Даешь национализацию: что изменилось в 12-й горбольнице по возвращении из частных рук

Надежды, что врачи сами заработают на жизнь, не оправдались, а госпрограммы позволили увеличить зарплаты и запланировать ремонт

Как выяснило «Реальное время», руководство вновь национализированной казанской 12-й горбольницы строит большие планы — расширить поликлинику, построить удобную парковку для посетителей и максимально увеличить количество медицинских услуг, доступных в рамках ОМС. Подробнее о финале больничного эксперимента продолжительностью почти в 30 лет, деталях и последствиях «расприватизации» старейшего медучреждения Авиастроительного района и перспективах развития клиники — в нашем материале.

Доступ к бюджетным деньгам и госпрограммам открыт



После того, как с этого года казанская горбольница №12 вновь стала государственной, ей выделили из бюджета дополнительное финансирование на ремонт кровли — 20 млн рублей, сообщил «Реальному времени» исполняющий обязанности главного врача ГАУЗ «Городская клиническая больница №12" Рамиль Ахметов. По его словам, на эти деньги будет проведена полная реконструкция кровли на площади свыше 3,5 тысячи кв. м. Это все лечебные корпуса, исключая хирургический, где кровля металлическая.

На этом преференции от «расприватизации» не заканчиваются. Благодаря тому, что после возвращения под крыло государства медучреждению стало доступно участие в госпрограммах, появился шанс увеличить площадь поликлиники сразу на 3 тысячи квадратных метров, а также построить хорошую парковку для посетителей:

— Много лет на территории больницы стоит недостроенный корпус. Мы провели экспертизу, и выяснилось, что это здание достраивать нельзя, оно по соображениям безопасности подлежит демонтажу. Мы планируем его разобрать и построить на этом месте дополнительное здание для поликлиники. Что же касается парковки, то мы готовы пожертвовать под эти цели наши гаражи, а также договориться с городом о реконструкции дороги по Лечебной улице — с тем, чтобы тротуар там остался только один — со стороны поликлиники, а на противоположной стороне было организовано парковочное пространство с расположением автомобилей под углом к краю проезжей части.

Рассчитывают в больнице теперь и на капитальный ремонт, которого здесь не было более 20 лет — все время, пока клиника значилась частной.

— Мы надеемся, что теперь нас включат в государственную программу капитального ремонта — это касается и поликлиники, и стационара, — говорит Ахметов. — Последние 20 лет здесь частично ремонтировались фасады, менялись окна, система отопления, но все делалось фрагментарно, поскольку учреждение располагало ограниченными средствами. А ведь куда эффективнее выполнить все работы в комплексе!

Много лет на территории больницы стоит недостроенный корпус. Фото: Максим Платонов

Небывалое дело — премия



— С 1 января, как и все государственные автономные учреждения, мы получаем дополнительные выплаты, полагающиеся амбулаторно-поликлиническим службам. Это хорошая добавка к зарплате врачей, средних медицинских работников и санитарок, — рассказал Рамиль Ахметов о том, что считает одним из главных результатов смены формы собственности больницы. — Частные медицинские организации, которые обслуживают большое количество населения по полисам ОМС, например, КДЦ, клиника «Спасение», клиника Латыпова, их не получают и вынуждены доплачивать работникам из собственных средств.

Размер выплат существенный — 14,5 тыс. рублей врачам, 6,5 тыс. — среднему медицинскому персоналу и 4,5 тыс. руб. санитаркам, а в целом на больницу — это 500-550 тыс. рублей ежемесячно.



— Кроме того, у нас появился резерв дополнительных средств для стимулирования сотрудников при полном выполнении государственного задания и достижении заданных критериев эффективности работы поликлиники и стационара. По итогам первого квартала 2023 года мы планируем выплатить премию, чего в прошлом году не было.



Надеются в больнице и на капитальный ремонт, которого там не было более 20 лет — все то время, пока клиника значилась частной. Фото gkb12.ru

«Максимально расширяем доступность бесплатных услуг»

На «сложный» вопрос об отделении платных услуг, куда, как утверждали в прошлые годы пациенты 12-й больницы, их направляли на обследования, которые можно провести бесплатно, Рамиль Ахметов ответил:

— Сейчас практически все входит в программу госгарантий, и мы особого упора на развитие платных услуг не делаем. Если будет хорошее государственное финансирование, необходимости искать таким образом дополнительные источники для приобретения оборудования и капитального ремонта не будет. Поэтому мы сейчас максимально расширяем доступность бесплатных видов медицинской помощи и обследований — добиваемся, чтобы не было очередей, например, на УЗИ, ФГДС под анестезией. Мы стремимся максимально расширить спектр услуг, которые оказываются по полисам ОМС и снижаем долю платных.

Но отделение платных услуг в 12-й горбольнице не закроется. Пока на ее территории сосуществуют две организации — акционерное общество, акционером которого выступает государство в лице Минзеимущества РТ и государственное автономное учреждение здравоохранения, между которыми заключен договор. АО пол этому договору выполняет роль посредника — рекламирует платные медицинские услуги, заключает с пациентами договоры, обеспечивает взаимодействие с ними, а ГАУЗ услуги оказывает.



— При этом, если мы будем оказывать платные услуги, и какие-то деньги будут зарабатываться, мы будем их направлять в первую очередь на повышение заработной платы работников, — подытожил руководитель клиники.

Фото: Максим Платонов

Эксперимент на выживание



Горбольницу № 12 сделали частной в 1994 году — это был своего рода эксперимент в поисках способа выживания медучреждений в условиях навалившегося на страну «дикого капитализма» и тотальной нехватки средств в бюджете на финансирование медучреждений. И на первых порах эксперимент этот был признан удачным: в клинике появились платные услуги, а у сотрудников появились деньги не только на хлеб, но и на масло.

Идеологом перехода медучреждения на коммерческие рельсы выступил тогдашний главврач 12-й Тауфик Сафин, под его же руководством были не только открыты комфортные платные палаты, но и появились новые виды услуг. К примеру, лично главврачом была разработана платная программа похудения в стенах учреждения — с грамотно выстроенным лечебным голоданием и способствующими потере веса процедурами.

Идеологом перехода медучреждения на коммерческие рельсы выступил тогдашний главврач 12-й Тауфик Сафин. Фото evening-kazan.ru

В интернете не удалось найти данные о том, каково было распределение долей государства и частных акционеров ОАО «ГКБ № 12» на момент его регистрации в июле 1994 года. А в списке аффилированных лиц на 1 апреля 2004 года держателем 60% акций выступает Комитет по управлению коммунальным имуществом г. Казани, 1,79% принадлежат Тауфику Сафину, 0,93 % — Борису Киму, а еще 0,63% — Ильшату Сагитову. Незначительное количество акций было распределено между членами трудового коллектива больницы.



В 2013 году при неизменной доле муниципалитета в 60% доля семьи гендиректора в капитале ОАО «ГКБ №12» Тауфика Сафина выросла до 8,62 %, а Сагитов и Ким исчезли из списка аффилированных лиц.

В 2015 году кресло гендиректора ОАО занял Рамиль Ахметов. А к 2018 году в списке аффилированных лиц доля Тауфика Сафина составляла 4,31%, доля его заместителя по лечебной части Васили Хадеевой — 0,21%. Наконец, в 2022 году 99,098 % акций было сосредоточено у Минземимущества РТ, а доля Тауфика Сафина уменьшилась до символических 0,00002%.

Фото: Максим Платонов

«Со временем будет ликвидировано»

Как выяснило «Реальное время», после дополнительной эмиссии акций, после чего акционерам-физлицам было предложено в течение полугода выкупить 40 % акций. Они отказались, и их долю выкупило государство. Затем в соответствии с действующим законодательством был осуществлен принудительный выкуп акций у акционеров, владевших менее чем 5 процентами акций.

— В настоящее время ОАО «ГКБ № 12» — действующее предприятие, — пояснил «Реальному времени» гендиректор компании Рамиль Ахметов. — Если у государства будет желание привлекать через эту организацию средства инвесторов, оно продолжит существование, если нет — в условиях дефицита территории, который не позволяет построить тут частный медицинский центр, я полагаю, что со временем акционерное общество будет ликвидировано.

Немного цифр

На счету у новой структуры — ГАУЗ «ГКБ №12» пока только один госконтракт, заключенный ею в качестве поставщика — с медсканчастью респуликанского МВД, на 100 тыс. рублей. А вот в качестве госзаказчика больница в новом-старом статусе участвовала в 2022-2023 гг. в 55 закупочных процедурах и заключила 43 контракта в общей сложности на 52,7 млн. рублей.

Выручка ОАО «ГКБ № 12» за последние пять лет росла вплоть до 2021 года, когда она достигла 106,9 млн. рублей при чистой прибыли 186 тыс. В 2022 году выручка снизилась незначительно — до 102,5 млн., а прибыль упала вдове — до 97 тыс.

Доля госконтрактов в выручке ОАО в течение всего пятилетнего срока неуклонно снижалась. В 2022 году она составила всего 0,6%. А начиная с 2021 года упало количество госконтрактов, в которых ОАО «ГКБ № 12» выступало в качестве заказчика: в 2021 году было заключено 192 контракта на 253,6 млн. рублей. в 2021-м — 140 контрактов на 123,7 млн., с начала 2023-го — всего 6 контрактов общей стоимостью 10,8 млн. рублей.