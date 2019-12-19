Татарстанские наркологи готовятся к всплеску алкогольных отравлений на Новый год

Врачи предупредили, чем грозит период «длительного алкогольного безделья» в праздники

Количество отравлений со смертельным исходом в новогодние праздники возрастает почти в четыре раза, констатируют эксперты татарстанского Минздрава. Медучреждения в эти дни переходят на усиленный режим работы. Сегодня на брифинге в Казани медики рассказали, чем могут грозить даже малые дозы алкоголя и почему из категории несовершеннолетних в больницу гораздо чаще попадают маленькие дети, нежели подростки. Подробнее — в материале «Реального времени».

Новогодние пики

Главный детский психиатр-нарколог Минздрава РТ (перед журналистами, впрочем, он отвечал и за взрослую наркологию) Степан Криницкий продемонстрировал сегодня прессе графики из многолетнего исследования профессора Александра Немцова — ведущего российского эксперта в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики. Графика два — на первом статистика убийств в течение года и в новогоднюю ночь в России, на втором отображена статистика смертей от отравлений. Оба — с ярко выраженными новогодними пиками.

Согласно первому графику, ежедневно в России совершаются около 60 убийств в год, 1 января этот показатель возрастает до 230 случаев — то есть почти в четыре раза. Меньшие пики наблюдаются 7 и 14 января, а также 20 января. Такие же пропорции наблюдаются на графике смертей от отравлений.

— Пики всегда связаны с праздниками, периодами «длительного безделья», когда человек, не привыкший проводить свободное время, занимаясь каким-то хобби, проводит его в застольях — говорит Криницкий.

Степан Криницкий продемонстрировал сегодня прессе графики из многолетнего исследования профессора Александра Немцова — ведущего российского эксперта в области проблем алкогольной смертности и алкогольной политики

Но в Казани ситуация, похоже, отличается — по крайней мере в области отравлений. Главный токсиколог Минздрава РТ Алия Насибуллина констатирует уже не столь значительный рост зарегистрированных с отравлениями — 10—15% по поступившим в стационар. Правда, позже приводит уже конкретные числа: в среднем за месяц в ее отделение токсикологии в Казани поступают около 20 пациентов, а только за новогодние праздники — свыше 50.

— В новогодние праздники пациенты поступают в тяжелом состоянии. При острых отравлениях этанолом есть высокие риски обморожения, общего переохлаждения на улице. Контроль за потреблением алкоголя у пациентов в опьянении притупляется, и риски возникновения таких последствий, как обморожение, высоки. И не будем забывать о суррогатах алкоголя, когда пациенты пытаются найти любой алкоголь, покупают его с рук — в таком случае высок риск летального исхода.

За последние пять лет в Казани зафиксировали только один случай смерти от отравления алкоголем в новогодние праздники, добавляет Насибуллина. Пациент также поступил в тяжелом состоянии с переохлаждением, его привезли с улицы. Этот человек не был бездомным — просто перебрал и «выключился».

Алия Насибуллина констатирует уже не столь значительный рост зарегистрированных с отравлениями — 10—15% по поступившим в стационар

Миф о безопасном алкоголе

Криницкий, предвосхищая популярный вопрос перед новогодним застольем, заявляет журналистам: никаких «полезных» и «допустимых» доз алкоголя не существует и рекомендовать какую-то дозу в качестве таковой Минздрав не может. Да и поиск такой дозы ни к чему хорошему не ведет.

— Одна из категорий населения, которая вне рисков возникновения алкоголизма, — те, кто плохо переносит алкоголь. Для них алкоголь не является радостью. А кто находит для себя оптимальную дозу и чувствует положительные эмоции от употребления — то алкоголь для него приятен и требует повторения. А там идет частое употребление, систематическое употребление — первые шаги к алкогольной зависимости.

Его поддержала главный кардиолог Минздрава РТ Зульфия Ким: по ее словам, проблемы с сердцем могут начаться с любой, даже совсем небольшой дозы алкоголя.

Так, от употребления повышается артериальное давление, что может привести к любым возможным осложнениям гипертонического криза. По словам Ким, сейчас порядка 40% пациентов с инсультом — это те, кто страдает алкоголизмом. Кроме того, больше половины алкоголиков страдают гипертонией, которая является фактором риска для других негативных изменений в работе сердца. Например, к алкогольной (токсической) кардиомиопатии, когда сердце перестает работать в полную силу.

Кроме того, на фоне приема алкоголя даже у молодого и здорового человека может развиться нарушение ритма сердца — мерцательная аритмия. Также возрастает риск внезапной сердечной смерти — она происходит без каких-либо внешних признаков, и пациентов не всегда удается спасти.

— Та доза алкоголя, которая может привести к серьезному, фатальному поражению сердечно-сосудистой системы, — она не прогнозируется. Это может случиться и при минимальной дозе, — заключает Ким.

По словам Ким, сейчас порядка 40% пациентов с инсультом — это те, кто страдает алкоголизмом

Шампанское детям не игрушка

Прозвучал вопрос и о случаях детских отравлений — часто ли в новогодние праздники в токсикологию поступают несовершеннолетние? Действительно, поступают чаще, чем обычно, но большинство из них — не подростки, которым удалось выпить втайне от родителей.

По словам Криницкого, гораздо чаще в праздники происходят «случайные» отравления — когда родители не уследили за маленькими детьми за общим новогодним столом, и те нечаянно выпили спиртное, а отравления у детей наступают при гораздо меньшей дозе, чем у взрослых. В этой связи он порекомендовал организовывать для детей отдельный стол, где спиртного не будет даже поблизости.

— Сейчас идет разговор о запрете детского шампанского, мы также этот запрет поддерживаем. Эти все ритуалы, связанные с употреблением алкоголя, вызывают паттерн или психологический механизм потребителя алкоголя. Закладывать его изначально в детях нет никакого смысла.

Сухой закон и борьба с похмельем

Естественно, что новогодние праздники ни Криницкого, ни других экспертов совсем не радуют — они честно признаются, что лучше бы россияне отдыхали поменьше. Тем более что медучреждения в эти дни не отдыхают, а, наоборот, работают в усиленном режиме.

При этом, по мнению Криницкого, введение сухого закона на Новый год, как намереваются сделать в соседней Башкирии, в Татарстане пока невозможно.

Новогодние праздники ни Криницкого, ни других экспертов совсем не радуют — они честно признаются, что лучше бы россияне отдыхали поменьше. Фото Максима Платонова

— С подобными инициативами у нас иногда выходят некоторые депутаты, особенно представители мусульманской общественности. Но наше руководство отвечает за многонациональную республику, поэтому в условиях Татарстана такой запрет не может быть введен.

Сами медработники также стараются не выпивать на Новый год. «Как только выпьешь бокал шампанского — обязательно тут же вызовут на работу», — делится наблюдением Насибуллина.

Криницкого также спросили о том, как бороться с похмельем, но ожидали явно не этого ответа:

— Похмелье если есть, это практически заведомая диагностика хронического алкоголизма. Человеку прямая дорога к нам, чтобы провести диагностику, выявить степень алкоголизма, решить, какие можно предпринять меры, — заявил психиатр-нарколог.

Впрочем, если с утра просто голова болит и возникает чувство дискомфорта, вызванное разовым употреблением спиртного, — это не похмелье, а последствие интоксикации, добавил эксперт.