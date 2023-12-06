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«Медицинскими методами предотвратить аборты крайне сложно»

10:01, 06.12.2023 9

Минздрав РТ объяснился по поводу «давления» на частные клиники, очередей, в которых стоят ветераны СВО, и абортов

«Медицинскими методами предотвратить аборты крайне сложно»
Фото: realnoevremya.ru / Инна Серова

О проблемах участников СВО, роддомах и абортах говорили накануне на встрече замминистра Альмира Абашева с представителями некоммерческих и общественных организаций в Общественной палате Татарстана. Эта встреча задумывалась как общение активистов с первым лицом татарстанского здравоохранения, но из-за внезапной простуды Марселя Миннуллина ее провел заместитель. «Реальное время» — о выявленных общественниками болевых точках в работе республиканского Минздрава, предложениях духовных отцов, от которых представителю светской власти пришлось решительно отказаться, и громких последствиях местных инициатив по «народоумножению».

«У ФАС России недостаточно информации»

Уже по завершении официальной части мероприятия Альмир Абашев прокомментировал «Реальному времени» разгорающийся на федеральном уровне скандал из-за слишком большой активности двух российских регионов, направленной на снижение количества абортов.

Напомним, ФАС России проверяет обращение, в котором сообщается о возможных признаках нарушения антимонопольного законодательства в действиях Минздрава Республики Крым и Минздрава Республики Татарстан, выразившихся в даче указания коммерческим медицинским организациям отказаться от предоставления услуги по искусственному прерыванию беременности, в результате чего обратившиеся за услугой пациенты получают отказы.

А представитель коммерческой клиники на условиях анонимности сообщил на днях нашему изданию о «негласном прессинге» в отношении частных татарстанских клиник, которые проводят манипуляцию по искусственному прерыванию беременности.

— У ФАС России недостаточно информации о том, какие мероприятия нами проводятся, — сообщил «Реальному времени» Альмир Абашев. — Никто никаких рестрикций в отношении частных медицинских организаций не проводит. Мы обратились в органы прокуратуры и Росздравнадзор целью привести порядок оказания помощи организациями всех форм по профилю «акушертво и гинекология» в соответствие с приказом №1130н, чтобы все они работали в соответствии с законом и нормативными документами.

Когда одной веры мало

А на встрече с замминистра вопрос об искусственном прерывании беременности поднял руководитель епархиальной комиссии по вопросам семьи и материнства отец Ярослав (Петрущенков). Он попросил руководство Минздрава рекомендовать направлять на дополнительное обследование женщин, которые по результатам скрининга получили от врачей рекомендацию прервать беременность в связи с выявленными дефектами развития плода. Это предложение представитель православной церкви обосновал тем, что некоторые женщины после таких рекомендаций обследовались в других клиниках с другим результатом и «родили совершенно здоровых детей». А еще предложил вывесить в медицинских учреждениях на видных местах телефоны Епархии и горячей линии ДУМ — с тем, чтобы женщины могли получить консультацию у духовных лиц.

Отец Ярослав (Петрущенков) попросил руководство Минздрава рекомендовать направлять на дополнительное обследование женщин, которые по результатам скрининга получили от врачей рекомендацию прервать беременность. realnoevremya.ru/Инна Серова

— Злободневный вопрос, — заметил Абашев, но уклонился от каких-либо обещаний. — Надо признать, что медицинскими методами предотвратить аборты крайне сложно. Должны решаться социальные вопросы, чтобы женщина приняла решение сохранить ребенка. Сейчас реализуется проект доабортного консультирования…

Не хочешь угодить на вскрытие — иди на диспансеризацию

Не откликнулся в полной мере замминистра здравоохранения и на предложения представителя мусульманской части населения республики — имам-хатыйба мечети «Гаиля» Рустама хазрата Хайруллина. Тот попросил, во-первых, снизить возраст для обрезания до нескольких дней, поскольку младенец «не так ощущает боль», а во-вторых, отказаться от посмертного вскрытия покинувших бренный мир верующих пациентов медучреждений.

— Начну с конца, это большая проблема для жителей сельских районов, которые редко посещают врачей, из-за чего невозможно поставить посмертный диагноз без вскрытия, — пояснил он и дал совет: — Надо ходить на диспансеризацию — и тогда велика вероятность, что не попадешь на секцию.

«Надо ходить на диспансеризацию — и тогда велика вероятность, что не попадешь на секцию». realnoevremya.ru / Инна Серова

Что же касается разрешения проводить обрезание только с 3-летнего возраста и не ранее, то тут, подчеркнул Амир Абашев, «все риски просчитаны»:

— Пока дети не развиты, им операция грозит серьезными осложнениями, вплоть до потерь. Мы не можем скинуть опыт со счетов.

Как пройти вне очереди

В ходе встречи с замминистра представители нескольких организаций неоднократно возвращались к проблеме очередей в медицинских учреждениях, в которых приходится стоять участникам СВО и членам их семей.

Представитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максим Конов первым заговорил о необходимости наладить работу с ветеранами в медучреждениях:

— Не во всех поликлиниках их пускают без очереди, — и выразил озабоченность тем, что проблема будет нарастать: — На начало СВО их было в татарстане 25 тысяч. Не буду говорить, сколько их сейчас, а будет еще больше…

— Нами организована специальная конструкция по взаимодействию с ветеранами боевых действий, — несколько сложновато выразился Альмир Абашев, пытаясь донести простую мысль о том, что ветеранов для обследований, лечения и реабилитации в Татарстане отправляют в два профильных госпиталя ветеранов войн — в Казани и Челнах, где они, по сути, все равны и не имеют друг перед другом преимуществ. И добавил, что в других медучреждениях ветераны томятся «из-за волюнтаризма отдельных медицинских работников», что недопустимо, конечно.

Представитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Максим Конов первым заговорил о необходимости наладить работу с ветеранами в медучреждениях. realnoevremya.ru /Инна Серова

Конов также попросил за всех мужчин включить в диспансеризацию обязательное урологическое обследование. Но с этим оказалось сложнее: замминистра заметил, что консультация уролога диспансеризацией предусмотрена, а вот более глубокое обследование полагается лишь тем, у кого к этому обнаружатся показания. Которое, заметим, в рамках диспансеризации просто рекомендуется, а уж записаться и пройти его бесплатно, по полису ОМС — забота пациента, и иногда задача практически невыполнимая.

А в самом конце встречи с замминистра к проблеме очередей перед врачебными кабинетами вернулась представитель Автономной некоммерческой организации «Комитет семей воинов Отечества» Ангелина Галимова. Она замолвила слово не только о стоящих в этих очередях участниках СВО, напомнив, что их много («В РТ около 12 тысяч только мобилизованных!»), но и об их близких.

— Это очень сложно, — заметил Амир Абашев. — Нет нормативных документов, которые определяют, кто эти близкие.

— Мы определяем, люди, — нашлась Галимова. — Это родители. Дети. Братья и сестры.

— Они подлежат внеочередному обслуживанию, — подтвердил замминистра. — Но на руках должен быть документ…

Инна Серова
ОбществоМедицинаВласть Татарстан Министерство здравоохранения Республика ТатарстанДуховное Управление Мусульман Республики ТатарстанТатарстанская митрополия Казанская и Татарстанская епархияАбашев Альмир Рашидович
комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Для уменьшения количества абортов надо сделать доступнее средства концрацепции.
    Для несовершенолетних вообще должны быть бесплатно.
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    Анонимно 06 дек
    Вы видели сколько сегодня стоит пачка этой контрацепции. Во времена моей молодости пачка презервативов стоила копейки, сегодня от 1500 рублей. Не каждый работающий позволит себе такое удовольствие, что уж там про студентов и несовершеннолетних говорить.
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    Анонимно 06 дек
    Об этом и речь.
    Пока предохраняться дорого, никто средства концрацепции покупать не будет.
    Государство должно финансово поддерживать эту отрасль и следить за ценами, как на социально значимые товары.
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    Анонимно 06 дек
    воспитывать надо еще, обязательно
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    Анонимно 07 дек
    Надо.
    Но против природы не попрешь.
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  • Анонимно 06 дек
    воспитывать еще нужно. Контрацепция дорогая, согласна, но урон для здоровья от абортов еще дороже будет. Все дорого, как не посмотри. Но дешевле - купить контрацептив
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    Анонимно 06 дек
    Не для того власть аборты запрещает, чтобы контрацепцию бесплатно раздавать. Задача стоит рождаемость повысить, а не беременность предотвратить. Главное, чтобы после этих инициатив количество детей отказников не увеличилось. Снова детские дома будут переполнены. Родить то можно, как растить в нашей действительности.
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    Анонимно 07 дек
    Решение проблем с рождаемостью - это возврат всех социальных возможностей 80-х годов (с правом на труд, медицину и образование, как тогда). В 80-х рождаемость росла, потому что люди не знали еще, что их "кинут", и у людей была тогда уверенность в будущем для своих семей.
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    Анонимно 07 дек
    Люди закредитованы многие. А если бы этого явления не было, то и рождаемость была бы повыше и сирот усыновляли бы чаще.
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