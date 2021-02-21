Главное о коронавирусе на 21 февраля: митрополит Кирилл за прививки, богатые страны помогут бедным вакцинами
Казанский митрополит призывает не политизировать процесс вакцинации
В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19. Всего на 21 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 600 случаев заражения коронавирусом.
Выздоровели за весь период 14 216 человек, в том числе 53 за минувшие сутки. Умерли за весь период 316 человек.
- В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса. Общее количество жертв COVID-19 в республике достигло 316 человек
- Главная медсестра РКБ Мария Ульянова рассказала, как средний медперсонал больницы справлялся с работой во время начала пандемии коронавируса: «Сейчас люди уже привыкли, ведь невозможно постоянно быть в страхе. Медики перестали бояться».
- Митрополит Татарстанский Кирилл попросил не политизировать процесс вакцинации и сообщил, что с религиозной точки зрения не видит никаких проблем с этим процессом. Решать, по его мнению, должны медики, и если есть показания к прививке — ее надо делать.
- По последней статистике, представленной Минздравом Татарстана, на момент 20 февраля прививку от ковида сделали 68 418 татарстанцев, из них 13 575 уже получили вторую дозу. За последние сутки вакцинации сделали прививки 3 394 жителя республики.
- В Нижнекамске прививочные кабинеты работают и сегодня, 21 февраля, в выходной день. Можно прийти в поликлиники города в порядке живой очереди и получить прививку от коронавируса сразу же после осмотра врача. Прививочные кабинеты закроются в 15.00.
Ослабление карантинных мер
За последние сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса, выздоровели 16 012 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 164 726 человек, а выздоровевших — до 3 713 445 человек.
Умерли за сутки 417 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 83 293 человека.
По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 368 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 594 599 человек.
- Россияне по-прежнему смогут летать в Грецию. Власти страны продлили правило, согласно которому каждую неделю Греция может принимать до 500 российских туристов. Для въезда в страну требуется отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых определено временное место жительства.
- Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» гарантирует защиту от заражения в течение года после ее введения в организм человека. Об этом сообщил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.
- Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, какой вакциной он привился от COVID-19. Дипломат еще несколько недель назад вакцинировался препаратом компании Moderna.
- Бразилия выделила более $128 млн на покупку вакцины «Спутник V».
- Кафе и ресторанам в Калининградской области с 21 февраля разрешат работать до полуночи.
- В Чувашии с общепита сняли запрет на работу ночью. Теперь бары и рестораны в республике могут принимать посетителей круглосуточно.
- Продолжают снимать «антиковидные» ограничения и другие регионы. Например, в Карелии пожилым разрешили ездить на общественном транспорте.
- В Забайкалье подросткам разрешили приходить в торговые центры без родителей. Запрет на посещение комплексов несовершеннолетними без сопровождения взрослых действовал в регионе с ноября 2020 года.
- А вот в Северной Осетии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он будет действовать минимум еще месяц.
Австралия начала вакцинацию
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 111 073 086 человек, 2 460 489 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 076 766). На второй строчке — Индия (10 991 651), на третьей — Бразилия (10 139 148), на четвертой — Великобритания (4 117 739). Россия занимает пятое место (4 105 424, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (497 597). За ними следуют Бразилия (245 977), Мексика (179 797) Индия (156 302) и Великобритания (120 593).
- Власти Малайзии предложили ввести единый вакцинный сертификат, обладатели которого смогут свободно путешествовать по Юго-Восточной Азии.
- В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.
- В Чехии больше нельзя будет носить обычные медицинские маски в общественных местах. Обязательны респираторы. Теперь этого требует чешский Минздрав.
- А вот Франция решила этим летом позволить проводить фестивали и концерты, но если на них будет не больше 5 000 зрителей.
- Разворачивается программа COVAX, позволяющая бедным странам получить вакцину от коронавируса. Так, США внесет в нее 2 млрд долларов, а Великобритания передаст свои излишки вакцин в пользу неблагополучных стран.
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