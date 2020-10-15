Главное о коронавирусе на 15 октября: вдыхаемая вакцина, маски в законе и комендантский час в Париже

Фото: Илья Репин

Рекордное число заболевших COVID-19 татарстанцев

За последние сутки в Татарстане подтвердились 38 новых случаев коронавируса, из них три — завозные, 35 — контактные. В Казани выявили 23 новых заболевших.



На 15 октября в Татарстане зафиксировано 7 692 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 6 579 человек, в том числе 95 за минувшие сутки. Жертв коронавируса в республике 92.



Заместитель руководителя Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина заявила, что в республике не планируют переводить школьников на дистанционное обучение. По ее словам, роста заболеваемости у учеников не наблюдается даже по ОРВИ.

Основными причинами очередей в медучреждениях Татарстана в Минздраве республики назвали ажиотаж жителей в связи с распространением коронавируса, сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и проведение плановой диспансеризации и вакцинации.



Фото Максима Платонова

Член-корреспондент Академии наук Татарстана, профессор Альберт Ризванов объяснил, что рост заболеваемости коронавирусом связан с завершившимся сезоном отпусков и началом учебного года. По его словам, 90% заражений происходит при контакте с 10% больных.

В Роспотребнадзоре по Татарстану призвали жителей республики отказаться от совместных посиделок с коллегами на работе и перенести все совещания в онлайн-режим.



Вице-премьер России Татьяна Голикова обратила внимание, что в Татарстане благодаря жесткому контролю за ношением масок заболеваемость COVID-19 составляет менее единицы на 100 тыс. жителей.

В Казани простились с издателем и главным редактором газеты «Звезда Поволжья» Рашитом Ахметовым. Он умер на 67-м году жизни от коронавируса.

«ЭпиВакКорона» скоро поступит в оборот

За последние сутки в России выявлено 13 754 новых случая коронавируса, выздоровели 8 392 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 1 354 163 человек, а выздоровевших — до 1 048 097 человек.



Зафиксировано 286 смертей. За весь период в России от коронавируса умер 23 491 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 52,2 млн тестов на коронавирус, в том числе 478 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 286,6 тыс. человек.



Государственный научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Ее введут в гражданский оборот 1 января 2021 года.

Российские ученые «Института иммунологии» Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) разработали и запатентовали новое лекарство для лечения коронавируса. Оно воздействует на специфические участки в геноме вируса, в результате его развитие в клетках подавляется.



Татьяна Голикова призвала регионы обеспечить необходимые запасы лекарств от коронавируса и средств индивидуальной защиты. По ее словам, на данный момент предприятия могут удовлетворить запросы во всех средствах, которые применяются при лечении, оказании помощи, профилактике COVID-19.



Фото Максима Платонова

«ЭпиВакКорону» следует с осторожностью применять пациентам с заболеваниями почек, печени, нарушениями эндокринной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, гласит инструкция к применению препарата. Вводить его необходимо дважды с интервалом не менее 14—21 дней.



По данным Роспотребнадзора, регулярное мытье рук с мылом снижает вероятность заражения коронавирусом на 36%. Мыло разрушает его внешнюю мембрану и тем самым инактивирует его.

Главный патологоанатом клинической больницы Иркутска Людмила Гришина рассказала, что у заболевших коронавируса масса легких может увеличиться до 2 килограммов. Также зачастую болезнь приводит к закупорке легочной артерии.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников сообщил о заражении COVID-19. Он отменил назначенную на 15 октября церемонию официального вступления в должность после переизбрания.

Фото adm44.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что в парламенте работают над юридическим определением понятий «самоизоляция», «режим самосохранения», «масочный режим» и «социальная дистанция».

Ученые Крымского федерального университета создали вакцину от коронавируса, которую можно просто вдыхать, не проводя никаких инъекций.

Российская актриса Кристина Асмус заболела коронавирусом. Она сообщила, что температура поднималась выше 39 градусов и не опускалась ниже 37,7 даже после принятия жаропонижающих.

Выявлены новые последствия коронавируса для здоровья человека

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 38 517 186 человек, 1 092 256 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (7 916 533). На второй строчке — Индия (7 307 097), на третьей — Бразилия (5 140 863). Россия на четвертом месте (1 332 824), на пятом — Аргентина (931 967).



Больше всего смертей зафиксировано в США (216 903). За ними следуют Бразилия (151 747), Индия (111 266), Мексика (84 898) и Великобритания (43 245).



Власти Франции на фоне второй волны COVID-19 на четыре недели ввели в ряде городов комендантский час. Он действует с 21.00 (22.00 мск) до 06.00 (7.00 мск) в Париже, Лилле, Лионе, Марселе, Тулузе.



Бразильские ученые установили, что коронавирус приводит к гибели нейронов в коре головного мозга даже у тех, кто переболел бессимптомно. По их словам, инфекция может вызвать такие заболевания, как шизофрения, болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Фото kremlin.ru

Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что в республике начали клинические испытания российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Ее протестируют 2 тысячи добровольцев.

Татьяна Демина