«Темпы вакцинации в Татарстане такие, что мы можем позволить себе спрогнозировать перебои с вакциной»

Фото: Ринат Назметдинов

В Татарстане вакцинируются уже 18 тысяч человек в сутки

Сработали ли наконец многочисленные призывы татарстанских Минздрава и Роспотребнадзора или же сыграли свою роль меры по обязательной вакцинации определенных категорий — Татарстан вышел на рекордные темпы вакцинации.

Если в начале мая президент Татарстана Рустам Минниханов ставил целью выйти на 10 тысяч вакцинируемых в день, то за минувшие сутки привилось уже 18 тысяч татарстанцев.

Еще накануне руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова сообщала: в Татарстане спрос на вакцины от коронавируса превышает поставки, в некоторых пунктах вакцинации в связи с этим возник ажиотаж. Поэтому республика запросила дополнительные поставки вакцины.

Сегодня же выяснилось: в текущих условиях Минздрав Татарстана не исключает возникновения дефицита вакцины. Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков попросил татарстанцев отнестись к этому с пониманием.

— Есть определенные сложности с вакцинацией с точки зрения наличия вакцины. Мы продолжаем вакцинировать, безусловно, партии поступают, последняя партия «Спутника V» была 7 июля. Мы попали в очень интересную ситуацию, ожидаемую: темпы вакцинации такие, что мы можем позволить себе спрогнозировать перебои с вакциной. Мы очень просим население отнестись к этому с пониманием. Дорогие друзья, поверьте, что система здравоохранения делает все, чтобы минимизировать задержки с поступлением вакцины. Буквально в течение часов после поступления вакцины ее уже развозят по поликлиникам, процесс не останавливается на секунду. На складах у нас не остается ничего — заявил сегодня Жаворонков.

Минздрав Татарстана не исключает возникновение дефицита вакцины. Замминистра здравоохранения республики — начальник Управления здравоохранения Казани Владимир Жаворонков попросил татарстанцев отнестись к этому с пониманием. Фото: Максим Платонов

При этом Жаворонков посетовал — многие из тех, кто получают первый компонент вакцины, по каким-то причинам так и не приходят на вторую прививку. Он напомнил, что иммунитет формируется после второй прививки, и то не сразу, а через 15-20 дней.

— Те слухи, которые муссируются В СМИ, что «я вакцинировался и сразу заболел» — начинаешь проверять и видишь, что в подавляющем большинстве случаев, это либо после первого этапа вакцинации, либо сразу после второго этапа вакцинации, когда не дождались формирования иммунитета в заявленные изготовителем вакцины сроки.

В случае, если после первого компонента произошло заболевание, о том, когда и как лучше продолжить вакцинацию, нужно посоветоваться с лечащим врачом, добавил Жаворонков.

Только «Спутник V»

Если пойти прививаться сегодня — почти со 100% вероятностью привиться можно будет только «Спутником V», следует из слов Жаворонкова. Всего, напомним, в России официально четыре вакцины — «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт», предназначенный по большей части для ревакцинации. «Спутник V» в Татарстане сейчас в достатке, им прививается большая часть населения. «Спутник Лайт», наоборот, еще в регионы не поступал.

«КовиВак» поступает очень ограниченным партиями, как только поступает — сразу же реализуется тем, кто записан листы ожидания, рассказал Жаворонков.

— Если уж хочется привиться «КовиВаком» — пожалуйста, посмотрите, насколько это для вас важно, и является ли это поводом оттягивать вакцинацию? «Спутник V» — очень достойная вакцина — говорил сегодня Жаворонков.

Если пойти прививаться сегодня — почти со 100% вероятностью привиться можно будет только «Спутником V». Фото: Максим Платонов

Тем, кому очень хочется привиться «КовиВаком», Жаворонков попросил звонить в поликлиники и вставать в листы ожидания. Если вдруг в поликлинике откажут в этом — нужно сообщить в республиканский Минздрав.

Поставку «ЭпиВакКороны» ожидают в ближайшие дни, добавил Жаворонков, объем партии не назвал.

Казанцам оказалось комфортнее вакцинироваться в ТЦ

Если на старте кампании по вакцинации Минздрав говорил о не самой высокой популярности пунктов в ТЦ, то сейчас в соцсетях каждый день всплывают фотографии очередей на вакцинацию в торговых центрах Казани. Изменилась сама модель поведения тех, кто идет ваккцинироваться в ТЦ, констатирует Жаворонков.

— Это уже не импульсивный момент, когда «я шел по ТЦ и решил вакцинироваться», как это было в самом начале (поэтому мы и открывали в торговых центрах пункты вакцинации). Часть населения осознанно идет на вакцинацию именно в торговые центры. Мы видим этот тренд, мы стараемся ему соответствовать. […] Это для того, чтобы приблизить население к вакцинации в медицинских учреждениях, если по той или иной причине им не очень хочется в медицинские учреждения не ходить.

В свете этого в столице Татарстана даже открыли новый пункт вакцинации, правда не совсем в ТЦ — в здании «Леруа Мерлен» на Кварталах. В ближайшее время откроется еще несколько подобных пунктов вакцинации. Продолжают работу и мобильные бригады у метро — правда, из-за жары они сейчас только на четырех станциях.

Если на старте кампании по вакцинации Минздрав говорил о не самой высокой популярности пунктов в ТЦ, то сейчас в соцсетях каждый день всплывают фотографии очередей на вакцинацию в торговых центрах Казани. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Как сейчас работают «обязывающие» меры

На этой неделе выяснилось: ряд предприятий Татарстана получили предписания от Роспотребнадзора о вакцинации сотрудников. Всего таких предприятий уже 47, рассказала сегодня замглавы татарстанского управления ведомства Любовь Авдонина. Она назвала такие предписания «точечной мерой», которая применялась и в доковидные времена при обнаружении очагов инфекционного заболевания — например, при выявлении очага кори в организованных коллективах, вакцинироваться должны были остальные члены этого коллектива. Таким образом, постановление означает — в организации уже есть или был очаг ковида.

В таких случаях близкое окружение заболевшего удаляется на изоляцию, а все остальные работники предприятия — именно все, а не какая-либо доля — старше 18 лет, не беременные, не кормящие матери и без противопоказаний, должны вакцинироваться.

— [Требование] организовать вакцинацию прописано четко для руководителей предприятия, как это сделают — решение руководства. Либо приглашается мобильная бригада, либо делаются свободные дни, когда можно пойти и вакцинироваться. Но он (руководитель — ред.) ответственен за исполнение данного постановления.

Если сотрудников не вакцинируют, то законом предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 6.3 КОАП (для юрлиц — штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности до 90 суток).

Кроме того, татарстанский оперштаб ввел еще одну меру ограничительного характера — Роспотребнадзор перестал принимать заявления от общепита на право работать ночью при условии полностью вакцинированного персонала. Пока этот запрет определен на две недели, после оперштаб будет принимать решение: сохранить его в силе или отменить.

Роспотребнадзор перестал принимать заявления от общепита на право работать ночью при условии полностью вакцинированного персонала. Пока этот запрет определен на две недели. Фото: realnoevremya.ru

Те предприятия общепита, кто уже получили разрешение работать после полуночи — это 23 предприятия, из них 15 в Казани — должны принимать новых сотрудников только при наличии сертификата о прививках. А уведомления, которые поступили после запрета, будут рассмотрены в первую очередь после снятия ограничения, сообщила Авдонина.

Также оперштаб теперь согласует за неделю все планируемые в республике мероприятия. По словам Авдониной, отказали в согласовании пока только одному заявителю — кому именно, осталось неизвестным.