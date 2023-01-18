Удовлетворенность татарстанцев качеством медицинской помощи приблизилась к 46%

Фото: Инна Серова

Показатель удовлетворённости татарстанцев медицинской помощью, по данным республиканского Минздрава, в 2022 году составил 45,8 %. Об этом сообщил на итоговой коллегии министр Марат Садыков.

Этот показатель оказался значительно выше, чем плановый показатель: вводя в прошлом году новую методику оценки и поручная работу по анализу ситуации страховым компаниям, в министерстве рассчитывали не более чем на 38,5%. Однако он значительно ниже, чем показатель удовлетворенности, рассчитывавшийся\ по прежней методике, который, согласно отчету Минфина РТ об исполнении бюджета Республики Татарстан за 2021 год, составил тогда 74,9 %.

Ранее «Реальное время» сообщало, что средняя продолжительность жизни населения в 2022 году выросла на 3,3 года.



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Инна Серова