Итоги дня: налоговый вычет нефтяникам, назначения министров Татарстана и запрет на вывоз леса
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 30 сентября.
- Российское правительство внесло в Госдуму законопроект, продлевающий заморозку накопительной части пенсии в 2023 году. Это позволит снизить трансферты Пенсионному фонду на 669,3 млрд рублей.
- К строительству платной трассы Москва — Казань привлекут татарстанских подрядчиков. Инвесторам платной дороги Москва — Казань планируют вернуть вложения в течение 20 лет. Глава «Автодора» пообещал, что М-12 пройдет максимально близко к аэропорту Казани.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указы о назначении министров республики. Большинство из министров остались на своих постах. Министерство образования и науки Татарстана возглавил Ильсур Хадиуллин.
- Также Рустам Минниханов подписал указы о назначении председателей государственных комитетов.
- ПАО «Татнефть» направит на выплату дивидендов 23,122 млрд рублей, что составляет практически 100% чистой прибыли за I полугодие 2020 года по РСБУ.
- Турция огласила условие урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе может прекратиться лишь в случае ухода Армении из самопровозглашенной республики.
- Госдума приняла поправки в закон о корректировке налога на дополнительный доход (НДД) в третьем, окончательном чтении. Они дадут «Татнефти» и «Газпром нефти» возможность с 1 января следующего года получать налоговый вычет по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в объеме не более 36 млрд рублей за три года.
- Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о разработке аналогичной TikTok соцсети с развивающим контентом для учеников российских школ. Разработка будет проводиться совместно с Mail.ru Group.
- СМИ сообщили о взрыве в Париже, в полиции это опровергли. По данным силовых ведомств, это был звук истребителя, преодолевшего звуковой барьер.
- Президент России Владимир Путин поручил с 1 января 2022 года ввести полный запрет вывоза из страны «необработанных или грубо, только для вида обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород».
- Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил патенты на вакцину от коронавируса. Всего на изобретения выдавалось три патента, каждое содержало определенный модифицированный фрагмент вируса.
- В Татарстане зарегистрировали еще два случая смерти от COVID-19. Общее число умерших от инфекции в республике достигло 76.
- Власти Набережных Челнов потратят 1,2 млн на очаговую дезинфекцию и 1,6 млн рублей на борьбу с грызунами в парках и зонах отдыха. Всего из бюджета города потратят 2,9 млн рублей.
- В Казани медсестра подала в суд на Минздрав Татарстана. Она уверена, что заразилась коронавирусом на работе из-за халатности руководства, но не получила социальных выплат. В ведомстве же ответили, что должность Ильиной не относится к категории персонала, которому положены дополнительные социальные гарантии
- В Татарстане трое подростков задержаны по подозрению в убийстве таксиста. Задержанным парням 15, 16 и 17 лет, вину в преступлении они признали частично.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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