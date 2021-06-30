Как получить новые путинские выплаты — родителям школьников, неполным семьям и беременным

В татарстанском отделении Пенсионного фонда рассказали об условиях и суммах выдачи социальных пособий

Фото: Илья Репин

На этой неделе в офисах ПФР начнется по-настоящему горячая пора. С 1 июля стартует прием заявлений на новые социальные выплаты. Введенные по указанию президента России Владимира Путина этой весной они предназначены для неполных семей, родителей школьников и беременных женщин с низкими доходами. Источником средств стал резервный фонд страны, из которого для дальнейших адресных выплат направят более 46,6 млрд рублей. Из этой суммы почти 5 млрд рублей получат татарстанцы. Основная сумма — 4,6 млрд рублей — единовременная выплата на подготовку к школе. По 10 тысяч рублей получат семьи, где есть будущие первоклассники и учащиеся в возрасте от 6 до 18 лет — всего 468 тысяч детей. Кто из жителей республики может претендовать на новые пособия, разъяснил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин. Подробности — в материале «Реального времени».

Семьям с доходом выше 9,9 тысячи рублей в месяц на человека выплаты не светят

С июля малообеспеченные жители Татарстана, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 17 лет, могут рассчитывать на прибавку к семейному бюджету на сумму в 4 977 рублей. Это ровно 50% от минимального прожиточного минимума, установленного в республике на данный момент.

Рассчитывать на выплаты смогут и неполные семьи, где средний ежемесячный доход на каждого из членов семьи не превышает 9 955 рублей. Подать заявление через сервис Госуслуг можно будет уже с 1 июля, а выплаты Пенсионный фонд начнет через месяц. По подсчетам ведомства, в Татарстане это пособие будут начислять на 38 тысяч детей, это:

дети, которые воспитываются одним из родителей, неважно мать это или отец;

дети, у которых один из родителей умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим;

дети-сироты.

В целом на эти выплаты Татарстан получит от ПФР 189 млн рублей. Как пояснил управляющий республиканским отделением Фонда Эдуард Вафин, денежная помощь будет выплачиваться каждый месяц до достижения ребенком 17 лет. Например, если ребенку на момент подачи заявления 1 июля — 16 лет, а 17 исполнится 2 октября этого года, то деньги на него будут выплачиваться в течение 4-х месяцев — с июля по октябрь включительно. И далее по такому же принципу — пособия начнут поступать на счет с момента обращения. Допустим, ребенку 8 лет исполнилось в сентябре, а заявление на выплату оформили только спустя полгода — в феврале 2022 года, соответственно, и деньги на указанный счет будут перечисляться только с февраля.

Кто из жителей республики может претендовать на новые пособия, разъяснил управляющий Отделением ПФР по РТ Эдуард Вафин. Фото: tatarstan.ru

— Выплаты мы начинаем с августа, поэтому устраивать какую-то горячку в первые дни июля вообще никакого смысла не имеет, — предупредил заявителей Вафин.

Для получения выплат беременным придется трижды подтверждать свой статус

Впервые в истории на дополнительную финансовую помощь от государства могут рассчитывать и беременные женщины при условии, что тоже входят в категорию малообеспеченных и вставшие на учет в ранние сроки — с 6 до 12 недель беременности.

В течение 30 дней им нужно будет подать заявление через Госуслуги, выплаты начнутся с месяца постановки на учет, но не раньше достижения срока в 12 недель. Вафин привел такой пример: будущая мама встала на учет на 9-й неделе беременности, затем в течение месяца обратилась за назначением ей выплаты, значит получать деньги она станет со дня постановки на учет. Если же она протянет с подачей заявления в ПФР и, допустим, подаст его лишь спустя 3-4 месяца, то и выплаты будет получать только с месяца подачи обращения.

Здесь сумма выплат чуть выше — 5 311 рублей — это половина прожиточного минимума для трудоспособного населения в Татарстане, который составляет 10 622 рубля. По данным Минздрава Татарстана, выплату смогут получать около 19 тысяч беременных, вставших на учет на сроке до 12 недель. Для их финансовой поддержки выделят 101 млн рублей.

Выплачивать пособия будут вплоть до окончания беременности, при этом будущая мама должна подтверждать наличие беременности с 10 по 14-ю неделю, с 18-й по 22-ю, и с 30-й по 32-ю неделю. Также, если один из сроков был пропущен, выплаты прекратят, но если статус беременности вновь будет подтвержден в ходе посещения врача, то выплаты возобновятся. Эти данные, заметил глава Пенсионного фонда в РТ, его ведомство будет получать в рамках межведомственного взаимодействия, а именно Фонда соцстраха.

Впервые в истории на дополнительную финансовую помощь от государства могут рассчитывать и беременные женщины. Фото: vvs-syzran.ru

Как заметил спикер, это предварительные суммы и данные о численности будущих мам сделаны без учета нуждаемости. Окончательные показатели станут известны позже, когда ПФР получит заявления от тех, кто рассчитывает на выплату, а ФСС сообщит уровень дохода заявителя.

Карта «Мир», доход не выше прожиточного минимума и отсутствие лишней жилплощади

Для подачи заявлений для всех категорий получателей понадобятся следующие документы:

паспорт

полис ОМС

свидетельство о заключении/расторжении брака

свидетельство о рождении ребенка.

Эдуард Вафин посоветовал всем заявителям обращать внимание на достоверность всех подаваемых данных, тем более правильность счета, куда будут поступать выплаты, и он обязательно должен принадлежать лицу, подающему заявку. В прошлом году были случаи, когда был указан закрытый счет в банке или он был оформлен на третьих лиц.

Что еще немаловажно, все выплаты на детей и беременным женщинам будут начисляться только на карты платежной системы «Мир».

Согласно п. 5.3 ст. 30.5 ФЗ №161 от 26.06.2011 г. «О национальной платежной системе», с 1-го июля все социальные пособия должны перечисляться только на этот вид платежных карт. Закон должен был вступить в силу еще в прошлом году, но из-за эпидобстановки, связанной с коронавирусом, ЦБ несколько раз переносил сроки.

Что касается выплат на детей, то решение органами ПФР будет приниматься в течение 10 дней. Если поданных сведений будет недостаточно или они будут неточными, то срок принятия решения продлят еще на 20 рабочих дней, чтобы получить точные данные от других участников межведомственного взаимодействия. Если заявитель получит отказ о назначении денежного пособия, то об аргументированных причинах заявителя уведомят в течение одного дня со дня отказа.

Все выплаты на детей и беременным женщинам будут начисляться только на карты платежной системы «Мир». Фото: forpost-sz.ru

Причины для отказа в начислении выплат:

среднедушевой ежемесячный доход на одного члена семьи выше 9 955 рублей (сюда относятся все виды доходов каждого члена семьи, включая алименты, пенсии, стипендии и прочее, но в этот список не попадают те, кто находится на полном госообеспечнии: солдаты-срочники, студенты вузов Минобороны РФ, находящиеся под стражей или в заключении, находится на принудительном лечении и так далее);

неверно заполненное заявление, недостоверные данные или вовсе непредоставление сведений по запросу ПФР;

наличие в собственности у заявителя или членов семьи двух или более объектов жилого помещения, в том числе находящихся в общедолевом владении заявителя или членов семьи, превышающей 24 кв. метра в расчете на одного человека;

наличие в собственности двух и более жилых домов не более 40 кв. метров в расчете на одного человека. За исключением случаев, когда квартира или дом были предоставлены многодетной семье в рамках господдержки, если на человека приходится не больше 1/3 всей площади;

с 1 января 2022 года — наличие в собственности двух и более автомобилей, маломерных судов и самоходных машин;

отсутствие у заявителя или членов его семьи доходов — на выплаты может рассчитывать лишь семья, имеющая статус малообеспеченной, и нулевой доход будет учитываться лишь за редким исключением.

На подготовку к школе — 10 тысяч рублей

Единовременную выплату этим летом получат и родители школьников, в том числе и тех, кто только пойдет в 1-й класс.

В Татарстане получателями 10 тысяч рублей для подготовки к новому учебному году станут 468 тысяч детей в возрасте от 6 до 18 лет, соответственно общая сумма для РТ в этом виде господдержки составит 4, 680 млрд рублей. Для школьников с особенностями здоровья предусмотрен отдельный порядок выплат пособия, и они также будут предоставлены детям-инвалидам, обучающимся в школе до 23 лет.

Единовременную выплату этим летом получат и родители школьников, в том числе и тех, кто только пойдет в 1 класс. Фото: realnoevremya.ru

Постановление российского правительства пока еще не подписано, но принимать заявление на этот вид пособия Пенсионный фонд планирует уже с 15 июля и до 1 ноября, а деньги начнут поступать на родительский счет с августа по декабрь. Здесь единственным ограничением для получения денежной поддержки является только возраст ребенка, а единовременную выплату получит каждый школьник, независимо от числа таковых в семье. Кроме того, для получения этой выплаты не нужно срочно оформлять карту «Мир», поскольку это не пособие, — деньги придут на ту карту, что будет указана в заявлении.