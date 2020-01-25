Марат Садыков: «Значительная часть отказавшихся от соцпакета льготников — это сотрудники силовых ведомств»

Минздрав попросил вертолет, 50 миллионов на ЭКО и разобраться с льготниками в погонах

Поводом не только для отчета, но и для просьб к правительству и лично премьер-министру Татарстана Алексею Песошину, в которых не так-то просто отказать, стала для министра здравоохранения Марата Садыкова итоговая коллегия его ведомства, которая прошла накануне в Поволжской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. О том, на что глава ведомства попросил у Песошина 50 миллионов, зачем медикам понадобился второй «Ансат» и как силовики стали основной причиной нехватки средств на закупку лекарств для татарстанских льготников — в репортаже «Реального времени».

Дайте 50 миллионов на детишек!



Марат Садыков начал с того, что сообщил: в первый год реализации приоритетного национального проекта «Здравоохранение» медикам Татарстана удалось снизить показатель общей смертности на 5,2% по отношению к 2018 году, до 11 случаев на тысячу населения. Кроме того, республике удалось сохранить лидирующие позиции среди российских регионов по показателям рождаемости, которые сейчас повсеместно невысоки.

Низкие показатели смертности были зафиксированы в 2019 году в Набережных Челнах (8,2 на 1 000 человек), Нижнекамске (8,8), Елабужском районе (9,6) и Казани (9,8). Высокие — в Дрожжановском (17,6), Камско-Устьинском (17,3), Тетюшском (16,9), Новошешминском (16,8), Рыбно-Слободском (16,6) и Черемшанском (16,5) районах.

А показатели рождаемости оказались самыми высокими в Пестречинском районе (14,5 на 1 000 человек), Казани (12,5) и Арском районе (тоже 12,5). Самыми же отстающими в этом плане стали Дрожжановский (6,6), Черемшанский (6,8) и Тукаевский (7) районы.

Министр напомнил, что в повышении рождаемости большую роль играют высокие технологии, и сообщил, что в республике достигнута высокая эффективность метода экстракорпорального оплодотворения — 35% и что в минувшем году, благодаря дополнительно выделенным по распоряжению президента РТ к программе госгарантий средствам, были пролечены от бесплодия 573 женщины. И обратился к премьер-министру:

— Уважаемый Алексей Валерьевич, просим и в этом году дополнительно выделить средства на ЭКО в объеме 50 миллионов рублей, что позволит пролечить не менее одной тысячи женщин и родиться еще как минимум 350 детям.

Говоря о повышении доступности первичной медико-санитарной помощи и развитии экстренной медицинской помощи, Садыков напомнил о согласованной с правительством России стратегии развития в Татарстане санитарной авиации. Фото Максима Платонова

Пациентам «прописан» вертолет

Говоря о повышении доступности первичной медико-санитарной помощи и развитии экстренной медицинской помощи, Садыков напомнил о согласованной с правительством России стратегии развития в Татарстане санитарной авиации:

— В 2019 году по линии санавиации совершено 150 вылетов, при этом эвакуировано 146 пациентов. В 2020 году планируется увеличить число вылетов до 159. Уважаемый Алексей Валерьевич, это очень эффективная мера по снижению смертности, так как сокращаются не только сроки доставки пациентов, но и имеется возможность эвакуировать пациентов с самыми сложными повреждениями из труднодоступных мест, особенно при ДТП. В республике имеется потребность в приобретении второго вертолета «Ансат» с медицинским модулем и возможностью ночных вылетов. При наличии второго вертолета мы сможем создать филиал центра медицины катастроф в Закамской зоне в городе Набережные Челны. Прошу поддержать это предложение. Готовность проекта высокая, есть кадры, есть необходимые расчеты, мы готовы внести их вам на рассмотрение.

На что жалуетесь, больной?

Опираясь на факты — то есть на статистику обращений пациентов с жалобами на медучреждения в «Народный контроль», министр рассказал, чем чаще всего они были недовольны в минувшем году.

По сравнению с 2018 годом количество обращений снизилось — с 2 286 до 1450, упало и количество решенных жалоб — с 2 223 до 1 328. Но по-прежнему значительная часть жалоб — более 500 — это претензии по части доступности записи к врачу. На втором месте — их 207 — жалобы на условия, в которых оказываются медицинские услуги, на третьем (155) — на состояние и комфортность медучреждений, а на четвертом (149) — на недоброжелательность и невнимательность со стороны медперсонала.

По результатам общей оценки качества пациентами условий оказания медицинских услуг Татарстан набрал 89,99%. Наилучшими оказались Арская ЦРБ (96,38%), ООО «Клиника диализа» (95,74%), набережночелнинская стоматполиклиника №2 (95,38%). А недобрали баллов ООО «Бахис» (64,14%), «Центр медицинских технологий «Эллада» (72,18%) и бугульминская стоматполиклиника (73,32 %).

По сравнению с 2018 годом количество обращений снизилось, упало и количество решенных жалоб. Фото Максима Платонова

Главное — не опоздать

В борьбе с онкозаболеваниями татарстанские медики также, судя по цифрам, начинают выигрывать. Региональная программа выполнена в полном объеме. Доля больных, состоящих на учете в онкодиспансере пять и более лет, в 2019 году увеличилась по сравнению с 2018-м на 0,8%, до 59,1% (68 181 человек).

По смертности от новообразований Татарстан вышел на 5-е место в ПФО и на 31-е — в России, годичная летальность от рака в республике составила 25%.

— Запланированный объем профилактических осмотров нами выполнен, — отметил министр, говоря об итогах диспансеризации населения. — Осмотрено около двух миллионов человек, выявлено более 60 тысяч заболеваний, в том числе 1 150 случаев онкологических заболеваний. В большинстве случаев злокачественные заболевания выявлены на ранних стадиях. Такое же количество жителей предстоит нам осмотреть и в 2020 году.

Передовиками по выявляемости рака на ранних стадиях стали Базарно-Матакская (74,6%), Уруссинская (73,9%), Бавлинская (73,6%), Апастовская (73,1%) и Кайбицкая (69,9%) ЦРБ. Низкая выявляемость — в Кукморской (49,3%), Тетюшской (52,5%), Дрожжановской (52,7%), Высокогорской (53,2%) и Лаишевской (53,3%) ЦРБ.

Марат Садыков сообщил, что объемы финансирования химиотерапии увеличены вдвое, в Набережных Челнах начато строительство нового республиканского онкодиспансера, а на базе городской поликлиники №21 начал работу центр амбулаторной онкологической помощи — с начала декабря он принял 340 пациентов. В 2019 году планируется открыть аналогичный центр в Зеленодольске.

В борьбе с онкозаболеваниями татарстанские медики также, судя по цифрам, начинают выигрывать. Фото Олега Тихонова

Управление кадрами — в «ручном режиме»

По-прежнему остро стоит проблема обеспечения здравоохранения отрасли кадрами.

— Фактически [в 2019 году] осуществлялось ручное управление кадровой обеспеченности, — признался Садыков. — В 2019 году выпуск [из учреждений образования, готовящих врачей] по целевым направлениям Министерства здравоохранения составил 97 человек. При этом четверть из них трудоустроилась на работу в государственные учреждения, еще более 40 процентов продолжили обучение по программам дополнительного профессионального образования. После окончания ординатуры более 80 процентов выпускников трудоустроились в государственные учреждения здравоохранения.

Глава Минздрава сказал, что в 2020 году в систему государственного здравоохранения республики необходимо привлечь не менее 300 врачей. На этом фоне удручающе прозвучала информация о том, что восемь подготовленных в Татарстане врачей не смогли пройти введенную с прошлого года новую форму допуска к профессиональной деятельности — аккредитацию.

О борьбе с коррупцией в отрасли министр сообщил лаконично: сказал, что в ряде медучреждений проверками были выявлены приписки — случаи двойной оплаты одних и тех же услуг, что к их руководителям уже приняты меры, а «гражданам произведен возврат излишне уплаченных сумм». И предупредил: «Проверки будут продолжены».

«Кругом! Шагом марш к натуральным льготам!»

Говоря о льготном лекарственном обеспечении, Марат Садыков выделил основные российские проблемы, которые коснулись и татарстанцев:

— В 2019 году аукционы на закупку лекарственных средств из-за отсутствия заявок переобъявлялись по пять раз. Нам удалось сдержать ситуацию путем использования управленческих механизмов, пациенты практически не ощутили перебоев…

Говоря о льготном лекарственном обеспечении, Марат Садыков выделил основные российские проблемы, которые коснулись и татарстанцев. Фото chechnyatoday.com

В Минздраве не устают повторять, что отказ значительной части льготников от натуральных льгот в пользу денежной компенсации за лекарства оборачивается нехваткой средств для тех, кто хочет получать не деньги, а препараты. Вчера выяснилось, из-за кого «похудел» натуральный пакет льгот в 2019 году.

— Мы проанализировали ситуацию. Оказалось, что значительная часть отказавшихся от соцпакета — это сотрудники силовых ведомств. Уважаемый Алексей Валерьевич, прошу вас дать соответствующее поручение проработать вопрос снижения числа отказавшихся от набора данных услуг именно в этих ведомствах, — обратился к премьер-министру Садыков.