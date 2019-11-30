События недели: мега-парк в Альметьевске, эхо «Адмирала» и приговор по делу о крупнейшей взятке

Чем запомнились татарстанцам уходящие 7 дней

Фото: Ирина Плотникова

На минувшей неделе стало известно, что в Татарстане затевается мега-проект по благоустройству — в Альметьевске планируется облагородить сразу 1 700 га территории. Кроме того, казанцы жаловались на запрет на посещение больниц без справки о прививке кори, экс-чиновник, получивший крупнейшую в истории Татарстана взятку, был приговорен к 4 годам колонии, а осужденные по делу о пожаре в ТК «Адмирал» начали выходить на свободу. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Альметьевск — город-сад

В Татарстане планируется запустить рекордный по масштабам проект благоустройства: в Альметьевске появится мега-парк площадью 1 700 гектаров. В эту зону попадут водохранилище на реке Степной Зай и прилегающие к нему земли.

Помощник президента РТ Наталия Фишман-Бекмамбетова рассказала, что помимо парка здесь должны появиться рекреационная набережная, деловая и жилая зоны, где застройка «не вредит экологии и не нарушает целостность объекта».



Первые освободившиеся по делу «Адмирала»

Во вторник из двух казанских СИЗО вышли на свободу четверо осужденных по делу о пожаре в ТК «Адмирал», произошедшем в 2015 году. Все они оказались «пересидевшими»: у троих сроки заключения истекли 5-6 месяцев назад, еще одна находилась в заключении на неделю дольше срока, установленного судом.

Освободились экс-сотрудница Госстройнадзора РТ Галия Исаева, бывший пристав Минзиля Сафина, бригадир рабочих Альберт Халиков и рабочий Фердинант Ульданов.



«Реальный рейтинг»

В пятницу вечером в Казани состоялась третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг». Из 90 крупнейших компаний Поволжья аналитическая служба «Реального времени» выбрала лидеров в 9 номинациях.

Состоялась третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг». Фото Максима Платонова

В пяти из них награду получили татарстанские компании. Чувашия представлена в двух, Башкирия отличилась в номинации «Телекоммуникации и связь», а Нижегородская область — в «Фармакологии».

Казанские больницы опасаются кори

В казанские больницы перестали допускать к пациентам посетителей без справки о прививке от кори. В Минздраве РТ «Реальному времени» пояснили, что меры законны и направлены на защиту больных. Издав соответствующий приказ, министерство рассчитывает не допустить в стационары вирус.

В ведомстве заверили, что слухи об эпидемии не имеют под собой почвы. По-прежнему в республике зарегистрированы два случая заражения, еще четыре — под вопросом. Запрет на допуск в больницы непривитых пациентов и посетителей будет снят максимум в первой декаде декабря.



Издав соответствующий приказ, министерство рассчитывает не допустить в стационары вирус. Фото evening-kazan.ru

Крупнейшая взятка в Татарстане

Вахитовский райсуд Казани вынес решение по делу о получении крупнейшей в Татарстане взятки — 10 млн рублей. Виновным в нем признан бывший замглавы республиканского управления Росимущества Альберт Гатин. Он приговорен к 4 годам колонии общего режима, при этом экс-чиновник смог избежать штрафа в 600 млн рублей.



Напомним, что на этой неделе также были представлены данные Комитета РТ по социально-экономическому мониторингу о коррупционной ситуации в республике. Почти 30% татарстанцев не дают взятки чиновникам из принципа. Более 20% не имеют достаточно денег для дачи взяток. Около 8,5% жителей Татарстана в течение последнего года так или иначе попадали в различные коррупционные ситуации.



Призыв в Нижнекамске

В Нижнекамске обнаружилась нехватка призывников. За осенне-зимнюю кампанию военкомат должен привлечь 350 человек, однако к понедельнику команды еще не были сформированы.

Военный комиссар города Фарид Мингариев рассказал, что многие призывники-уклонисты работают в офисах продаж сотовой связи, в сетях «Магнит», «Пятерочка», «Эссен», на станциях техосмотра и автомойках.



Фарид Мингариев рассказал, что многие призывники-уклонисты работают в офисах продаж сотовой связи, в сетях «Магнит», «Пятерочка», «Эссен», на станциях техосмотра и автомойках. Фото nizhnekamsk-rt.ru

«Зеленое дерби» №2

Прошлое воскресенье ознаменовалось очередной серией татаро-башкирского хоккейного противостояния. Вторая встреча «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» в сезоне оказалась напряженной и непредсказуемой. По итогам серии буллитов «Чак-чак Cup» достался казанцам.



Цены на лекарства

За год цены на популярные лекарства выросли на 8%, подсчитала аналитическая служба «Реального времени». Больше всего подорожали «Ингавирин» и «Линекс». Оба препарата за год выросли в цене сразу на 17%.

Тем временем российские аптеки стали продавать дорогие лекарства в кредит. Совместно с банками они запустили программу, по которой лекарства от 500 рублей можно приобрести в рассрочку под 23% годовых.



Банкротство «Фабрики Алафузова»

Владелец «Фабрики Алафузова» Андрей Питулов рассказал об очистительном банкротстве ООО «Алафузовские мануфактуры», владеющего лофтом. Он отметил, что ожидал иска с 2017 года.

Владелец «Фабрики Алафузова» Андрей Питулов рассказал об очистительном банкротстве ООО «Алафузовские мануфактуры», владеющего лофтом. Фото Виталия Ахмерова

Питулов считает, что даже при реализации здания бывшего Льнокомбината сумеет выручить около 20% от стоимости объекта.



Преступность в Казани

В Казани на 15% сократилось количество тяжких преступлений, в том числе с использованием огнестрельного оружия. Но при этом увеличилось число должностных правонарушений, на 35% — дистанционных. Кроме того, в столице Татарстана выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними.



Даутова останется за решеткой

Верховный суд Татарстана решил, что приговор экс-главе банка «Спурт» Евгении Даутовой не может быть заменен условным сроком. «Реальное время» выяснило, что 62-летняя бизнес-леди может остаться в хозблоке казанского СИЗО-2.



Верховный суд Татарстана решил, что приговор Евгении Даутовой не может быть заменен условным сроком

Юбилей КФУ

Казанский федеральный университет отметил свое 215-летие. В заседании ученого совета, посвященном этому событию, принял участие президент Татарстана Рустам Минниханов, который наградил вуз орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан».

Ректор КФУ Ильшат Гафуров, который получил из рук президента РТ звание «Заслуженный деятель науки РТ», отчитался о росте доходов вуза, подчеркнув, что университет зарабатывает уже 50 процентов от своего бюджета.



Аварийный тубдиспансер

Корреспондент «Реального времени» побывал в ветхом здании Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера (РКПД). Один из его корпусов был построен в 1905 году, капремонт в нем не проводился.

В Минздраве РТ сообщили, что вопрос строительства нового здания поликлиники прорабатывается. Эксперты при этом полагают, что сегодня властям было бы выгоднее построить новое здание тубдиспансера на окраине города, а землю под старым продать застройщикам.



Один из корпусов диспансера был построен в 1905 году, капремонт в нем не проводился. Фото Екатерины Аблаевой

Заседание суда по делу Мусина

В Вахитовском райсуде Казани прошло очередное заседание по делу экс-главы «Татфондбанка» Роберта Мусина. На процессе выступили свидетели. Бывший предправления ТФБ Ильдус Мингазетдинов рассказал, что не помнит ни подробностей процедуры выдачи невозвратных кредитов, ни суммы долгов самых крупных заемщиков банка.

