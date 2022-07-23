Татарстанцы после коронавируса охотнее идут в поликлиники, нежели на реабилитацию в стационары

Фото: Ринат Назметдинов

Пик пришелся на 2021-й

Система здравоохранения Татарстана уже два года занимается медицинской реабилитацией пациентов, переболевших коронавирусом — она проходит в три этапа. Первый осуществляется в условиях временных инфекционных госпиталей, и статистики по нему нет. А второй этап с 2020-го в условиях круглосуточных стационаров прошли 518 человек, третий в условиях дневных стационаров — более 6,3 тысячи, подсчитало «Реальное время» на основе данных министерства здравоохранения республики.

Из полутысячи татарстанцев, прошедших второй этап медицинской реабилитацией после коронавируса, 129 сделали это в первый год пандемии — в 2020-м. Большая часть — 322 человека — прошли ее в прошлом году. За первые шесть месяц этого года второй этап реабилитации осилили 67 пациентов.

Самое большое число татарстанцев, прошедших третий этап медицинской реабилитации, пришлось на прошлый год — 4 208. В первый пандемийный год их количество составило 1 437, а за первую половину 2022-го — 856.

Фото: Ринат Назметдинов

Некоторые жители Татарстана после того, как переболели COVID-19, проходили восстановительное лечение по месту жительства в амбулаторно-поликлинических отделениях. При этом использовались методы и средства медицинской реабилитации.

Так, в 2020 году восстановительное лечение по месту жительства прошел 4 901 татарстанец. В прошлом году это число оказалось почти в три раза больше — 11 850 пациентов. Данных за текущий год Минздрав Татарстана не предоставил, однако, судя по цифрам, такое лечение все равно популярнее стационарного.

Число медорганизаций II этапа реабилитации сократилось в два раза

В 2021-м второй этап медицинской реабилитации пациентов, перенесших пневмонию, вызванную COVID-19, осуществлялся в круглосуточных стационарах четырех медучреждений. В этом году она проводится в круглосуточных стационарах двух организаций — Городской клинической больнице №7 в Казани и столичного санатория «Нехама».



Фото: Ринат Назметдинов

Третий этап медицинской реабилитации в 2021-м проводился в дневных стационарах семи медучреждений. В этом году ей занимаются дневные стационары пяти объектов здравоохранения — казанской горполиклиники №21, Госпиталя для ветеранов воин и горбольницы №7 в Набережных Челнах, Нижнекамской центральной районной многопрофильной больницы и Альметьевской горполиклиники №3. Также третий этап с 2022-го практикуется на базе 17 медорганизаций с лицензией на медицинскую реабилитацию в амбулаторных условиях.

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Татьяна Демина