создание комфортной среды для формирования персональной траектории сохранения здоровья человека. Медицинские работники будут информировать о вредных для человека факторах, формировать у пациентов ответственное отношение к своему здоровью и приверженность к терапии, обучать гигиеническим навыкам и мотивировать к отказу от вредных привычек.