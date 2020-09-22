На гребне волны: медики попытались объяснить рост заболеваний COVID-19 в России

В России фиксируют рост числа зараженных COVID-19, в ряде стран вновь вводят ограничительные меры, но вирусологи объясняют всплеск заболеваемости сезонностью — хотя маски советуют носить до марта 2021 года

В России уже третий день подряд фиксируется рост числа новых зараженных коронавирусом COVID-19. Похожая тенденция и в других странах: в США смертность перевалила за 200 тыс. человек, в Великобритании ждут «тяжелой зимы», в Мадриде — помощи армии для блокады бедных районов. В Татарстане пока никакого роста числа заболевших нет — как, впрочем, не наблюдается и снижения новых инфицированных. Некоторые мировые лидеры и СМИ бьют тревогу и говорят о наступлении «второй волны» эпидемии, несколько стран уже ввели новые ограничительные меры. Главный эпидемиолог РТ заявил «Реальному времени», однако, что говорить о «второй волне» вообще не корректно, так как не кончилась еще и первая волна эпидемии. А рост числа заболеваемости вирусологи объясняют появлением сезонного гриппа и ОРВИ и возвращением россиян из отпусков с каникул. При этом до марта 2021 года от масок отказываться не стоит.

В России фиксируют рост числа зараженных коронавирусом — идет «вторая волна» эпидемии?

В России уже третий день подряд фиксируется рост числа новых зараженных коронавирусом COVID-19 — это после нескольких недель и даже месяцев, когда, казалось бы, кривая пошла вниз. Так, 20 сентября прирост составил 6 148 человек, свыше 6 тысяч выявленных было и в предыдущие дни. И, что важно, при этом вылечились только 2 616 пациентов, то есть динамика активных случаев заболевания становится положительной — 3,5 тысячи в сутки.

Общее же число заразившихся уже превысило 1 млн россиян и составляет к настоящему моменту 1 109 595 человек, из них 911 тыс. вылечились. Это 3,5% от числа всех зараженных коронавирусом в мире (31 миллион человек по данным ВОЗ).

Умерли в России от нового вируса с начала пандемии почти 20 тысяч — точнее 19 489 человек или 2% от умерших по всему миру (957,9 тысячи на данный момент). РФ занимает в списке стран с наибольшим числом зараженных 4-е место. Лидируют США (более 6 млн зараженных), Индия с ее почти пятью миллионами заболевших и Бразилия, где выявлено к концу сентября более 4 млн носителей коронавируса. По смертности РФ занимает 12-е место, в первой тройке — все те же США, Бразилия, Индия.

На 21 сентября в Татарстане зарегистрирован 7 021 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 5 905 человек. Фото mos.ru

В Татарстане никакого роста нет — как, впрочем, и снижения числа заболевших

При этом, если говорить только о Татарстане, то во второй половине сентября ни о какой «второй волне коронавируса» говорить не приходится. С другой стороны, нельзя говорить и о спаде выявления числа новых зараженных. Например, 13 сентября Минздрав РТ сообщал о 23 новых случаях COVID-19 (21 — контактные, а не завозные). К тому моменту было зарегистрировано 6 835 случаев «ковида» в Татарстане, а выздоровели 5 636 человек. 14 сентября — выявили 23 новых зараженных, затем снова 22, потом 20, 17 сентября — 23 новых случая COVID-19 (по-прежнему большинство, то есть 21, контактные). 18 и 19 сентября выявили по 25-26 новых случаев, однако 20 сентября опять зарегистрировали только 23, а 21 сентября объявили о 24 новых случаях.

На 21 сентября в Татарстане зарегистрирован 7 021 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 5 905 человек.

Причина роста числа заболевших — в сезонном гриппе и ОРВИ. До марта 2021 года маски снимать не стоит

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Минздрава Татарстана Дмитрий Лопушов объяснил «Реальному времени», что говорить о «второй волне» эпидемии коронавируса вообще некорректно, а рост числа выявленных зараженных объясняется сезонностью других заболеваний:

— Говорить о вторых волнах не совсем правильно. Эпидемиологический процесс коронавируса — он у нас продолжается! Он никуда не делся. Но сейчас начинается сезон подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ. И этот сезон наслоился на продолжающийся процесс коронавирусной инфекции.

Как лучше вести себя и относиться к этому обычным людям? Все ограничительные мероприятия — как в отношении ношения масок, пользования антисептиками, так и пожеланий избегать мест массового скопления людей — они остаются, предупредил Дмитрий Лопушов.

— Социальная дистанция, ношение масок, применение препаратов для профилактики гриппа и ОРВИ, вакцинация против гриппа, — такой список рекомендаций посоветовал соблюдать главный эпидемиолог Татарстана. — И ограничительные меры будут не только до конца года, а до марта 2021 года. Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ будет продолжаться до конца года, во-первых. Во-вторых, будет традиционный подъем заболеваемости гриппом — обычно на второй неделе января, который длится примерно до марта.

В каких странах уже ввели новые жесткие меры в ответ на всплеск заболеваемости

Первыми на возвращение сентябрьской статистики к весенним показателям пандемии обратили внимание в ВОЗ, очень скоро в двух европейских странах — Австрии и Чехии — поспешили объявить о начале «второй волны» эпидемии. В Иране сначала заявили, что их вторая волна накрыла еще в июне, но недавно иранский Минздрав вынужден был признать, что число новых случаев заражения коронавирусом достигло самого высокого показателя как раз с июня — 3 341 зараженный за сутки (всего — 425,8 тыс. зараженных).

Армения закрыла границы до 2021 года, ограничив массовые мероприятия. Израиль же первым рискнул вернуть жесткие карантинные меры, закрыв все работавшие после локдауна предприятия (за исключением жизненно важных) и ограничил прогулки. Но эти решения израильских властей предсказуемо вызвали жесткую критику среди религиозных и довольно влиятельных в стране групп. А ведь именно ультра-ортодоксальные иудеи отдали большинство голосов на выборах нынешнему лидеру Израиля Беньямину Нетаньяху. Они особенно недовольны потому, что не смогли справить еврейский Новый год, Рош ха-Шана, в широком семейном кругу.

Остальные страны тем не менее осторожны в этом вопросе, стремясь избежать локдауна, уже вызвавшего у населения из-за снижения доходов, безработицы и ограничения свободы передвижения сильнейший рост недовольства собственными правительствами во многих странах, особенно в США и Великобритании, лидеры которых Дональд Трамп и Борис Джонсон не готовы злить своих граждан еще раз.

Экономисты же предупреждают, что вторая волна, даже без учета локдауна — введут его вновь большинство стран или нет, приведет к падению мирового ВВП на 7,5% (об этом заявил глава Организации экономического сотрудничества и развития Хосе Анхеля Гурриа). К слову, по данным ООН, ущерб от пандемии уже предварительно оценивается в $11 трлн, но он может и удвоиться, считают эксперты организации.

Американский президент отказался поддержать национальный мандат на обязательное ношение масок и проводит крупные политические митинги, на которых лишь немногие эти маски носят. Фото facebook.com/WhiteHouse

Американский коронакризис и скепсис властей по отношению к прогнозам медиков

Несмотря на утешительную статистику Татарстана и уверения российских властей, в мире ситуация не такая обнадеживающая. Вчера, например, США преодолели психологически значимый порог в 200 тысяч смертей от коронавируса, что в два раза больше, чем в Индии. Ежедневно в Америке умирают в среднем по 800 человек, хотя это и заметно меньше, чем в апреле, когда умирали ежедневно по 2,8 тысячи.

Reuters пишет при этом, что Трамп до сих пор скептично оценивает предостережения ученых. Хотя напомним недавний скандал, сам он еще в феврале понимал, что коронавирусная эпидемия будет опаснее гриппа, но не стал, по его собственным словам, вызывать панику среди населения. Американский президент отказался поддержать национальный мандат на обязательное ношение масок и проводит крупные политические митинги, на которых лишь немногие эти маски носят.

Однако фондовые индексы США в понедельник упали — как из-за роста числа заболевших, так и все-таки из-за опасений введения новых ограничений. Отметим, что американские власти не ждут вакцины до начала 2021 года.

«Вторая волна» далеко не везде в мире

Не стоит также думать, что так называемая «вторая волна» фиксируется во всех странах без исключения. В Австралии, например, напротив, власти в понедельник сообщили о наименьшем росте новых зараженных за последние 3 месяца, хотя в самой «горячей точке», в Виктории, ослаблять ограничения не планируют. В то же время власти Мадрида уже обратились за помощью к армии для борьбы со всплеском коронавируса в столице Испании (которая, напомним, одна из наиболее пострадавших стран в Европе от пандемии): чиновники приказали частично заблокировать некоторые бедные районы города, что вызвало протесты населения на минувших выходных.

Великобритания также находится на критическом этапе пандемии COVID-19 и, вероятнее всего, страну ждет «очень тяжелая зима», в случае же отмены ограничений ежемесячно будут заболевать по 50 тысяч человек, предупреждают сами же английские власти. А чешское правительство для борьбы со всплеском числа новых заболевших вчера предложило отправить прежнего министра здравоохранения в отставку, назначив на его пост эпидемиолога. До сих пор Чехия не входила в число наиболее пострадавших стран Европы, таких как Италия, Испания или Великобритания, однако после снятия ограничений в сентябре почувствовала резкий рост числа заболевших, особенно на прошлой неделе. Всего, по данным New York Times, рост эпидемии зафиксировали в последние дни в 73 странах.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для введения новых ограничений по коронавирусу. Фото kremlin.ru

Российские власти не собираются вводить новые ограничительные меры

В России власти тоже стараются не вызывать паники, глава Рособрнадзора Анзор Музаев, например, выразил надежду, что «никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет». Сейчас под наблюдением остается 242 тысячи больных ковидом, проведено более 43 млн исследований.

Больше всего зараженных зафиксировано в Москве, там же отмечают и самый большой прирост новых случаев коронавируса — 915 за 20 сентября (при общем числе 277,4 тыс.). В числе неблагополучных регионов Санкт-Петербург (более 200 новых заболевших — всего почти 41 тыс.), Московская область (почти 200 новых заболевших при 71,7 тыс. зараженных с начала пандемии), Ростовская область (177 при 20,2 тыс.) и Нижегородская (162 при 31 тыс.).

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не видит причин для введения новых ограничений по коронавирусу. 21 сентября по итогам встречи с директором Европейского регионального бюро ВОЗ она заявила, что эпидемиологическая ситуация в России стабильна, «несмотря на рост числа новых случаев заболевания коронавирусом». «Рост связан с началом респираторного сезона в стране», — объяснила Попова, подтверждая слова эпидемиолога Татарстана Дмитрия Лопушова. В Роспотребнадзоре также заверили, что подобное развитие событий предполагали именно во второй половине сентября и были готовы к росту числа выявляемых зараженных.

Отметим, что, по наблюдениям газеты «Реальное время», большинство российских вирусологов, активно комментировавших ход эпидемии в первые месяцы, сегодня наотрез отказываются комментировать очередные опасения по росту числа заболевших. Тема «второй волны эпидемии», как и коронавируса, набила оскомину, эксперты, да и большая часть населения, от этой темы устали. Что, конечно, вовсе не означает, что никакой эпидемии больше нет или она пошла на спад.

Сейчас, после возвращения людей на работу, в школы и институты и снятия части ограничений, возобновились и даже усилились контакты, говорит Бутенко. Фото Максима Платонова

Эксперт: вернулись из отпусков и с каникул — отсюда и всплеск заболеваемости

Профессор-вирусолог, руководитель лаборатории биологии и индикации арбовирусов московского НИИ вирусологии им. Д.И. Ивановского Александр Бутенко тоже не разделяет опасений по поводу именно «второй волны». Как рассказал он «Реальному времени», происходящее сегодня — лишь продолжение первой волны. Пандемия, заверил он, нигде не закончилась.

— Калькуляция вируса очень активна в популяции людей. Сейчас, после возвращения людей на работу, в школы и институты и снятия части ограничений, возобновились и даже усилились контакты. Поэтому причина роста заболеваемости — абсолютна ясна, и, вообще говоря, этого и следовало ожидать, никаких хитростей здесь нет, впрочем, как и ничего угрожающего, особенно для России. Есть ряд стран, такие как Бразилия, Индия, которые позднее вовлеклись в пандемию, у них эпидемиологический процесс разворачивается естественно, — объяснил он.

Меры безопасности, которые до недавних пор применялись, показали свою эффективность — масочно-перчаточный режим в местах скопления людей, социальное дистанцирование, 14-дневный карантин по возвращении из-за рубежа или контактов с больным человеком, сведение к минимуму общения с пожилыми людьми — все это действовало и продолжает действовать, согласен Бутенко с Дмитрием Лопушовым. При этом устраивать «массовые забеги марафонские и в принципе любые массовые мероприятия, причем дважды в месяц, когда собираются в одном месте 25 тысяч человек, это вызывает сомнения», считает вирусолог. Напомним, 24 августа прошел ночной забег в Москве с 8 тысячами участников, а 20 августа — марафон с 25 тысячами легкоатлетов.

— Люди стоят без масок, плечом к плечу, наверняка, среди них есть и инфицированные, носители вируса. И это, я думаю, лишнее, можно было бы отложить, — посоветовал вирусолог.

На третьем этапе испытаний изучается эффективность вакцины. Фото mos.ru

Что с вакциной: ВОЗ уже поблагодарил за нее Россию, хотя она еще не прошла всех испытаний

Российским властям, казалось бы, проще — они уже заявили о том, что для борьбы с инфекцией вирусологи Центра им. Гамалеи разработали вакцину под названием «Гам-Ковид-Вак» (торговая марка — «Спутник V»). И зарегистрировали ее 11 августа — пока препарат проходит так называемый финальный, или третий, этап испытаний, в нем должны принять участие до 40 тыс. добровольцев, а первые партии препарата тем временем отправили в российские регионы, чтобы «отработать логистические цепочки». На третьем этапе испытаний изучается эффективность вакцины — к примеру, на первом этапе испытания проверяется, конечно, ее безвредность. Клинические испытания планируют завершить к 30 сентября.

Хотя российская вакцина вызвала споры и даже сомнения в ее эффективности, представляется маловероятным, что власти РФ будут рисковать собственной экономикой и масштабными человеческими потерями лишь ради престижной попытки первыми разработать и применить вакцину от коронавируса (в случае неэффективной и фейковой вакцины стоит опасаться и опасных побочных эффектов — которые тоже ударят по престижу страны).

К тому же в ВОЗ вчера уже официально поблагодарили Россию со создание вакцины от COVID, глава европейского бюро Ханс Клюге даже выразил уверенность, что вакцина «Спутник V» успешно пройдет третий этап испытаний. Одновременно о завершении первой стадии испытаний своей разработанной вакцины объявил и Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» (всего в РФ сейчас разрабатывается 26 вариантов вакцины от коронавируса).