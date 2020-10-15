Главное о коронавирусе на 15 октября: вдыхаемая вакцина, маски в законе и комендантский час в Париже
Рекордное число заболевших COVID-19 татарстанцев
За последние сутки в Татарстане подтвердились 38 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, 35 — контактные. В Казани выявили 23 новых заболевших.
На 15 октября в Татарстане зафиксировано 7 692 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 6 579 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 92.
- Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в республике не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. По ее словам, роста заболеваемости у учеников не наблюдается даже по ОРВИ.
- Основными причинами очередей в медучреждениях Татарстана в Минздраве республики назвали ажиотаж жителей в связи с распространением коронавируса, сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и проведение плановой диспансеризации и вакцинации.
- Член-корреспондент Академии наук Татарстана, профессор Альберт Ризванов объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с завершившимся сезоном отпусков и началом учебного года. По его словам, 90% заражений происходит при контакте с 10% больных.
- В Роспотребнадзоре по Татарстану призвали жителей республики отказаться от совместных посиделок с коллегами на работе и перенести все совещания в онлайн-режим.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что в Татарстане благодаря жесткому контролю за ношением масок заболеваемость COVID-19 составляет менее единицы на 100 тыс. жителей.
- В Казани простились с издателем и главным редактором газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым. Он умер на 67-м году жизни от коронавируса.
«ЭпиВакКорона» скоро поступит в оборот
За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 354 163 человек, а выздоровевших — до 1 048 097 человек.
Зафиксировано 286 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 23 491 человек.
В России на сегодняшний день проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 478 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 286,6 тыс. человек.
- Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ее введут в гражданский оборот 1 января 2021 года.
- Российские ученые «Института иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали новое лекарство для лечения коронавируса. Оно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате его развитие в клетках подавляется.
- Татьяна Голикова призвала регионы обеспечить необходимые запасы лекарств от коронавируса и средств индивидуальной защиты. По ее словам, на данный момент предприятия могут удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи, профилактике COVID-19.
- «ЭпиВакКорону» следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гласит инструкция к применению препарата. Вводить его необходимо дважды с интервалом не менее 14—21 дней.
- По данным Роспотребнадзора, регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%. Мыло разрушает его внешнюю мембрану и тем самым инактивирует его.
- Главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала, что у заболевших коронавируса масса легких может увеличиться до 2 килограммов. Также зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.
- Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о заражении COVID-19. Он отменил назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания.
- Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в парламенте работают над юридическим определением понятий «самоизоляция», «режим самосохранения», «масочный режим» и «социальная дистанция».
- Ученые Крымского федерального университета создали вакцину от коронавируса, которую можно просто вдыхать, не проводя никаких инъекций.
- Российская актриса Кристина Асмус заболела коронавирусом. Она сообщила, что температура поднималась выше 39 градусов и не опускалась ниже 37,7 даже после принятия жаропонижающих.
Выявлены новые последствия коронавируса для здоровья человека
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 38 517 186 человек, 1 092 256 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 916 533). На второй строчке — Индия (7 307 097), на третьей — Бразилия (5 140 863). Россия на четвертом месте (1 332 824), на пятом — Аргентина (931 967).
Больше всего смертей зафиксировано в США (216 903). За ними следуют Бразилия (151 747), Индия (111 266), Мексика (84 898) и Великобритания (43 245).
- Власти Франции на фоне второй волны COVID-19 на четыре недели ввели в ряде городов комендантский час. Он действует с 21.00 (22.00 мск) до 06.00 (7.00 мск) в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.
- Бразильские ученые установили, что коронавирус приводит к гибели нейронов в коре головного мозга даже у тех, кто переболел бессимптомно. По их словам, инфекция может вызвать такие заболевания, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона.
- Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в республике начали клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее протестируют 2 тысячи добровольцев.
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