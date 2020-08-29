Казанские школы делают ставку на регламенты, дистант... и мыло

Как директора казанских школ решают задачу, которая гораздо сложнее, чем о волке, козе и капусте

Фото: Денис Гордийко (kzn.ru)

1 сентября школьники Татарстана должны сесть за парты, как и в предыдущие годы. Конечно, с оговоркой на новые пандемические реалии. «Реальное время» выяснило у директоров школ Казани, что в их вотчинах собираются противопоставить распространению COVID-19. Кто-то переводит школьников на смешанное обучение с элементами дистанта, кто-то вновь учит детей мыть руки с мылом, а из интернатных заведений детей просто не будут отпускать «на побывки» домой, чтобы они не принесли оттуда инфекцию. А кое-кто делится с «Реальным временем» инсайдами о том, что с ноября вероятен новый виток самоизоляции.

«Мы начинаем учебу очно»

Власти не раз заявляли о намерении возобновить очное обучение в российских школах с 1 сентября — при строгом соблюдении требований Роспотребнадзора. Татарстан не станет исключением — учебный процесс в школах республики начнется очно, с 1 сентября, сообщил на этой неделе на брифинге в кабмине глава Минздрава Татарстана Марат Садыков. В своем выступлении он сослался на открытие детских садиков после долгой самоизоляции: были определенные опасения, но вспышки заболеваемости среди детей не случилось. «Так что со всеми мерами предосторожности мы начнем и учебный год в школах», — пообещал он.

Во время своего онлайн-эфира это подтвердил и другой министр — глава Минобрнауки Татарстана Рафис Бурганов. Правда уточнил: «Мы планируем, что новый учебный год пройдет (по крайней мере, его начало) в штатном режиме».

Роспотребнадзор прописал буквально каждый шаг, которому должны следовать школы — от количества санитайзеров до времени начала занятий. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина на одной из своих пресс-конференций успокаивала общественность:

— Новый учебный год надо начинать в новых условиях. Здесь особых рисков мы не видим — при условии того, что весь школьный персонал будет соблюдать все требования.

Авдонина дополнительно пояснила, что если школьник все-таки заразится коронавирусом, то весь класс уйдет на дистанционку. В случае же заражения учителя вопрос будет решаться индивидуально (но его как минимум изолируют до полного выздоровления).

Роспотребнадзор прописал буквально каждый шаг, которому должны следовать школы — от количества санитайзеров до времени начала занятий. Фото Максима Платонова

«Ковидный» учебный год: основные требования

В настоящее время при подготовке к новому учебному году школы опираются на постановление главного санитарного врача РФ о санитарно-эпидемиологических требованиях, предъявляемых к организации работы образовательных организаций в условиях распространения COVID-19. Новые СанПиНы, дополняющие действующие, будут работать до 1 января 2021 года.



Массовые мероприятия запрещены.

На входе всем будут мерить температуру.

По школе должны быть расставлены антисептики для обработки рук, а в помещениях будут каждый день проводить влажную уборку с применением дезинфицирующих средств. Все контактные поверхности тоже обрабатываются.

Воздух нужно обеззараживать специальными приборами.

Повара и технический персонал должны работать исключительно в масках и перчатках.

За каждым классом закрепляется отдельный кабинет, где проводятся все уроки (кроме специфических, для которых нужно специальное оснащение — физкультура, ИЗО, труд, технология, физика и химия).

График уроков и перемен составляется так, чтобы контакты между классами были сведены к минимуму.

Рекомендации по работе татарстанских школ и колледжей уже опубликованы на сайте Минобрнауки Татарстана. В них 17 пунктов. Среди них, например, изменение времени начала первого урока для разных классов, рекомендация заниматься на открытом воздухе (с учетом погоды), на переменках проветривать классы, а во время уроков — коридоры и рекреации. А вот учителя, которым больше 65 лет, могут спокойно работать — ограничения для них сняты (как уточнили «Реальному времени» в Минобрнауки).



На входе всем будут мерить температуру. Фото Максима Платонова

В лицее им. Лобачевского КФУ перейдут на смешанное обучение

Директор лицея им. Лобачевского Казанского федерального университета Елена Скобельцына в интервью «Реальному времени» рассказала: чтобы максимально разобщить потоки школьников, в лицее решили начать год со смешанного обучения. Три дня в неделю лицеисты будут учиться очно, три — онлайн в программе Microsoft Teams. Ученики 7—9-х классов будут ходить в лицей с понедельника по среду, а старшим классам достались дни с четверга по субботу. При этом профильные для физико-математического лицея предметы будут ставить только на «очные дни». Такое расписание занятий составлено пока на первую четверть.

— Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, за каждым классом должно быть закреплено собственное помещение. Мы пришли к необходимости разделить потоки, поскольку у нас 23 класса, а кабинетов, включая специализированные, — 20. Мы приняли решение о переходе на смешанное обучение и согласовали его с педагогическим советом и нашим коллективом, — сообщила Елена Скобельцына. — В очной форме 7—9-е классы будут учиться в понедельник, вторник и среду. Этих классов у нас 15. Так что мы сможем посадить каждый класс в отдельный кабинет и организовать питание по специальному графику, благодаря предусмотренному для этих целей спортивно-оздоровительному часу. Во время обучения в очной форме мы отдаем приоритет нашим профильным предметам — математике, физике, химии, биологии, информатике, русскому языку, также предусмотрен урок физкультуры. Остальные предметы учебного плана больше относятся к устным, их вполне можно преподавать и в дистанционном формате.

Чтобы максимально разобщить потоки школьников, в лицее Лобачевского решили начать год со смешанного обучения. Фото kpfu.ru

С четверга по субботу школа будет в безраздельном пользовании 10—11-х классов, которые будут изучать оффлайн профильные предметы, подлежащие государственной итоговой аттестации.



Елена Германовна надеется, что такой формат смешанного обучения позволяет сохранить качество получения образования и соблюдать рекомендации Роспотребнадзора.

— Более того, это позволяет всем одновременно начать уроки. В итоге календарный график не сбивается, как не сбивается график рабочего дня и рабочей недели, — рассказала она «Реальному времени».

Директор лицея убеждена, что будущее — за дистанционным обучением. В то же время, социализация и коммуникации играют очень важную роль.

— Наши дети как никто нуждаются в общении и участии взрослых. Родители у большинства — на работе. Так что воспитательный потенциал школы огромен и намного больше в наше время, чем когда-либо. Я считаю очень важным, чтобы дети обязательно приходили в школу, — сказала она.

В преддверии начала учебного года в лицее уже сделали ремонт, а сейчас работают сотрудники клининговых компаний. 31 августа запланирована обработка с использованием дезинфицирующих средств. Из других нововедений — открытие дополнительных входных групп (чтобы измерять температуру ребятам), установка дозаторов с антисептическими растворами — как стационарных, так и переносных.



— Но говорят, что хозяйственное мыло — лучший антисептик. Так что пусть не обессудят, но везде будет лежать хозяйственное мыло, — отметила она.



Помимо этого, в местах общественного пользования расставлены 16 рециркуляторов воздуха. Их количество планируется довести до 23 с установкой в основных рекреациях и больших кабинетах. Постепенно планируется приобрести такие приборы во все кабинеты. Для ознакомления лицеистов с новыми правилами 27—28 августа провели вводно-адаптационный тренинг на платформе Microsoft Teams.

С четверга по субботу школа будет в безраздельном пользовании 10—11-х классов, которые будут изучать оффлайн профильные предметы, подлежащие государственной итоговой аттестации. Фото kpfu.ru

В лицее работают трое учителей старше 65 лет. Все они выразили желание выйти на работу. Но благодаря переводу на смешанное обучение, в первой четверти они будут работать в условиях дистанта.

«Можно говорить о полной профнепригодности Роспотребнадзора»

Создатель и директор школы СОлНЦе Павел Шмаков в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал, что в его учреждении начали готовиться к началу учебного года заблаговременно. Так, занятия для самых мотивированных ребят уже идут с 18 августа, в течение месяца запланирована работа в режиме 5-дневки.

— Сейчас не все школьники вышли на занятия с 18 августа — это же не обязательное требование, мы только рекомендовали такой график. Но у меня полшколы вышло, так что мы пока начали работу, хоть и не на полную нагрузку. Самые мотивированные дети уже пришли, и мы успеем их до середины сентября (когда начнутся полноценные занятия в нормальном режиме) приучить учиться по всем этим правилам. В этом процессе очень важна постепенность. Потому что представляете — 1 сентября откроются школы, в которых учатся по 1,5 тысячи детей, и все правила будут нарушаться, как у нас в первые дни, — предсказывает Шмаков.

В числе антиковидных мероприятий в школе СОлНЦе — три огромные перемены, позволяющие рассредоточить потоки в столовой.



— У нас в школе учатся 150 человек, из них в столовую ходят 100. Это получается чуть более 30 человек за большую перемену. Они выстраиваются на расстоянии 1,5 метра друг от друга в громадной столовой — все сидят по одному. Так что такое социальное дистанцирование нам легко организовать. Конечно, дети к такому не привыкли, и приходится много раз напоминать им о правилах. Большие перемены также выстроены таким образом, чтобы пока одни отдыхали — другие учились, — поделился он своим опытом.

Еще детей учат часто мыть руки с мылом.

— Правильнее мыть руки, чем обрабатывать их антисептиком. У нас везде стоят антисептики, но мы уговариваем детей чаще мыть руки. Потому что, например, врачи перед операциями никакими антисептиками не пользуются — они моют руки хорошим мылом. И у нас повсюду расставлено хорошее мыло, чтобы дети могли часто мыть руки. Мы по много раз им об этом напоминаем, — сказал он.

Физкультура для ребят традиционно проводилась на улице, еще до распространения COVID-19.

— Специального спортзала у нас нет — есть огромный актовый зал, но в нем, например, нельзя играть в мяч. Поэтому физкультура у нас почти всегда на улице, — пояснил Шмаков.

Директор специализированного олимпиадно-научного центра напомнил, что в прошлом году СОлНЦе обрело новое 4-этажное здание. И если еще каких-нибудь 2 года назад учреждению было бы непросто выполнить рекомендации Роспотребнадзора по рассредоточению детей, то сейчас 150 детей спокойно рассредоточены по огромной площади.

В прошлом году СОлНЦе обрело новое 4-этажное здание. И если 2 года назад учреждению было бы непросто выполнить рекомендации Роспотребнадзора по рассредоточению детей, то сейчас 150 детей спокойно рассредоточены по огромной площади. Фото kzn.ru

По мнению Павла Шмакова, в больших школах, где обучаются более 1 000 человек, в принципе невозможно организовать выполнение некоторых рекомендаций Роспотребнадзора. В целом директор не самым лестным образом отзывается о деятельности Роспотребнадзора, отмечая только один из недавних фактов.

— До распространения коронавируса в Роспотребнадзоре много раз говорили о том, что детям нельзя много сидеть за компьютером. А начиная с марта до конца мая (на период дистанта, — прим. ред.) Роспотребнадзор об этом забыл, потому что надо же было детей как-то занять. В итоге согласно опубликованным данным, больше трети детей России испортили зрение. В этом случае можно говорить о полной профнепригодности Роспотребнадзора, — считает собеседник. — Они делают то, что им велят, а не то, что нужно для здоровья детей. Это характерная черта этой службы. При этом руководство страны и республики, города всегда обращает внимание на вопрос сохранения здоровья детей. Первоклассники по 3-4 часа сидели за компьютерами, и это было санкционировано Роспотребнадзором.

По данным Павла Шмакова, с ноября по февраль школьникам вновь предстоит учиться в условиях дистанта.

— Я думаю, к ноябрю нас всех опять закроют. У меня такое твердое ощущение по куче слухов, которые идут из разных источников, и с ноября по февраль, увы, вновь будет дистант. По крайней мере, много подобных слухов доносится из высоких кабинетов, — поделился он информацией с «Реальным временем».

«Мы хотели бы исключить карантин, чтобы не переводить обучение в дистант»

Директор IT-лицея Казанского федерального университета Ильдар Мухаметов рассказал «Реальному времени», что все дети целый месяц будут жить в интернате, в том числе и в выходные дни, чтобы исключить занос инфекции извне.

— Для младших лицеистов в адаптационный период возможен выезд домой на выходные через 2 недели. В конце месяца предусмотрены 3-дневные мини-каникулы. Возвращаться они будут со справками, которые подтверждают отсутствие контактов с инфекционными и ковидными больными, — объясняет он. — В интернате распространение любой инфекции происходит очень быстро. Как правило, в случае возникновения вспышки интернаты уходят на карантин. Мы хотели бы избежать этого, чтобы не переводить обучение в дистант.



Еще в IT-лицее решили развести начало учебного дня для разных параллелей (в 8:00, 8:15 или 8:40), чтобы они не пересекались. В разное время дети будут и обедать.

— У нас закрытая территория — с этой точки зрения все безопасно. Если погода позволяет, мы будем просить педагогов, чтобы уроки проходили на открытом воздухе, — делится директор своими соображениями.



Здоровье детей будут мониторить круглосуточно.



— В случае выявления заболевания мы будем оперативно реагировать на ситуацию, когда у ребенка повышенная температура или признаки ОРВИ. В лицее подготовлены дополнительные изоляторы. В такой ситуации мы в первую очередь оповещаем родителей, и в случае, если ситуация несложная, родители забирают учащегося домой, пролечивают и возвращаются уже со справкой, — пояснил Ильдар Мухаметов.

«Учителя адаптируются к новой реальности»



Директор лицея №146 Казани, где учатся более полутора тысяч ребят, Диляра Каримова, рассказала про плавающие перемены, приход учителей на рабочее место за 45 минут до начала занятий, особую маршрутизацию потоков и другие «антиковидные нововведения».

— У нас на 1 сентября будет 1 550 учеников. Из них один класс учится во вторую смену, остальные — в первую, — сообщила она «Реальному времени». — Раньше у нас было два входа в школу, сейчас, с учетом подготовленных дополнительных входных групп, стало девять входов. Через каждый из них будут проходить около 100 человек с учетом разделения учащихся на два потока — одни приходят на учебу в 8:00, другие — на 15 минут позже. На входе дежурные учителя будут мерить детям температуру.

Еще одним нововведением станут гибкие перемены с тем, чтобы одновременно в рекреации находился только один класс.



— У каждого класса, а у нас их 54, предусмотрен свой график перемен. Соответственно, гибкое посещение столовой — по два класса (а размеры помещения это позволяют) с интервалом в 15 минут, — объясняет она.

В лицее подробно прописаны целых восемь 8 регламентов — для организации входа, учебного процесса процесса, питания, работы учителей, которые забирают детей из класса и ведут в спортивный зал или столовую...

У каждого класса, а у нас их 54, предусмотрен свой график перемен. Соответственно, гибкое посещение столовой — по два класса с интервалом в 15 минут. Фото tatar-inform.ru

— Все перемещения по школе организованы в сопровождении преподавателей. Таким образом, чтобы максимально уменьшить контакты классов между собой, — подчеркнула директор лицея. — Мы уже провели тренировку-игру среди преподавателей для погружения в процесс. Мы давали звонки, и учителя адаптировались к новой реальности — что теперь не дети ходят по кабинетам, а учителя. Каждый класс сидит в своем кабинете. На урок приходит учитель. Если у класса физкультура, то в класс приходит учитель, забирает класс и ведет в спортзал либо на уличную площадку для занятий. У нас одновременно на уличной площадке может проводиться пять уроков физкультуры, причем классы будут дистанционно изолированы.



По утверждению Диляры Каримовой, основная задача лицея — сделать так, чтобы ни один класс не ушел на карантин. «Если мы будем изолировать класс от класса, то сможем локализовать проблему при ее возникновении», — резюмировала она.