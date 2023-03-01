Министр здравоохранения Татарстана Марсель Миннуллин избавился от приставки и.о.
Министром здравоохранения Татарстана назначен Марсель Миннуллин. До сегодняшнего дня он занимал эту должность в качестве исполняющего обязанности.
Указ о назначении Марселя Миннуллина главой Минздрава Татарстана подписал раис республики Рустам Минниханов. Документ датирован 1 марта.
В качестве исполняющего обязанности министра здравоохранения Татарстана Марселя Миннуллина представили 6 февраля этого года. До этого он работал первым заместителем главного врача по медицинской части Республиканской клинической больницы.
Марсель Миннуллин на посту министра здравоохранения Татарстана сменил Марата Садыкова. Он умер 29 января на 54-м году жизни.
Как писало «Реальное время», выбор в пользу Марселя Миннуллина сделан по двум причинам. Во-первых, РКБ первой в российской системе здравоохранения удостоилась международного сертификата HIMSS, превратившись в цифровую клинику. Во-вторых, РКБ стала одним из признанных центров трансплантологии, отмечают источники. Эти успехи достигнуты при нынешнем главвраче РКБ Рафаэле Шавалиеве, чьей правой рукой является Марсель Миннуллин (Шавалиев также был в числе потенциальных кандидатов на пост министра).
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