Главное о коронавирусе на 19 июня: 44 штамма в Татарстане, регионы России усиливают ограничения

Фото: Максим Платонов

В Татарстане циркулируют уже 44 штамма

В Татарстане за последние сутки зарегистрирован 32 новый случай COVID-19. Всего на 19 июня в республике зарегистрировано 22 061 случаев заражения коронавирусом. Выздоровело за весь период 19 633 человек, в том числе 36 за минувшие сутки. Умерло за весь период 523 человека.

По данным Роспотребнадзора Татарстана в республике циркулируют уже 44 мутированных штамма. Еще 15-го июня министр здравоохранения республики Марат Садыков заявлял, что в Татарстане зафиксировано 38 штаммов COVID-19, которые уже привели к росту тяжести заболевания, причем представителей не только старого, но и молодого поколения.



Сейчас в Татарстане нет предпосылок для введения ограничительных мер — но есть риски, что эпидситуация по коронавирусу может ухудшиться, заявила глава Управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина.

Фото: Ринат Назметдинов

«Реальное время» опросило местных предпринимателей, чтобы узнать, как они относятся к мерам по обязательной вакцинации, введенным в Москве. Предприниматели в Татарстане не собираются заставлять работников делать прививки от коронавируса, но намерены убеждать и даже материально мотивировать.

В Татарстане неделю назад не было выявлено случаев тяжелого течения коронавируса после полного цикла формирования иммунитета, заявил заместитель министра здравоохранения Татарстана — руководитель Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков. Полный цикл формирования иммунитета составляет 42 дня после первой дозы вакцинации.



В Минздраве Татарстана рекомендуют планирующим беременность привиться от коронавируса, пока есть такая возможность.



21% казанцев согласны с идеей введения «ковид-паспортов» для тех, кто сделал прививку от COVID-19. Об этом по результатам собственного исследования сообщает сервис по поиску работы Superjob. Казань оказалась на третьем месте среди российских городов по количеству одобряющих эту идею. Среднее по России значение — 17%, больше, чем в Казани — только в Омске и Челябинске, по 23%.



Фото: Максим Платонов

Вакцина нужна и тем, кто уже был привит

За последние сутки в России выявили 17 906 новых случаев коронавируса, выздоровели 10 684 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 5 299 215 человек, а выздоровевших — до 4 861 343 человек.



За сутки болезнь унесла жизни 466 россиян. За весь период в России от коронавируса умерли 128 911 человек.



За последние сутки проведено 473 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются 596 906 человек.

В России полностью привиты от коронавируса 16,1 млн человек. Первый компонент вакцины получили 19,7 млн человек.

Департамент здравоохранения Москвы заявил, что в больницах столицы оказывать плановую помощь будут только пациентам с прививкой. Это делается, чтобы не подвергать риску пациентов, ложащихся на лечение, потому что у них априори ослаблен иммунитет. Экстренных больных будут спасать независимо от того, есть ли у них прививка.

Фото: Максим Платонов

С 22 июня возобновляется авиасообщение России с Турцией. Татарстанские турагентства надеются, что на турецкое побережье будут летать по 4—5 авиарейсов каждый день. Из России в Турцию будут осуществлять как регулярные, так и чартерные авиарейсы.

Российские ученые обнаружили новые мутации коронавируса, способные менять его биологические свойства и клинические проявления. Они могут снижать эффективность лечебных и профилактических лекарств, в том числе ранее разработанных и протестированных вакцин. Ученые ФМБА полностью расшифровали генетические последовательности почти 4,5 тыс. изолятов коронавируса, обнаружив в них более 16 тыс. мутаций. Большая их часть носит нейтральный характер и не влияла на основные характеристики SARS-CoV-2, но нашлись и критические.

Вице-премьер России Татьяна Голикова призвала россиян проходить ревакцинацию от коронавируса. По ее словам, над повторной прививкой следует подумать, если после первой прошло уже полгода. В обычных условиях ревакцинацию делают через год после предыдущей прививки, но если эпидситуация неблагоприятная, срок сокращается до полугода.



Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сделал третью прививку от коронавируса. После первых двух раз прошло уже больше полугода, — написал Никитин. Судя по прикрепленной фотографии, он вакцинировался препаратом «Спутник V».

В Москве возбудили 24 уголовных дела по фактам изготовления и сбыта поддельных справок об отсутствии COVID-19 и поддельных сертификатов о вакцинации от вируса на территории столицы и мошенничестве. Их них 23 дела завели по статье 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков), один — по статье 159 (мошенничество). Три дела уже направили в суд.



Власти Мордовии из-за роста заболеваемости коронавирусом временно приостановили проведение на открытом воздухе досуговых, культурных, спортивных и других мероприятий. Ограничение по-прежнему продолжает действовать для мероприятий в торговых центрах и прочих местах массового пребывания людей.



Фото: Ринат Назметдинов

Министерство культуры России сократило заполняемость до 50% на мероприятиях в подведомственных учреждениях. Ограничение будет действовать до 29 июня. Одновременно в местах проведения концертных, развлекательных и зрелищных мероприятиях могут находиться не более 1 000 человек. Мероприятия могут проводиться исключительно при наличии посадочных мест.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров заверил, что в стране достаточно вакцин от коронавируса, дефицита не наблюдается. Сейчас в остатках в регионах под 5 млн доз.

В России разработали тест на четыре распространенные мутации коронавируса: британского, южноафриканского, бразильского и индийского штаммов. Новая методика и набор реагентов позволяют оперативно распознать в организме человек эти четыре наиболее эпидемически значимые линии вируса. ФМБА уже готовит документы для регистрации тест-системы в Росздравнадзоре.

Фото avtovaz.ru

Крупнейший российский производитель автомобилей АвтоВАЗ пообещал выплатить сотрудникам, прошедшим вакцинацию от коронавируса, по 1,5 тысячи рублей. Уже привившиеся сотрудники тоже могут рассчитывать на вознаграждение.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова на заседании ЦИК России заявила, что важно привить от коронавируса всех, кто будет участвовать в голосовании в сентябре. Попова сказала, что Роспотребнадзор не рекомендует в этом году проводить голосование на придомовых территориях, так как люди начинают общаться после голосования и могут заразиться коронавирусом.



В Башкирии ввели новые ограничения для не привитых от коронавируса жителей. С 22 июня справка будет нужна для посещения музеев, библиотек, театров, кино, ночных клубов, спортивных мероприятий. А с 29 июня справка нужна будет, чтобы поесть в заведении, отдохнуть в санатории, проехать в междугороднем автобусе «Орлан», а также для заселения в общежития.

Фото pnp.ru

Минтранс предложил проверять пассажиров по сертификату о вакцинации. Ведомство направило российским авиакомпаниям письмо с требованием обеспечить на своих онлайн-площадках по продаже билетов возможность верификации пассажиров по сертификату о вакцинации против коронавируса. Данные о вакцинации пассажиров должны браться с портала госуслуг.



Бразилии предрекли максимальное число смертей

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразился 177 831 357 человек, 3 851 660 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (33 516 213). На второй строчке — Индия (29 823 546), на третьей — Бразилия (17 801 462), на четвертой — Франция (5 814 648), на пятой — Турция (5 359 728). Россия занимает шестое место (5 220 168, данные университета отстают от данных российского оперштаба).



Больше всего смертей зафиксировано в США (601 571). За ними следуют Бразилия (498 499), Индия (385 137), Мексика (230 959 ), Перу (189 933) и Великобритания (128 220).

ВОЗ назвала индийский штамм коронавируса доминирующим в мире. Это связано с тем, что этот вариант вируса передается стремительнее остальных.

Фото: wikinews.org

Ученые из США назвали условия для завершения пандемии коронавируса — естественно, это вакцины, причем их распространение в странах, где препаратов критически мало. Особенно быстро нужно работать над снабжением вакцинами Бразилии и других стран Южной и Центральной Америки, Индии, Пакистана, Непала. Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал мир объединиться для производства вакцин, ведь на планете есть страны, которые не получили пока ни одной дозы.

Ученый Дьюкского университета в США Мигел Николелис считает, что Бразилия выйдет на первое место в мире по числу смертей от COVID-19. За четыре месяца в стране удвоилось количество умерших от коронавируса — с 250 тыс. до полумиллиона. По мнению Николелиса, Бразилии необходимо резко нарастить темпы вакцинации и прививать по 2-3 млн человек в день

А вот в Нидерландах власти отменяют почти все ограничения по коронавирусу с 26 июня. Главным условием останется соблюдение социальной дистанции в 1,5 метра. Впервые с начала пандемии смогут возобновить работу ночные клубы — при условии использования приложения CoronaCheck, который позволит определить, полностью ли вакцинирован посетитель от коронавируса и есть ли у него отрицательный тест на коронавирус за 40 часов.

Фото pixabay.com

Греция продлила до 26 июня разрешение на въезд россиян. В выборочном порядке по прибытию пассажиров могут попросить сдать тест на коронавирус.

Свыше 60% японских компаний хотят, чтобы Олимпийские игры в Токио, которые должны пройти этим летом, отменили или опять перенесли. Дело в том, что Япония тоже прививается низкими темпами.

Премьер-министр Испании Педро Санчес сделал первую прививку от коронавируса. Каким препаратом он привился, не сообщается.

Палестинские власти заключили сделку с Израилем, по которой Израиль должен был передать Палестине 1 млн доз вакцины от коронавируса Pfizer, срок годности которой скоро истекает. Но через несколько часов договоренность отменили, объяснив, что вакцина «не соответствует стандартам».

Ольга Плешкова