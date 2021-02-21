Главное о коронавирусе на 21 февраля: митрополит Кирилл за прививки, богатые страны помогут бедным вакцинами

Фото: Ринат Назметдинов

Казанский митрополит призывает не политизировать процесс вакцинации

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 57 новых случаев COVID-19. Всего на 21 февраля в Татарстане зарегистрировано 17 600 случаев заражения коронавирусом.



Выздоровели за весь период 14 216 человек, в том числе 53 за минувшие сутки. Умерли за весь период 316 человек.

В Татарстане зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса. Общее количество жертв COVID-19 в республике достигло 316 человек



Главная медсестра РКБ Мария Ульянова рассказала, как средний медперсонал больницы справлялся с работой во время начала пандемии коронавируса: «Сейчас люди уже привыкли, ведь невозможно постоянно быть в страхе. Медики перестали бояться».



Митрополит Татарстанский Кирилл попросил не политизировать процесс вакцинации и сообщил, что с религиозной точки зрения не видит никаких проблем с этим процессом. Решать, по его мнению, должны медики, и если есть показания к прививке — ее надо делать.

Фото: Максим Платонов

По последней статистике, представленной Минздравом Татарстана, на момент 20 февраля прививку от ковида сделали 68 418 татарстанцев, из них 13 575 уже получили вторую дозу. За последние сутки вакцинации сделали прививки 3 394 жителя республики.



В Нижнекамске прививочные кабинеты работают и сегодня, 21 февраля, в выходной день. Можно прийти в поликлиники города в порядке живой очереди и получить прививку от коронавируса сразу же после осмотра врача. Прививочные кабинеты закроются в 15.00.

Ослабление карантинных мер

За последние сутки в России выявили 12 742 новых случая коронавируса, выздоровели 16 012 человек. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 4 164 726 человек, а выздоровевших — до 3 713 445 человек.



Умерли за сутки 417 россиян. С начала пандемии в России от коронавируса умерли 83 293 человека.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 109 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 368 тыс. — за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 594 599 человек.

Россияне по-прежнему смогут летать в Грецию. Власти страны продлили правило, согласно которому каждую неделю Греция может принимать до 500 российских туристов. Для въезда в страну требуется отрицательный тест на коронавирус, ваучер на отель или документы, в которых определено временное место жительства.



Фото: pxhere.com

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» гарантирует защиту от заражения в течение года после ее введения в организм человека. Об этом сообщил гендиректор разработавшего препарат центра «Вектор» Ринат Максютов.



Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал, какой вакциной он привился от COVID-19. Дипломат еще несколько недель назад вакцинировался препаратом компании Moderna.

Бразилия выделила более $128 млн на покупку вакцины «Спутник V».

Кафе и ресторанам в Калининградской области с 21 февраля разрешат работать до полуночи.

В Чувашии с общепита сняли запрет на работу ночью. Теперь бары и рестораны в республике могут принимать посетителей круглосуточно.

Продолжают снимать «антиковидные» ограничения и другие регионы. Например, в Карелии пожилым разрешили ездить на общественном транспорте.

Фото: Илья Репин

В Забайкалье подросткам разрешили приходить в торговые центры без родителей. Запрет на посещение комплексов несовершеннолетними без сопровождения взрослых действовал в регионе с ноября 2020 года.

А вот в Северной Осетии продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет. Он будет действовать минимум еще месяц.

Австралия начала вакцинацию

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразилось 111 073 086 человек, 2 460 489 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (28 076 766). На второй строчке — Индия (10 991 651), на третьей — Бразилия (10 139 148), на четвертой — Великобритания (4 117 739). Россия занимает пятое место (4 105 424, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (497 597). За ними следуют Бразилия (245 977), Мексика (179 797) Индия (156 302) и Великобритания (120 593).

Власти Малайзии предложили ввести единый вакцинный сертификат, обладатели которого смогут свободно путешествовать по Юго-Восточной Азии.

В Австралии началась кампания по вакцинации населения от коронавируса. Одним из первых прививку сделал премьер-министр страны Скотт Моррисон.

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В Чехии больше нельзя будет носить обычные медицинские маски в общественных местах. Обязательны респираторы. Теперь этого требует чешский Минздрав.

А вот Франция решила этим летом позволить проводить фестивали и концерты, но если на них будет не больше 5 000 зрителей.

Разворачивается программа COVAX, позволяющая бедным странам получить вакцину от коронавируса. Так, США внесет в нее 2 млрд долларов, а Великобритания передаст свои излишки вакцин в пользу неблагополучных стран.

Евгений Калашников