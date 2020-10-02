«Ситуация стабильная. Но напряженная»: коронавирус в Татарстане пошел в рост

Фото: Максим Платонов

Ждать ли новых ограничений в Татарстане?

В России уже не первый день коронавирус обновляет «антирекорды» по ежедневному количеству новых заболевших — только сегодня в стране выявили свыше 9 400 заболевших COVID-19 (это примерно на уровне майских показателей), днем ранее — свыше 8 400. В Москве мэр города Сергея Собянин вводит новые ограничения — накануне он обязал предприятия отправить не менее 30% работников на удаленку.

До последнего момента Татарстан не был частью этой тенденции — с середины сентября ежедневно в республике выявляли в среднем по 20—25 заболевших. В последние два дня этот показатель пошел в рост: сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Марина Патяшина проинформировала: за последние сутки в Татарстане выявили 28 новых случаев коронавируса, сутками ранее — 26. Всего выявлено 7 284 новых случая COVID-19, выздоровевших — 6 122 человека.

В силу сезонности сейчас распространяются респираторные заболевания, и люди чаще обращаются к врачам и вызывают скорую помощь. Фото: Максим Платонов

— Ситуация остается стабильной. Но напряженной, — заявила Патяшина. — Я предвижу вопрос — на сегодня ситуация стабильная, и никаких оснований для дополнительных ограничительных мероприятий не видим. Мы должны понимать, что здоровье каждого из нас зависит от того, как мы соблюдаем меры профилактики. Лучшая из них — носить маску.

Эту же тему сегодня поднимала руководитель пресс-службы казанского Кремля Лилия Галимова. «Ситуация стабильная, а самое главное, контролируемая», — констатировала она. Она отметила, что в силу сезонности сейчас распространяются респираторные заболевания и люди чаще обращаются к врачам и вызывают скорую помощь. «У врачей работы меньше не стало, коронавирус никуда не ушел, врачи работают на пределе своих сил и возможностей», — заметила Галимова. Необходимости вводить какие-то новые жесткие ограничения в республике не видят, добавила она.

В зоне риска — транспорт…

Как рассказала Патяшина, в нынешних условиях Роспотребнадзор по поручению президента Татарстана Рустама Минниханова усилил контроль за предприятиями и местами массового пребывания граждан. Если раньше в среднем за неделю ведомство проверяло 500—600 объектов, то за минувшую неделю проверили уже 757 объектов и нашли нарушения на 46 из них. Общая сумма штрафов за эти нарушения составила 4,7 млн рублей. «Такой жесткий контроль продолжится, так как эту меру мы считаем самой эффективной», — полагает Патяшина.

Основной зоной риска сейчас Патяшина назвала общественный транспорт. «Мы видим, что некоторые кондукторы до сих пор без масок, некоторые пассажиры расслабились», — поделилась она наблюдениями.

Основной зоной риска сейчас Патяшина назвала общественный транспорт. Фото: Илья Репин

А сфера образования, относительно которой возникает больше всего вопросов и у граждан, и у СМИ, остается относительно спокойной. В Роспотребнадзоре заявляют, что групповых очагов инфекции в образовательных учреждениях по-прежнему не фиксируют. Всего сейчас на контроле остаются 17 случаев заболевания в сфере образования, это четыре студента, три школьника и 10 педагогов. Из этих случаев 15 — это проявление инфекции в виде ОРВИ и только два — коронавирусная пневмония.

Напомним, что жесткий контроль состояния здоровья на входе в школы ранее удостоился похвалы из уст вице-премьера РФ Татьяны Голиковой на совещании с президентом России Владимиром Путиным. На сегодня на входах в школы суммарно вывялено 4 440 детей с температурой или явными признаками ОРВИ — их отправили на обследование. Кроме того, за последнюю неделю по причине ОРВИ приостановлен учебный процесс в 34 классах 16 школ — это школы в Казани и одна в Бавлинском районе.

…и концерты

Множество вопросов вызвал «первый посткоронавирусный концерт» в Казани — выступление московской певицы Zivert в «Татнефть Арене». На мероприятии присутствовали примерно 3,8 тыс. человек. Организаторы раздали всем на входе маски, а на пол нанесли разметку для соблюдения социальной дистанции. Однако, судя по фотографиям с мероприятия, посетители концерта масками особо-то и не пользовались, дистанции не придерживались. Выяснилось, что контролировать этот вопрос организаторы были не обязаны — до настоящего времени.

Множество вопросов вызвал «первый посткоронавирусный концерт» в Казани — выступление московской певицы Zivert в «Татнефть Арене». Фото: kazanfirst.ru

— Возникли проблемы, молодежь, которая пришла на концерт, как самая недисциплинированная часть находилась в большинстве своем без масок. В этой связи мы приняли решение, что когда проводится мероприятие, введем пункт, чтобы организаторы контролировали масочный режим. Ранее был пункт, что организаторы должны обеспечить всех масками, теперь назрел пункт о контроле. Должен быть дополнительный персонал, который будет ходить, напоминать, может быть, выкрикивать, принуждать носить маску, — рассказала Патяшина.

Также Роспотребнадзор пообещал пристальнее следить за фактами выявления несоблюдения правил и привлекать к ответственности — в том числе по заявлениям граждан и материалам СМИ. «Мало раздать маски на входе — надо еще заставить эти маски не снять», — добавила спикер.

ОРВИ ударило по системе здравоохранения

Помимо коронавируса, за неделю в Татарстане выявлен 19 291 случай ОРВИ, это на 12% ниже, чем на предыдущей неделе. «Есть небольшой рост выявленных заболеваний среди взрослых, так как люди взволнованы из-за коронавирусной инфекции, и они обращаются в медучреждения по поводу любого недомогания», — рассказала Патяшина.

Судя по всему, эти обращения перегрузили систему здравоохранения республики — об этом рассказал сегодня и заместитель министра здравоохранения Татарстана — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков.

Участившиеся обращения перегрузили систему здравоохранения республики, рассказал Владимир Жаворонков. Фото: tatarstan.ru

— В настоящий момент Минздрав испытывает определенные перегрузки в работе с пациентами с ОРВИ. Продиктовано это несколькими причинами — сознательность граждан с точки зрения заботы о своем здоровье. Увеличилось количество вызовов — амбулаторная служба выходит практически на каждый случай ОРВИ, а раньше по этому поводу не пришло бы в голову пациентам врача вызывать. Более того, тот массив информации по «короне», в том числе и наши пресс-конференции, — в любом ОРВИ подозревается коронавирусная инфекция, и речь идет, чтобы мы любого пациента госпитализировали, отвезли на КТ и так далее, — рассказал Жаворонков.

Именно в связи с этим Минздрав недавно принял решение открыть ковид-отделение в РКБ — оно будет заниматься «медсортировкой» таких пациентов и лечением в случае необходимости.

Александр Артемьев