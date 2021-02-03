В пандемию COVD-19 заболеваемость другими заразными инфекциями в Татарстане упала в два раза

Фото: Илья Репин

Татарстан стал здоровее

Меры профилактики, направленные против коронавируса, в целом повлияли на распространение заразных инфекций в Татарстане. По озвученным сегодня данным Роспотребнадзора по РТ, республика находится ниже многолетних показателей по таким заболеваниям в два раза (этот показатель не учитывает ОРВИ и собственно COVID-19). Сейчас в республике, помимо коронавируса, циркулируют в основном вирусы негриппозной этиологии среди населения. А уровень заболеваемости острыми вирусными респираторными инфекциями держится ниже эпидпорога на 6,7%.

— Ротавирусная инфекция и норовирус — это кишечные инфекции вирусной этиологии, а для них сейчас как раз сезон. И больше их стало только потому, что по сравнению с тем периодом, когда все сидели дома и были на самоизоляции, эти случаи не регистрировались. Если мы будем сравнивать с аналогичным периодом позапрошлого года, когда у нас была такая же нормальная ситуация, то превышения заболеваемости нет. На сегодня это на слуху, потому что давно не было очагов в организованных коллективах, — рассказала заместитель главы Роспотребнадзора в Татарстане Любовь Авдонина.

Почти во всех случаях причина снижения заболевания — в разобщенности, ношении защитных масок и повышенном вниманию к личной гигиене, добавила Авдонина.



Чтобы обезопасить детей, в Татарстане была введена профилактическая мера — одномоментно обследовали декретированный персонал школ и декретированный персонал операторов питания. Фото Максима Платонова

Скрининг персонала школ

Чтобы обезопасить детей, в Татарстане была введена профилактическая мера — одномоментно обследовали декретированный персонал школ (например, который работает с продуктами питания, а также с обучением детей) и декретированный персонал операторов питания. Именно на норо-, рота- и астровирусы — те инфекции, которые могут вызвать групповые очаги заболеваний. Обследованы порядка 5 000 работников пищеблоков, процент положительных результатов составил 0,3% — всего 14 человек. Выявленные случаи протекали бессимптомно. Все сотрудники отстранены от работы, после соответствующей санации от медицинских работников они будут допущены к работе уже при отрицательных результатах.

Еще летом в Роспотребнадзоре отмечали хорошее снижение всех инфекционных заболеваний, кроме ОРВИ и коронавируса. Снизились все заболевания, против которых мерами профилактики являются маски, личная гигиена, изоляция.

— Это, во-первых, группа капельных инфекций, ветряная оспа, скарлатина, группа кишечных инфекций, норовирусы, ротавирусы, дизентерия, сальмонеллез. На снижение группы кишечных инфекций, конечно же, повлияло то, что у нас долгое время были закрыты объекты общественного питания. Снизились и заразные кожные заболевания: чесотка, микроспория и педикулез. Также мы отмечали снижение и туберкулеза, так как это тоже воздушно-капельная инфекция, — рассказала Авдонина.

Чаще от COVID-19 умирают мужчины и люди 70—80 лет

В Татарстане на 3 февраля провакцинированы вакциной «Спутник V» 14 100 человек, из них вторую дозу получили 2 617 человек. Однако масочный режим в республике будет действовать как минимум до конца эпидсезона.

«Мы ставим для себя планку до конца марта смотреть, как будет развиваться ситуация, темп прироста, снижение заболеваемости. Затем мы дальше будем думать по ограничениям», — заявила Авдонина.

Снизились все заболевания, против которых мерами профилактики являются маски, личная гигиена, изоляция. Фото Максима Платонова

Кроме того, Минздрав сегодня привел свежую статистику смертности в разрезе половых и возрастных групп. Среди умерших от коронавируса 54% мужчин и 46% женщин, рассказал замминистра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.



Структура смертности по возрастам в Татарстане:

до 40 лет — 2%;

от 40 до 50 лет — 7,2%;

от 50 до 60 — 11,9%;

от 60 до 70 — 25,9%;

от 70 до 80 — 33,1%;

от 80 до 90 — 16,9%;

старше 90 — 1,8%.

«Пожалуйста, берегите ваших мам и пап. Вы видите статистику, которую я вам показываю. Берегите с точки зрения не только их изоляции, а берегите себя как потенциальных переносчиков инфекций. И конечно, вакцинация — возраст не является помехой», — сказал Жаворонков.

Ольга Плешкова