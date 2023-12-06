«Медицинскими методами предотвратить аборты крайне сложно»

Минздрав РТ объяснился по поводу «давления» на частные клиники, очередей, в которых стоят ветераны СВО, и абортов

Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

О проблемах участников СВО, роддомах и абортах говорили накануне на встрече замминистра Альмира Абашева с представителями некоммерческих и общественных организаций в Общественной палате Татарстана. Эта встреча задумывалась как общение активистов с первым лицом татарстанского здравоохранения, но из-за внезапной простуды Марселя Миннуллина ее провел заместитель. «Реальное время» — о выявленных общественниками болевых точках в работе республиканского Минздрава, предложениях духовных отцов, от которых представителю светской власти пришлось решительно отказаться, и громких последствиях местных инициатив по «народоумножению».

«У ФАС России недостаточно информации»



Уже по завершении официальной части мероприятия Альмир Абашев прокомментировал «Реальному времени» разгорающийся на федеральном уровне скандал из-за слишком большой активности двух российских регионов, направленной на снижение количества абортов.

Напомним, ФАС России проверяет обращение, в котором сообщается о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Минздрава Республики Крым и Минздрава Республики Татарстан, выразившихся в даче указания коммерческим медицинским организациям отказаться от предоставления услуги по искусственному прерыванию беременности, в результате чего обратившиеся за услугой пациенты получают отказы.

А представитель коммерческой клиники на условиях анонимности сообщил на днях нашему изданию о «негласном прессинге» в отношении частных татарстанских клиник, которые проводят манипуляцию по искусственному прерыванию беременности.

— У ФАС России недостаточно информации о том, какие мероприятия нами проводятся, — сообщил «Реальному времени» Альмир Абашев. — Никто никаких рестрикций в отношении частных медицинских организаций не проводит. Мы обратились в органы прокуратуры и Росздравнадзор целью привести порядок оказания помощи организациями всех форм по профилю «акушертво и гинекология» в соответствие с приказом №1130н, чтобы все они работали в соответствии с законом и нормативными документами.

Когда одной веры мало



А на встрече с замминистра вопрос об искусственном прерывании беременности поднял руководитель епархиальной комиссии по вопросам семьи и материнства отец Ярослав (Петрущенков). Он попросил руководство Минздрава рекомендовать направлять на дополнительное обследование женщин, которые по результатам скрининга получили от врачей рекомендацию прервать беременность в связи с выявленными дефектами развития плода. Это предложение представитель православной церкви обосновал тем, что некоторые женщины после таких рекомендаций обследовались в других клиниках с другим результатом и «родили совершенно здоровых детей». А еще предложил вывесить в медицинских учреждениях на видных местах телефоны Епархии и горячей линии ДУМ — с тем, чтобы женщины могли получить консультацию у духовных лиц.

Отец Ярослав (Петрущенков) попросил руководство Минздрава рекомендовать направлять на дополнительное обследование женщин, которые по результатам скрининга получили от врачей рекомендацию прервать беременность. realnoevremya.ru/Инна Серова

— Злободневный вопрос, — заметил Абашев, но уклонился от каких-либо обещаний. — Надо признать, что медицинскими методами предотвратить аборты крайне сложно. Должны решаться социальные вопросы, чтобы женщина приняла решение сохранить ребенка. Сейчас реализуется проект доабортного консультирования…

Не хочешь угодить на вскрытие — иди на диспансеризацию

Не откликнулся в полной мере замминистра здравоохранения и на предложения представителя мусульманской части населения республики — имам-хатыйба мечети «Гаиля» Рустама хазрата Хайруллина. Тот попросил, во-первых, снизить возраст для обрезания до нескольких дней, поскольку младенец «не так ощущает боль», а во-вторых, отказаться от посмертного вскрытия покинувших бренный мир верующих пациентов медучреждений.

— Начну с конца, это большая проблема для жителей сельских районов, которые редко посещают врачей, из-за чего невозможно поставить посмертный диагноз без вскрытия, — пояснил он и дал совет: — Надо ходить на диспансеризацию — и тогда велика вероятность, что не попадешь на секцию.

«Надо ходить на диспансеризацию — и тогда велика вероятность, что не попадешь на секцию». realnoevremya.ru / Инна Серова

Что же касается разрешения проводить обрезание только с 3-летнего возраста и не ранее, то тут, подчеркнул Амир Абашев, «все риски просчитаны»:

— Пока дети не развиты, им операция грозит серьезными осложнениями, вплоть до потерь. Мы не можем скинуть опыт со счетов.

Как пройти вне очереди

В ходе встречи с замминистра представители нескольких организаций неоднократно возвращались к проблеме очередей в медицинских учреждениях, в которых приходится стоять участникам СВО и членам их семей.

Представитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максим Конов первым заговорил о необходимости наладить работу с ветеранами в медучреждениях:

— Не во всех поликлиниках их пускают без очереди, — и выразил озабоченность тем, что проблема будет нарастать: — На начало СВО их было в татарстане 25 тысяч. Не буду говорить, сколько их сейчас, а будет еще больше…

— Нами организована специальная конструкция по взаимодействию с ветеранами боевых действий, — несколько сложновато выразился Альмир Абашев, пытаясь донести простую мысль о том, что ветеранов для обследований, лечения и реабилитации в Татарстане отправляют в два профильных госпиталя ветеранов войн — в Казани и Челнах, где они, по сути, все равны и не имеют друг перед другом преимуществ. И добавил, что в других медучреждениях ветераны томятся «из-за волюнтаризма отдельных медицинских работников», что недопустимо, конечно.

Представитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максим Конов первым заговорил о необходимости наладить работу с ветеранами в медучреждениях. realnoevremya.ru /Инна Серова

Конов также попросил за всех мужчин включить в диспансеризацию обязательное урологическое обследование. Но с этим оказалось сложнее: замминистра заметил, что консультация уролога диспансеризацией предусмотрена, а вот более глубокое обследование полагается лишь тем, у кого к этому обнаружатся показания. Которое, заметим, в рамках диспансеризации просто рекомендуется, а уж записаться и пройти его бесплатно, по полису ОМС — забота пациента, и иногда задача практически невыполнимая.

А в самом конце встречи с замминистра к проблеме очередей перед врачебными кабинетами вернулась представитель Автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Ангелина Галимова. Она замолвила слово не только о стоящих в этих очередях участниках СВО, напомнив, что их много («В РТ около 12 тысяч только мобилизованных!»), но и об их близких.

— Это очень сложно, — заметил Амир Абашев. — Нет нормативных документов, которые определяют, кто эти близкие.

— Мы определяем, люди, — нашлась Галимова. — Это родители. Дети. Братья и сестры.

— Они подлежат внеочередному обслуживанию, — подтвердил замминистра. — Но на руках должен быть документ…