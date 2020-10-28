Главное о коронавирусе на 28 октября: спасение беременной в Татарстане, «ковидные» протесты врачей в Омске

«Девиз «помоги себе сам» — это не про случай с ковидом»

За последние сутки в Татарстане подтвердились 47 новых случаев коронавируса.



Таким образом, на утро 28 октября в республике выявили уже 8 282 случая заражения COVID-19. Выздоровели за весь период 7 258 человек, в том числе 162 за минувшие сутки. Умерли 109 пациентов.



В Татарстане врачи спасли жизнь женщине, которая заболела коронавирусом на 27-й неделе беременности. Пациентка практически перестала дышать самостоятельно.



В Минздраве РТ призвали жителей республики не заниматься самолечением в случае обнаружения первичных симптомов COVID-19: «Девиз «помоги себе сам» — это не про случай с ковидом».



Вчера в Татарстане подтвердились еще два случая смерти от коронавирусной инфекции. Умерли две женщины.

В Роспотребнадзоре по РТ сообщили, что в ближайшее время оперштаб по Татарстану рассмотрит вопрос запрета работы развлекательных мероприятий и заведений общепита с 23.00 до 06.00.

Фото Рината Назметдинова

В Татарстане примерно 2,2 тысячи пациентов прошли реабилитацию после заболевания COVID-19 в 52 лечебных профилактических учреждениях республики.



Основатель группы «Би-2» и ее солист Лева заразился коронавирусом. По его словам, болезнь протекает в легкой форме и он уже идет на поправку. Ноябрьские концерты «Би-2» планируется провести по плану. Первый концерт тура должен пройти в Казани.

Путин: «А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты?»

За последние сутки в России выявлено 16 202 новых случая коронавируса, выздоровел 12 361 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 1 563 976 человек, а выздоровевших — до 1 171 301 человека.



Зафиксировано 346 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 26 935 человек.



В России на сегодняшний день проведено более 58,7 млн тестов на коронавирус, в том числе 506 тыс. за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 357,6 тыс. человек.

В Министерстве здравоохранения РФ сообщили, что вакцинация иностранных туристов против коронавируса на коммерческих условиях невозможна. Информацию о продаже в нескольких зарубежных странах туров в Россию с целью вакцинации в ведомстве назвали мошенничеством.

Фото mos.ru

В Омске две машины скорой помощи привезли двух пациентов с COVID-19 к зданию регионального Минздрава. Так врачи выразили недовольство отказом стационаров принимать больных.



В Роспотребнадзоре объяснили, что введение обязательного масочного режима в России в местах скопления людей связано с риском распространения коронавируса.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров ушел на самоизоляцию после контакта с заразившимся COVID-19. Он чувствует себя хорошо. Все запланированные визиты министра перенесены.

В СМИ появилась информация, что у певицы Земфиры выявили COVID-19. По их данным, артистка находится на самоизоляции и проходит курс лечения. Официальных подтверждений этому пока нет.

«РИА Новости» сообщает, что к факторам, влияющим на заражение коронавирусом, относятся доза вируса, попавшая в организм, качество иммунитета и окружающей среды, в частности влажность воздуха.

Фото kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ответе на вопрос о финансировании цирков затронул теорию появления COVID-19: «Животные, конечно, ни в чем не виноваты. А летучие мыши тоже ни в чем не виноваты? Ладно, шучу».

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что из-за пандемии коронавируса «Шенгенская зона рухнет» и страны вернутся к привычному пограничному режиму. Также он предсказал исчезновение евро.

Журналист и телеведущая Ксения Собчак подтвердила, что заразилась COVID-19. Она рассказала, что во время болезни потеряла обоняние, а температура держалась на уровне 37,8 градуса.

В НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера заявили, что некоторые люди не подвержены воздействию коронавируса даже при многократных контактах с переносчиками заболеваниями. Причины этого феномена пока неизвестны.

Юморист Евгений Петросян опроверг информацию о госпитализации в больницу из-за заражения коронавирусом. По его словам, он чувствует себя хорошо.



Фото instagram.com/petrosyanevgeny

Бельгия лидирует по количеству заражений коронавирусом в ЕС

В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразились 43 967 634 человека, 1 166 923 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (8 779 653). На второй строчке — Индия (7 990 322), на третьей — Бразилия (5 439 641). Россия на четвертом месте (1 537 142), на пятом — Франция (1 244 242).



Больше всего смертей зафиксировано в США (226 723). За ними следуют Бразилия (157 946), Индия (120 010), Мексика (89 814) и Великобритания (45 455).



Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценила закрытие школ как малоэффективную меру по борьбе с распространением COVID-19. В организации заявили, что их следует открыть.

СМИ сообщили, что тест на коронавирус футболиста туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду вновь показал положительный результат. Ему придется пропустить матч Лиги чемпионов с «Барселоной».



Фото Максима Платонова

В Бельгии зафиксирован самый высокий уровень распространения COVID-19 в Евросоюзе: 1 390 случаев заболеваний на 100 тыс. жителей королевства за последние две недели. На втором месте Чехия (примерно 1 380 случаев), на третьем — Люксембург (760 заражений).

Татьяна Демина