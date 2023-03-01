Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин избавился от приставки и.о.

Министром здравоохранения Татарстана назначен Марсель Миннуллин. До сегодняшнего дня он занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности.

Указ о назначении Марселя Миннуллина главой Минздрава Татарстана подписал раис республики Рустам Минниханов. Документ датирован 1 марта.

В качестве исполняющего обязанности министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина представили 6 февраля этого года. До этого он работал первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.



Фото: пресс-служба Минздрава Татарстана

Марсель Миннуллин на посту министра здравоохранения Татарстана сменил Марата Садыкова. Он умер 29 января на 54-м году жизни.

Как писало «Реальное время», выбор в пользу Марселя Миннуллина сделан по двум причинам. Во-первых, РКБ первой в российской системе здравоохранения удостоилась международного сертификата HIMSS, превратившись в цифровую клинику. Во-вторых, РКБ стала одним из признанных центров трансплантологии, отмечают источники. Эти успехи достигнуты при нынешнем главвраче РКБ Рафаэле Шавалиеве, чьей правой рукой является Марсель Миннуллин (Шавалиев также был в числе потенциальных кандидатов на пост министра).

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Татьяна Демина